ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
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79. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 24.02.2023, 11:54 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.02.2023, 12:06
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79. Bölüm foto galeri
79. Bölüm foto galeri

Ömer büyük bir öfkeyle konaktan ayrılırken, Şevval korku dolu bir halde depoda kilitli kalmıştır.

79. Bölüm foto galeri
79. Bölüm foto galeri

Tolga, Zehra'yı içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için evlenme yolunda ilerlerken, genç kızın yokluğu fark edilmiş, abisi Şeref peşine düşmüştür.

79. Bölüm foto galeri
79. Bölüm foto galeri

Şengül çok para kazanacağını düşündüğü bir yatırıma girişmeye karar verir.

79. Bölüm foto galeri
79. Bölüm foto galeri

"Neden insanlık sürekli bizde kalıyor, başka gidecek yeri yok mu?"

79. Bölüm foto galeri
79. Bölüm foto galeri

Akif'in birtakım şüpheli tavırları, Suzan'ı harekete geçirirken, Doruk ve Berk cephesinde önemli gelişmeler yaşanır.

79. Bölüm foto galeri
79. Bölüm foto galeri

Akif, beklenmedik bir hamleyle Şevval'i köşeye sıkıştırırken, bu durum hiç umulmadık bir sonuç doğurur.

79. Bölüm foto galeri
79. Bölüm foto galeri

Gerçek kardeşlik paylaşılan acıdan başlar...

79. Bölüm foto galeri
79. Bölüm foto galeri

Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye),

79. Bölüm foto galeri
79. Bölüm foto galeri

Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Melis Minkari (Aybike), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk), Berk Ali Çatal (Tolga), Nazlı Çetin (Leyla Barçın), Ecem Sena Bayır (Afra), Atakan Özkaya (Sarp Yılmaz), Eylül Lize Kandemir (Yasmin), Nihal Büyükağaç ve Kaan Çakır (Ahmet Yılmaz).

79. Bölüm foto galeri
79. Bölüm foto galeri

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