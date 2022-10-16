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Kardeşlerim 63. Bölümde neler yaşandı?

GİRİŞ TARİHİ: 16.10.2022, 13:03 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.10.2022, 13:16
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Kardeşlerim 63. Bölümde neler yaşandı?

Emel tedavi altına alınırken Ömer, ona çarpan kişinin peşinde düştü. Okulda ise gruptan kopan Berk ve Süsen kanka oldular. Okula gelmeyen Tolga'yı ise Oğulcan ikna etti.

Kardeşlerim 63. Bölümde neler yaşandı?

Kulüpte ise işler karışır. Ahmet'in karısı, Suzan ile ikisini işle ilgili konuşurken yakalar ve çirkin bir sohbetle onlara saldırır. Akif'de Suzan ve Ahmet'in geçmişini ve Ömer'in oğlu olduklarını öğrenir.

Kardeşlerim 63. Bölümde neler yaşandı?

Bunu hazmedemez ve Nebahat'e gider. İkili felekten bir gece yaşar ve Akif geceyi orada geçirir.

Kardeşlerim 63. Bölümde neler yaşandı?

Ertesi gün eve de gidemez. Şengül'ün minibüsünde kalır. Ancak kendine rakip olan Şengül'den intikam almak isteyen Gönül minibüsü ateşe verir.

Kardeşlerim 63. Bölümde neler yaşandı?

İçinde uyuyan Akif'ten habersizdir. Sarp'ın adamlarla dövdüğü Ömer'in baş dönmesi geçmez ve burnu da kanar. Suzan onu zorla doktora götürür.

Kardeşlerim 63. Bölümde neler yaşandı?

Ancak bulguları beğenmeyen doktor tomografi çekilmesini ister.

Kardeşlerim 63. Bölümde neler yaşandı?

Sonraki gün tomografi çekileceği için eve dinlenmeye giden Ömer telefonuna gelen mesajla Emel'e çarpanın Sarp olduğunu bilekliğinden çözer.

Kardeşlerim 63. Bölümde neler yaşandı?

Tam ona hesap sormaya giderken de otobüste kendinden geçer.

Kardeşlerim 63. Bölümde neler yaşandı?

Kardeşlerim yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de atv'de

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