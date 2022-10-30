Kardeşlerim 65. Bölümde neler yaşandı?

Asiye'nin içi aldığı para yüzünden rahat değildir. Bu durumu Ömer'e nasıl açıklayacağını da bilemez. Sevgi Teyze ile dertleşirler.
Okulda ise sular durulmaz. Berk, Tolga'nın garsonluk yaptığını babasına söyler. Tolga'nın babası olay çıkartmak için kulübe gelir. .
Şengül, lokantayı kaptırınca Gönül' de karşı atağa geçer ve minibüse el koyar. Şengül' de rahat durmaz ve ikili müşterilerin önünde kavgaya tutuşur. Çocuklar lokanta açılanana kadar birlikte iş yapmalarını önerir. İkili zorunlu beraber çalışmaya başlar.
Asiye'nin aldığı para yüzünden Doruk ile arası açılır. Doruk, Asiye'nin Ömer yüzünden başka şehre gitmesine karşı çıkar. Asiye de bu şekilde Ömer'i koruyamayacağını anlar ve parayı geri verir.
Akif ve Nebahat'tan şüphelenen Suzan onları takibe alır. Ayla, ikisinin gideceği restoranı haber verir. Suzan suçüstü yapar ama Akif son dakika kurtulmayı başarır.
Yine kavgaya tutuşan Ömer ve Sarp okulda cezaya kalır. Sarp sürekli Ömer'in damarına basarak kışkırtır.
Gitmek için aldıkları 500 Bin TL'yi fiyat arttırmak için yaptıklarını söyler. Ömer sakin kalmaya çalışır ancak depodaki raflar Sarp'ın üzerine düşer ve başından yaralanır.