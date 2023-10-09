Kardeşlerim Youtube hesabından yeni rekor ve kutlama

Kardeşlerim sezona fırtına gibi başladı. Hem TV'de reytinglerde zirvede hem de dijitalde rekora koşuyor. Kardeşlerim'in Youtube kanalı 5 milyon aboneyi geçmeyi başardı. Ekip bu başarının ardından sette pasta kesti ve başarıyı kutladı.
Lizge Cömert bu başarının altında büyük bir emek yatttığını, gösterilen ilgiden son derece memnun olduklarını dile getirirken Yiğit Koçak, 4 senedir izleyicilerin kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkürlerini ifade etti.
Kardeşlerim'in Tolga'sı Berk Ali Çatal fanların bitmeyen bir aşkla diziyi izlemeye devam ettiklerini söylerken,izleyicilere de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
Ekibe yeni dahil olan Mark Raymund, kendinden çok, çalışma arkadaşlarının ve ekibin başarısı olduğunu söyledi.