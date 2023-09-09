Kardeşlerim bomba gibi geri dönüyor!

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 3. Tanıtımı sosyal medyayı salladı.
Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin reyting rekortmeni dizisi "Kardeşlerim" yeni sezonuna bu akşam başlıyor.
Dizinin son tanıtımı da yayınlanır yayınlanmaz en çok izlenen videolar listesine girerken Doruk'un geçirdiği kaza merak ve beklentiyi daha da arttırdı.
Ömer'in, abisinin ölümü arkasındaki sırrı öğrenirken Doruk'un geçirdiği kaza sonrası yaşanacaklar nefesleri kesti.
Şengül ve Orhan'ın, başladıkları yemek programının başarısı tam gaz devam ederken, Şengül yine kendince farklı hesaplar peşindedir.
Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.