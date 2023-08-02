Kardeşlerim hakkında son dakika gelişmeler neler?

Kardeşlerim 3.Sezonuyla da büyük beğeni topladı. Ayrılıklar, büyük aşklar, ihanetler, yalanlar, sırlar... Dizi güçlü senaryosu ve başarılı oyuncularıyla her sezon adından söz ettirmeyi başardı. Fenomen haline gelen dizinin yeni sezonunda oyuncu kadrosunda kimlerin olacağı merak konusu oldu. 3. sezonda olaylar peş peşe geldi. Eren kardeşler zengin hayata çabuk adapte oldu. Ahmet'in eve gelişi sadece evden ayrılmalarına değil hayatlarının da değişmesine sebep oldu. Tehlikeli biri olan Sarp, Ömer'i gördüğü andan itibaren sevmedi. Ömer'i zor günler bekliyordu. Sarp yanına aldığı bir kaç kişi ile birlikte Ömer'i öldüresiye dövdü. Mahalleden kaçarken Sarp'ın kullandığı araç feci şekilde Emel'e çarptı. Ömer'in feryatları yürekleri sağladı. Sarp'ın oyunları bitecek gibi değildi. Ömer okuldan atılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Berk ve Aybike yollarını ayırma kararı aldı. Bu süreçte Tolga ve Aybike yakın arkadaş oldu. Bu yakınlık Berk'in hoşuna gitmedi. Berk bambaşka biri haline geldi. Babasının ölümünden sonra Doruk ile arası bozulan Berk, yaşananlarda payı olanların bedel okumasını istedi. Ama bu olaylarda yine en çok zararı Berk kendi gördü. Tolga ile Berk arasında tansiyon zaman zaman yükseldi. Berk okulda çok yalnız kaldı. Hem dostundan hem aşkından ayrıydı. Aşıklar uzun süre bir hasretlik yaşadı. Canları acısa da geri adım atmadılar. Neyseki aşk galip geldi ve AyBer yeniden barıştı. AyBer'in gülen yüzleri yine içimizi ısıttı. Yasmin ise, Ömer'e başlarda mesafeli olsa da zamanla yumuşadı. Eren kuzenler okulda hareketli günler yaşadı. Ahmet oğlu olduğunu bildiği halde Ömer'e sahip çıkmadı. Ömer ise öz babasının kimliğini öğrendiğinde hayatının şokunu yaşadı. Şevval ise, Ömer için Sevgi ile karşı karşıya geldi. Gözünü adeta hırs bürüdü. Sevgi, gelini tarafından kömürlüğe kilitlendi. Sevgi'nin ölümünde büyük pay sahibi olan Şevval, yuvasının dağılmasına sebep olacak mayınları elleriye döşemiş oldu. Şevval'in düşünemediği bir şey vardı. O da tıpkı Sevgi gibi bir gün kömürlüğe kapatılabileceğiydi. Şevval yaptıklarından dolayı Ömer'den şikayetçi oldu ama eline bir şey geçmedi. Yasmin ile Ömer'in yakınlığı Asiye'yi etkiledi. Yasmin sadece Ömer'in hayatına hızlı bir giriş yapmadı. Doruk ile de Yasmin'in arası oldukça iyiydi. Asiye, hem Yasmin hem de Nebahat ile uğraşmak zorunda kaldı. Nebahat türlü oyunlarla Asiye ve Doruk'u ayırmaya çalıştı. Nebahat, Asiye'nin yemeğe geldiği bir akşam söylediği yemekle onu zor duruma düşürdü. Biricik sevgilisinin aç kalmasına gönlü izin vermeyen Doruk, Asiye'sine en sevdiği pizzadan söyledi. Nebahat'in oyunları bunlarla bitecek gibi değildi. Annesinin oyununa gelen Doruk, Asiye'ye inanmadı. Doruk'un Asiye ile ilgili planlarını öğrenen Nebahat, AsDor'u ayrımaya kararlıydı. Türlü numaralar çevirse de bunu başarması sandığı kadar kolay olmayacaktı. Genç aşıkların arası açılsa da birbirlerinden vazgeçmeye niyetleri yoktu. Çünkü onlar gerçekten birbirlerine aşıktı. Yasmin, Doruk'tan hoşlanmaya başladı. Doruk ile yaşayacağı aşkta ona göre engel Asiye'ydi. Ailelerin türlü oyunlarla bir araya getirdikleri Yasmin ile Doruk ilişkisi hiç başlamadı. Çünkü Ataman Koleji'nin yakışıklısı Doruk'un sevdiği tek bir kişi vardı. O da Asiye... Oğulcan bu süreçte Asiye'ye destek oldu. Kıskanıldığı fark eden Yasmin'in bu durum çok hoşuna gitti ve Asiye'nin üzerine daha çok gitti. Doruk'un Yasmin ile spor yapmak için Asiye'den izin alması Nebahat'in hoşuna gitmedi. Doruk ve Asiye, kısa bir kırgınlığın ardından yeniden mutlu günlerine geri döndü. Ömer ile Süsen aşkı uzun süre tam gaz devam etti. Süsen ve Ömer cephesinde de ipler zaman zaman kopma noktasına geldi. Geçmişte, Ömer'den sakladığı büyük bir sır bulunan Süsen başını daha büyük belalara soktu. Hayattaki en büyük mutluluğu Ömer olan Süsen'i onu kaybetme korkusu sardı. Leyla'nın eline gelen geçen Kadir'in kaza görüntüleri onun sonunu hazırlayacaktı. Süsen ile hararetli bir tartışmaya giren Leyla, merdivenlerden düşerek canından oldu. Tolga'yı kardeş acısı... Süsen'i vicdan azabı sardı. Hem yaptığı hataların bedelini ödemek istedi hem de herkesten saklamak... Genç kızın gözyaşları sel oldu. Hayatı tek başına sırtlanan Süsen için zor günler bitmedi. Olay anında orada olan Sarp, Ömer'i kıskandırmayı ihmal etmedi ve Süsen'i ilişkileri var gibi davranması için zorladı. Süsen, Ömer ile mutlu günlerine büyük bir özlem çekti. Süsen, Sarp'ın tehditlerinden sıkılmaya başladı. Artık tek solukta her şeyi itiraf etmek istedi. Arkadaşlarla yenilen akşam yemeği Süsen için tatsız bitecekti. Kaza görüntüleri bir kişinin daha eline geçti. O isim Oğulcan'dı. SüsÖm arasındaki sırlar yeniden gün yüzüne çıkacak mı? Ömer hem abisinin hem de Leyla'nın nasıl öldüğünü öğrenecek mi? Leyla'nın merdivenlerden düşme görüntüleri elden ele dolaştı. Kardeş acısı çeken Tolga bir yandan da babasının saldırgan tavırlarıyla uğraştı. Sert ve zor mizaçlı babasıyla görüşmek istemese de bu olmadı. Tolga'nın üzerine hızla gelen arabanın üzerine atlayan Süsen canını hiç düşünmeden tehlikeye attı. Arkadaşları, Süsen'i yalnız bırakmadı. Silahlı saldırıya kurban giden gençler hastaneye kaldırıldı. Oğulcan, Aybike ve Ömer'in durumu daha ağırdı. Zehra yaşam savaşını kaybetti. Ömer'in ise kana ihtiyacı vardı. Aybike ölümün kıyısındaydı. Yaşam ve ölüm arasındaki ince çizgideydi. Gençler iyilik için bir gecede buluştu. Birbirlerinden iddialı kıyafetleri üzerlerinde taşıyan gecenin yıldızları göz kamaştırdı. Yasmin'in ise başka planları vardı. Gençlerin on parmağında on marifet vardı. Kimi zaman da sahnelerin tozunu attırdılar. Ahmet ile Suzan'ın evlilik kararını hazmedemeyen Şevval tehlikeli bir hal aldı. Düğün için hazırlanan gençleri kötü bir son bekliyordu. Şevval gelin arabasının firen ayarlarıyla oynattı. Asiye, Doruk, Ömer, Süsen, Sarp, Ahmet ve Suzan'ın içindeydi. Kaza anında elden bir şey gelmedi. Her yer toz duman oldu. Uçurumdan yuvarlanan araçtakiler kan içindeydiler. Yeni sezonuna kısa bir süre kalan Kardeşlerim'in 4. sezon kadrosunda kimlerin yer alacağı merak konusu oldu. Kardeşlerim çok yakında yeni sezonuyla atv ekranlarında olacak.