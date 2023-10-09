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Kardeşlerim Youtube hesabından yeni rekor ve kutlama

GİRİŞ TARİHİ: 09.10.2023, 14:24 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.10.2023, 15:15
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Kardeşlerim Youtube hesabından yeni rekor ve kutlama

Kardeşlerim sezona fırtına gibi başladı. Hem TV'de reytinglerde zirvede hem de dijitalde rekora koşuyor. Kardeşlerim'in Youtube kanalı 5 milyon aboneyi geçmeyi başardı. Ekip bu başarının ardından sette pasta kesti ve başarıyı kutladı.

Kardeşlerim Youtube hesabından yeni rekor ve kutlama

Ekibin büyük bir moralle hazırlandığı kutlama son derece renkli görüntülere de sahne oldu.

Kardeşlerim Youtube hesabından yeni rekor ve kutlama

Lizge Cömert bu başarının altında büyük bir emek yatttığını, gösterilen ilgiden son derece memnun olduklarını dile getirirken Yiğit Koçak, 4 senedir izleyicilerin kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkürlerini ifade etti.

Kardeşlerim Youtube hesabından yeni rekor ve kutlama

Kardeşlerim'in Tolga'sı Berk Ali Çatal fanların bitmeyen bir aşkla diziyi izlemeye devam ettiklerini söylerken,izleyicilere de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Kardeşlerim Youtube hesabından yeni rekor ve kutlama

Ekibe yeni dahil olan Mark Raymund, kendinden çok, çalışma arkadaşlarının ve ekibin başarısı olduğunu söyledi.

Kardeşlerim Youtube hesabından yeni rekor ve kutlama

Melis Minkari ve Recep Usta ise verilen desteğin motive edilici olduğundan bahsettiler.

Kardeşlerim Youtube hesabından yeni rekor ve kutlama

Ekip başarının ardından toplanarak pasta kesti.

Kardeşlerim Youtube hesabından yeni rekor ve kutlama

Hayran sayıları giderek artan Kardeşlerim ekibi gelen başarıdan oldukça memnunlar.

Kardeşlerim Youtube hesabından yeni rekor ve kutlama

Kardeşlerim yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de.

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