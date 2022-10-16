Kardeşlerim 63. Bölümde neler yaşandı?

Emel tedavi altına alınırken Ömer, ona çarpan kişinin peşinde düştü. Okulda ise gruptan kopan Berk ve Süsen kanka oldular. Okula gelmeyen Tolga'yı ise Oğulcan ikna etti.
Kulüpte ise işler karışır. Ahmet'in karısı, Suzan ile ikisini işle ilgili konuşurken yakalar ve çirkin bir sohbetle onlara saldırır. Akif'de Suzan ve Ahmet'in geçmişini ve Ömer'in oğlu olduklarını öğrenir.
Ertesi gün eve de gidemez. Şengül'ün minibüsünde kalır. Ancak kendine rakip olan Şengül'den intikam almak isteyen Gönül minibüsü ateşe verir.
İçinde uyuyan Akif'ten habersizdir. Sarp'ın adamlarla dövdüğü Ömer'in baş dönmesi geçmez ve burnu da kanar. Suzan onu zorla doktora götürür.
Sonraki gün tomografi çekileceği için eve dinlenmeye giden Ömer telefonuna gelen mesajla Emel'e çarpanın Sarp olduğunu bilekliğinden çözer.