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Kardeşlerim 65. Bölümde neler yaşandı?

GİRİŞ TARİHİ: 30.10.2022, 13:35 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.10.2022, 13:55
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Kardeşlerim 65. Bölümde neler yaşandı?

Asiye'nin içi aldığı para yüzünden rahat değildir. Bu durumu Ömer'e nasıl açıklayacağını da bilemez. Sevgi Teyze ile dertleşirler.

Kardeşlerim 65. Bölümde neler yaşandı?

Okulda ise sular durulmaz. Berk, Tolga'nın garsonluk yaptığını babasına söyler. Tolga'nın babası olay çıkartmak için kulübe gelir. .

Kardeşlerim 65. Bölümde neler yaşandı?

Akif ise bu kez daha sert davranır çünkü Haldun'a karşı kozu vardır ve onu oradan gönderir

Kardeşlerim 65. Bölümde neler yaşandı?

Şengül, lokantayı kaptırınca Gönül' de karşı atağa geçer ve minibüse el koyar. Şengül' de rahat durmaz ve ikili müşterilerin önünde kavgaya tutuşur. Çocuklar lokanta açılanana kadar birlikte iş yapmalarını önerir. İkili zorunlu beraber çalışmaya başlar.

Kardeşlerim 65. Bölümde neler yaşandı?

Asiye'nin aldığı para yüzünden Doruk ile arası açılır. Doruk, Asiye'nin Ömer yüzünden başka şehre gitmesine karşı çıkar. Asiye de bu şekilde Ömer'i koruyamayacağını anlar ve parayı geri verir.

Kardeşlerim 65. Bölümde neler yaşandı?

Akif ve Nebahat'tan şüphelenen Suzan onları takibe alır. Ayla, ikisinin gideceği restoranı haber verir. Suzan suçüstü yapar ama Akif son dakika kurtulmayı başarır.

Kardeşlerim 65. Bölümde neler yaşandı?

Yine kavgaya tutuşan Ömer ve Sarp okulda cezaya kalır. Sarp sürekli Ömer'in damarına basarak kışkırtır.

Kardeşlerim 65. Bölümde neler yaşandı?

Gitmek için aldıkları 500 Bin TL'yi fiyat arttırmak için yaptıklarını söyler. Ömer sakin kalmaya çalışır ancak depodaki raflar Sarp'ın üzerine düşer ve başından yaralanır.

Kardeşlerim 65. Bölümde neler yaşandı?

Sese Oğulcan, Asiye ve Sarp'ın kız kardeşi gelir. Kanlar içinde yerde yatan Sarp, kendi sakarlığından kaynaklanan kazayı Ömer'in üzerine atar. Tüm gözler Ömer'e çevrilir. Ömer'in suçsuz olduğunu kanıtlaması bu kez zordur.

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