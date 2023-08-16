Kardeşlerim dizisinin sevilen oyuncusu Cihan Şimşek ile özel röportaj. Oğulcan'ın en çok hangi huyunu/özelliğini seviyorsun? Oğulcan'ın en çok enerjisini seviyorum. Enerjisi hiç bitmeyen bir arkadaşımız. O yüzden en çok sevdiğim özelliği enerjisi. Oğulcan'ın en çok sevdiğin repliği hangisi? 'I am the Oğulcan.' Setin en düzenlisi? Fadik Sevin Atasoy. Setin en gecikeni? Kimse gecikmiyor bizde. Setin en tez canlısı? Ben bu arada daha önce baktım Onur'la, Yazgı benim adımı vermiş. Halit'le Yiğit, Halit'in adını vermiş. Bu alanın bence bir şampiyonu olsun. Bence en tez canlısı benim. Halit de çok tez canlı ama dediğim gibi. Cihan Şimşek. Kardeşlerin var mı? Onlarla aran nasıl? Ailenin haşarı çocuğu musun? İki tane kız kardeşim var, aram da gayet iyi. Ya evet, 18-19 yaşlarıma kadar haşarı çocuğu bendim. Ama olgunlaşınca bence artık değilimdir. Bunu anneme, babama sormak lazım aslında. Gülmekten çekmeye zorlandığın ya da çekerken aşırı duygulandığın bir sahne oldu mu? Şimdi, %90 zaten dram işi çekiyoruz, o yüzden tabii ki de duygulandığım çok sahne var. Hatta bunlardan bence bir numarası, en azından benim için, çocukların sütlaç sahnesi. Ben evde izlerken bayağı ağlamıştım. Hatta ağladığım görüntüyü de grubumuz var bir tane oraya göndermiştim. O sahne beni bayağı duygulandırmıştı. Gülmekten çekmeye zorlandığım bir sahne, Cüneyt ağabey ve Halit'le biz sahne çekemiyoruz. Niye yapamıyoruz onu bilmiyorum. En son ilk altı bölüm biz gerçekten birbirimize bakamadık bir süre boyunca. Yani çok zorlanıyoruz, hiç tekte bitiremedik. Hep böyle dokuz tek falan aldığımız oluyor. Sonunda onu aştık dedik. İki bölüm aşabildik. Ondan sonra tekrardan gülmeye devam ettik. Yapamıyoruz ama umarım Serkan Hoca çok kızmıyordur bize bu konuda. Sette seni en çok kim güldürüyor? Cüneyt ağabey ve Halit. Sette ilk günün nasıldı? Güzeldi. Daha öncesinde okuma provalarında bir arada zaten olduğumuz için ekibi hani üç aşağı beş yukarı tanıyordum. Bir de set ekibinden de çalıştığım birçok insan vardı. O yüzden çok büyük bir yabancılık çekmemiştim. İlk günüm gayet eğlenceli, güzel geçti. İlk gün ben yine düşmüştüm bu arada. Kardeşlerim dizisinin Oğulcan'ı olmasaydın hangi karakter olurdun? Akif. Akif olmak isterdim. Oğulcan karakteri ile ilgili duyduğun en ilginç yorum ne olmuştu? Yani aklıma gelen şu an çok ilginç bir yorum yok. Çünkü herkes çok güzel şeyler yazıyor. Yazmaya da devam edin. Gün içinde en çok kullandığın kelime nedir? 'Günaydın ve iyi akşamlar.' Çünkü her gün sete gidiyoruz, yaklaşık seksen kişiye günaydın deyip iyi akşamlar diyorum. Galiba bu. En çok nerene ya da neyine iltifat alırsın? Burnuma. Gerçekten burnum güzel böyle küçük. Ben de çok seviyorum. Hatırladığın en komik düşme anınız? Ya bana göre hepsi komik ama mesela sette en son düştüğümde, ilk zamanlar mesela herkes koşuyordu yanıma. 'Cihan iyi misin?' falan. Bir süre sonra onlar da alıştı artık. Mesela Halit'e bakıyorum. Tam düştüğümde niyeyse hep Halit'le göz göze geliyorum. Bakıyorum gülmeye başlıyor ve durmuyor. İnsan bir kaldırır. O gülmeyi tercih ediyor. En son bizim rejiden Cansu vardı. O, çok sağ olsun hep yanımıza gelirdi. Dördüncü düşmemden sonra artık o da gelmiyor. O da gülüyor. Bence hepsi komik. Whatsapp'ta yanlışlıkla göndermemen gereken birine bir mesaj gönderdin mi? Ne yaptın? Ben o konularda çok dikkatliyim. Grup fotoğraflarımız değişiktir zaten. O yüzden böyle bir incelerim ben tekrardan, doğru yer mi diye. Gizli bir şey göndereceksem onu çok teyit ederim öncesinde. Ondan sonra gönderirim. Daha önce hiç başıma gelmedi. Birini etkilemek istediğinde yaptığın bir jest, mimik var mı? Yok. Belki de etkilemem gereken kişiyi çoktan etkilediğimdendir. Vay be! Ne cümle kurdum. Çocukluğuna dair en çok özlediğin şey nedir? Anneannem. Anneannemin, Almanya'dan getirdiği çikolatalar çok hoşuma giderdi. Onları özlüyorum yani. İşte o zamanlar geri gelse anneannem ölmemiş olurdu. Allah rahmet eylesin. Buradan onu çok öpüyorum. Çocukken en sevdiğin oyuncak? Hani şöyle küçük askerler vardır ya. Ben onları böyle savaştırmayı falan çok severdim. Onlar. Asla vazgeçemeyeceğin bir zevkin/keyfin var mı? Saraçoğlu'na gidip maç izlemek. Bundan asla vazgeçmem. Hasta bir Fenerbahçeliyim. Kişiliğini en iyi tanımlayan hayvan? Fil olsun. Buna hazırlanmıştım. Fil olsun. Benim hafızam kuvvetlidir. Gerçi çoğu zaman değildir. Ama fil olsun hani Fil de değil aslında. Kanarya olsun ya o zaman. Madem Fenerbahçe'den girdik. Kanarya olsun. Tatlı, sevimli böyle. Bir de sembolümüz. Rezil oldum dediğin bir an var mı? Rezil oldum dediğin bir anı var mı? Ya ben onu tolere eden tarafım. Hani böyle düştüğünde, ne bileyim bir cama yapıştığında falan utanırsın ya, ben gülmeye başlıyorum zaten. O yüzden rezil olmuyorum herhalde. Bilmiyorum. Ben olmadığımı düşünüyorum. En sık kullandığın 3 emoji hangisi? Gül var. Dua işareti var. Bir de öpücük. Lisede sınıfın neresinde oturuyordun? Oğulcan'ın oturduğu yerde. Hiç kopya çektin mi? Çok iyiydim o konuda. Dinlemekten asla sıkılmadığın bir şarkı? Minnet Eylemem. Hiç sıkılmadan dinliyorum. Uyuduğun en ilginç yer? Ya sette uyumak bu arada ilginç değil. Sahneden uyumak bence ilginç. Ben onu yaptım. Bundan 4-5 yıl önce. Yataktan kalkacağım bir sahne çekiyorduk ve ben gerçekten uyuyakaldım. Çünkü çok uykum vardı. Ertesi gün de bayağı geç bitmişti set. Ben uyuyakalmıştım orada. Sana göre küfür etmeden küfür etkisi yaratan bir cümle söyler misin? Yeni bir ortama girersin, 'Ne haber ağabey iyi misin?' dersin, 'İyi' der ve kalırsın öyle. Karşılığında şey demez 'İyi, senden ne haber?'. Bana küfür gibi geliyor. Sorulmasından rahatsız olduğun bir soru? 'Ağabey şimdi ben oyuncu olacağım da nasıl başlasam?' Bu soru beni artık çok bunaltıyor. Paranormal bir yeteneğin var mı? Başından geçen tuhaf bir olay? Ben Saraçoğlu'nda izlediğim hiçbir maçta kaybetmedik. Bu bir yetenek olarak sayılır değil mi? Çünkü hiç daha kaybetmedik. Telaffuz etmekte zorlandığın bir kelime? Telaffuz etmekte zorlandığın bir kelime derken telaffuzda zorlandım şu anda. Galiba.'telaffuz'. Evet. F'yi çok bastırıyorum değil mi? Telaffuz. Evet. Bunu söylerken niye bunda takıldım? Hangi hareketi yapan insanları derhal hayatınızdan uzaklaştırırsınız? Karşısındaki insanı böyle aşağılamaya çalışan, üst perdeden konuşan insanları hayatımdan uzaklaştırmam zaten hayatımda olmamış olur. Nefret ediyorum öyle insanlardan. Hiç kabullenemem. Kimsenin bilmediği bir özel yeteneğin var mı? Dans. Çok iyi dans ederim. Biliyorsunuz. Bu röportajda hiç yalan söyledin mi? Yok yok söylemedim. Bir soru işareti bıraktım ama değil mi? Söylemedim. Ben çok dürüst bir insanım. Yok valla söylemedim. Umarım keyif almışsınızdır, eğlenmişsinizdir. Yeni sezonda muhteşem bölümlerle atv'deyiz. Bizi izlemede kalın.