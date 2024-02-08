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KARDEŞLERİM GALERİ

Kardeşlerim oyuncuları sosyal medyada neler paylaştı?

GİRİŞ TARİHİ: 08.02.2024, 15:04 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.02.2024, 15:11
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Kardeşlerim oyuncuları sosyal medyada neler paylaştı?

Kardeşlerim'in sevilen oyuncusu Bilal Yiğit Koçak'ın Miami'den koyduğu bu fotoğrafı 215 bin beğeniyi aştı.

Kardeşlerim oyuncuları sosyal medyada neler paylaştı?

Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan'ın koyduğu son fotoğraftaki emoji detayları Beşiktaşlı taraftarlardan yoğun ilgi gördü. 🖤🦅🤍

Kardeşlerim oyuncuları sosyal medyada neler paylaştı?

Kardeşlerim dizisinde eşi Şeyma Korkmaz ile rol alan Cüneyt Mete bu karesini kalp emojisi koyarak paylaştı.

Kardeşlerim oyuncuları sosyal medyada neler paylaştı?

Cihan Şimşek'in tatili anımsatan bu karesi 'İyi Seneler' notuyla kısa sürede 200 bin beğeniyi geçti.

Kardeşlerim oyuncuları sosyal medyada neler paylaştı?

Recep Usta'nın bir dergi çekiminde videoya yansıyan pozları dikkatleri çekti. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşıma, olumlu yorumlar da geçikmedi.

Kardeşlerim oyuncuları sosyal medyada neler paylaştı?

Dizinin sevilen oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun'un kırmızı şapkasıyla paylaştığı bu karesi kısa sürede 400 bin beğeniye ulaştı. Güzel oyuncu bu karesine '2024 energy' notu düştü.

Kardeşlerim oyuncuları sosyal medyada neler paylaştı?

Kardeşlerim'in sevilen karakterlerinden Aybike'ye hayat veren Melis Minkari'nin Paris'teki bu pozu çok beğenildi.

Kardeşlerim oyuncuları sosyal medyada neler paylaştı?

Lizge Cömert'in beyaz kumlarda paylaştığı bu karesini 'Heyyyoooo 👻' notu ile taçlandırdı. 200 bin beğeniyi aşan karesi kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

Kardeşlerim oyuncuları sosyal medyada neler paylaştı?

Simge Selçuk'un ışıl ışıl olan bu karesini 'Shine and let the magic happen✨ #2024 📸' notu ile paylaştı.

Kardeşlerim oyuncuları sosyal medyada neler paylaştı?

Berk Ali Çatal'ın bu karesi kısa sürede 100 bin beğeniye ulaşırken, doğaya olan sevgisini de 'Yeşil'e ve doğaya merak saldığıma dair bir fotoğraf daha 🌿🍂' notuyla belirtti.

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