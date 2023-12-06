ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
canli-yayin
CANLI YAYIN
Esra Erol'da
 8

BİLDİRİMLER

CANLI YAYIN 8

BİLDİRİMLER

KARDEŞLERİM GALERİ

Kardeşlerim dizisinin Orhan'ı ile set dedikodusu

GİRİŞ TARİHİ: 06.12.2023, 15:36 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.12.2023, 15:56
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Kardeşlerim Dizisinin Orhan'ı ile set dedikodusu
Kardeşlerim Dizisinin Orhan'ı ile set dedikodusu

Setin en düzenlisi?
"Fadik çok düzenlidir. Genellikle herkes çok düzenli."

Kardeşlerim Dizisinin Orhan'ı ile set dedikodusu
Kardeşlerim Dizisinin Orhan'ı ile set dedikodusu

Setin en gecikeni?
"Kimse gecikmedi şimdiye kadar. Hiç böyle bir şey görmedim."

Kardeşlerim Dizisinin Orhan'ı ile set dedikodusu
Kardeşlerim Dizisinin Orhan'ı ile set dedikodusu

Setin en tez canlısı?
"Ben."

Kardeşlerim Dizisinin Orhan'ı ile set dedikodusu
Kardeşlerim Dizisinin Orhan'ı ile set dedikodusu

Set aralarında neler yapıyorsunuz?
"Çok fena kaynatıyoruz."

Kardeşlerim Dizisinin Orhan'ı ile set dedikodusu
Kardeşlerim Dizisinin Orhan'ı ile set dedikodusu

Uyuduğunuz en ilginç yer?
"Bir kere arabada uyudum. Onda da gerçekten çok yorgundum."

Kardeşlerim Dizisinin Orhan'ı ile set dedikodusu
Kardeşlerim Dizisinin Orhan'ı ile set dedikodusu

Duyduğunuz en ilginç iltifat neydi?
"Tiyatrodayken biri bana 'ben bu oyunu üç defa izledim, sen oynamıyordun' demişti çok hoşuma gitmişti."

Kardeşlerim Dizisinin Orhan'ı ile set dedikodusu
Kardeşlerim Dizisinin Orhan'ı ile set dedikodusu

Takıntılarınız var mı?
"Takıntım yok heralde. Eskiden tahtaya vururdum şimdi onu da yapmıyorum."

Kardeşlerim Dizisinin Orhan'ı ile set dedikodusu
Kardeşlerim Dizisinin Orhan'ı ile set dedikodusu

Batıl inançlarınız var mı?
"Yok sayılır. Çok makul ölçülerdedir."

Kardeşlerim Dizisinin Orhan'ı ile set dedikodusu
Kardeşlerim Dizisinin Orhan'ı ile set dedikodusu

Hangi hareketi yapan insanlardan uzaklaşırsınız? Kırmızı çizginiz?
"Ukalaları çok sevmiyorum kibirli, bilmiş ve ukala gördüğüm insanlara çok yaklaşmak istemem."

Kardeşlerim Dizisinin Orhan'ı ile set dedikodusu
Kardeşlerim Dizisinin Orhan'ı ile set dedikodusu

Kopyayla aranız nasıldı?
"Gömleğime cengelli iğneyle lastik bağlayıp çekip bırakarak çekerdik."

DİĞER GALERİLER

ARAMA

CANLI YAYIN