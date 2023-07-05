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Kardeşlerim oyuncuları tatilde neler yapıyor?

Kardeşlerim dizisi yıldızlarının yaz tatili nasıl geçiyor?

GİRİŞ TARİHİ: 05.07.2023, 14:36 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.07.2023, 16:07
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Kardeşlerim oyuncuları tatilde neler yapıyor?

Kardeşlerim'in yıldızları uzun bir sezonu başarıyla tamamlayıp tatile çıktı. Yaz geldi havalar ısındı. Peki genç yıldızlar tatillerini nasıl değerlendirdi?

Kardeşlerim oyuncuları tatilde neler yapıyor?

Dizinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun temiz havanın tadını çıkardı. Yeşillikler içindeki fotoğrafıyla büyük beğeni topladı.

Kardeşlerim oyuncuları tatilde neler yapıyor?

Onur Seyit Yaran ise tatilini yurt dışında değerlendirdi. Genç isim, Almanya'nın başkenti Berlin sokaklarını arşınladı.

Kardeşlerim oyuncuları tatilde neler yapıyor?

Kardeşlerim'in Ömer'i Yiğit Koçak da tatilinin tadını doyasıya çıkaranlardandı.

Kardeşlerim oyuncuları tatilde neler yapıyor?

Keyifli halleriyle dikkat çeken sevilen oyuncu, kameraya poz vermeyi de ihmal etmedi.

Kardeşlerim oyuncuları tatilde neler yapıyor?

Sempatik tavırlarıyla hafızalarımıza kazınan sevilen oyuncu Cihan Şimşek ise dünya uzun zamandır büyük aşk yaşadığı Sinem Şimşek ile dünyaevine girdi.

Kardeşlerim oyuncuları tatilde neler yapıyor?

Genç çifti bu mutlu gününde dostları yalnız bırakmadı.

Kardeşlerim oyuncuları tatilde neler yapıyor?

Kardeşlerim'de Süsen karakterine hayat veren Lizge Cömert rol arkadaşı Cihan Şimşek'in düğününe katılan isimler arasındaydı.

Kardeşlerim oyuncuları tatilde neler yapıyor?

Sarı elbisesi ve kusursuz makyajıyla objektiflere poz veren Cömert'in kareleri büyük beğeni topladı.

Kardeşlerim oyuncuları tatilde neler yapıyor?

Düğünün dikkat çeken konuklarından biri de dizide Tolga'yı oynayan Berk Ali Çatal'dı.

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