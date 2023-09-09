ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
KARDEŞLERİM GALERİ

Kardeşlerim bomba gibi geri dönüyor!

GİRİŞ TARİHİ: 09.09.2023, 12:19 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.09.2023, 12:29
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Kardeşlerim bomba gibi geri dönüyor!

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 3. Tanıtımı sosyal medyayı salladı.

Kardeşlerim bomba gibi geri dönüyor!

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin reyting rekortmeni dizisi "Kardeşlerim" yeni sezonuna bu akşam başlıyor.

Kardeşlerim bomba gibi geri dönüyor!

Dizinin 3. tanıtımı sosyal medyada hem en çok konuşulanlar hem de en çok izlenenler arasına girdi.

Kardeşlerim bomba gibi geri dönüyor!

Dizinin son tanıtımı da yayınlanır yayınlanmaz en çok izlenen videolar listesine girerken Doruk'un geçirdiği kaza merak ve beklentiyi daha da arttırdı.

Kardeşlerim bomba gibi geri dönüyor!

Ömer'in, abisinin ölümü arkasındaki sırrı öğrenirken Doruk'un geçirdiği kaza sonrası yaşanacaklar nefesleri kesti.

Kardeşlerim bomba gibi geri dönüyor!

Kardeşlerim yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam 20.00'de atv'de

Kardeşlerim bomba gibi geri dönüyor!

Şengül ve Orhan'ın, başladıkları yemek programının başarısı tam gaz devam ederken, Şengül yine kendince farklı hesaplar peşindedir.

Kardeşlerim bomba gibi geri dönüyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

Kardeşlerim bomba gibi geri dönüyor!

Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

DİĞER GALERİLER

ARAMA

BİZE ULAŞIN