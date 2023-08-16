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Kardeşlerim dizisinin sevilen oyuncusu Cihan Şimşek ile özel röportaj

GİRİŞ TARİHİ: 16.08.2023, 10:49 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.08.2023, 12:42
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Kardeşlerim dizisinin sevilen oyuncusu Cihan Şimşek ile özel röportaj

Kardeşlerim dizisinin sevilen oyuncusu Cihan Şimşek ile özel röportaj.

Kardeşlerim dizisinin sevilen oyuncusu Cihan Şimşek ile özel röportaj

Oğulcan'ın en çok hangi huyunu/özelliğini seviyorsun?

Kardeşlerim dizisinin sevilen oyuncusu Cihan Şimşek ile özel röportaj

Oğulcan'ın en çok enerjisini seviyorum. Enerjisi hiç bitmeyen bir arkadaşımız. O yüzden en çok sevdiğim özelliği enerjisi.

Kardeşlerim dizisinin sevilen oyuncusu Cihan Şimşek ile özel röportaj

Oğulcan'ın en çok sevdiğin repliği hangisi?

Kardeşlerim dizisinin sevilen oyuncusu Cihan Şimşek ile özel röportaj

"I am the Oğulcan."

Kardeşlerim dizisinin sevilen oyuncusu Cihan Şimşek ile özel röportaj

Setin en düzenlisi?

Kardeşlerim dizisinin sevilen oyuncusu Cihan Şimşek ile özel röportaj

Fadik Sevin Atasoy.

Kardeşlerim dizisinin sevilen oyuncusu Cihan Şimşek ile özel röportaj

Setin en gecikeni?

Kardeşlerim dizisinin sevilen oyuncusu Cihan Şimşek ile özel röportaj

Kimse gecikmiyor bizde.

Kardeşlerim dizisinin sevilen oyuncusu Cihan Şimşek ile özel röportaj

Setin en tez canlısı?

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