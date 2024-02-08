Kardeşlerim oyuncuları sosyal medyada neler paylaştı?

Kardeşlerim'in sevilen oyuncusu Bilal Yiğit Koçak'ın Miami'den koyduğu bu fotoğrafı 215 bin beğeniyi aştı.
Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçakan'ın koyduğu son fotoğraftaki emoji detayları Beşiktaşlı taraftarlardan yoğun ilgi gördü. 🖤🦅🤍
Kardeşlerim dizisinde eşi Şeyma Korkmaz ile rol alan Cüneyt Mete bu karesini kalp emojisi koyarak paylaştı.
Cihan Şimşek'in tatili anımsatan bu karesi 'İyi Seneler' notuyla kısa sürede 200 bin beğeniyi geçti.
Recep Usta'nın bir dergi çekiminde videoya yansıyan pozları dikkatleri çekti. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşıma, olumlu yorumlar da geçikmedi.
Dizinin sevilen oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun'un kırmızı şapkasıyla paylaştığı bu karesi kısa sürede 400 bin beğeniye ulaştı. Güzel oyuncu bu karesine '2024 energy' notu düştü.
Kardeşlerim'in sevilen karakterlerinden Aybike'ye hayat veren Melis Minkari'nin Paris'teki bu pozu çok beğenildi.
Lizge Cömert'in beyaz kumlarda paylaştığı bu karesini 'Heyyyoooo 👻' notu ile taçlandırdı. 200 bin beğeniyi aşan karesi kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.
Simge Selçuk'un ışıl ışıl olan bu karesini 'Shine and let the magic happen✨ #2024 📸' notu ile paylaştı.