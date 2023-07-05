Kardeşlerim oyuncuları tatilde neler yapıyor?

Kardeşlerim'in yıldızları uzun bir sezonu başarıyla tamamlayıp tatile çıktı. Yaz geldi havalar ısındı. Peki genç yıldızlar tatillerini nasıl değerlendirdi?
Dizinin Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun temiz havanın tadını çıkardı. Yeşillikler içindeki fotoğrafıyla büyük beğeni topladı.
Onur Seyit Yaran ise tatilini yurt dışında değerlendirdi. Genç isim, Almanya'nın başkenti Berlin sokaklarını arşınladı.
Sempatik tavırlarıyla hafızalarımıza kazınan sevilen oyuncu Cihan Şimşek ise dünya uzun zamandır büyük aşk yaşadığı Sinem Şimşek ile dünyaevine girdi.
Kardeşlerim'de Süsen karakterine hayat veren Lizge Cömert rol arkadaşı Cihan Şimşek'in düğününe katılan isimler arasındaydı.
Sarı elbisesi ve kusursuz makyajıyla objektiflere poz veren Cömert'in kareleri büyük beğeni topladı.