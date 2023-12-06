Kardeşlerim dizisinin Orhan'ı ile set dedikodusu

Setin en düzenlisi?
"Fadik çok düzenlidir. Genellikle herkes çok düzenli."
Setin en gecikeni?
"Kimse gecikmedi şimdiye kadar. Hiç böyle bir şey görmedim."
Set aralarında neler yapıyorsunuz?
"Çok fena kaynatıyoruz."
Uyuduğunuz en ilginç yer?
"Bir kere arabada uyudum. Onda da gerçekten çok yorgundum."
Duyduğunuz en ilginç iltifat neydi?
"Tiyatrodayken biri bana 'ben bu oyunu üç defa izledim, sen oynamıyordun' demişti çok hoşuma gitmişti."
Takıntılarınız var mı?
"Takıntım yok heralde. Eskiden tahtaya vururdum şimdi onu da yapmıyorum."
Batıl inançlarınız var mı?
"Yok sayılır. Çok makul ölçülerdedir."
Hangi hareketi yapan insanlardan uzaklaşırsınız? Kırmızı çizginiz?
"Ukalaları çok sevmiyorum kibirli, bilmiş ve ukala gördüğüm insanlara çok yaklaşmak istemem."