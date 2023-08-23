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Kardeşlerim'den yeni sezona bomba tanıtım!

GİRİŞ TARİHİ: 23.08.2023, 20:15 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.08.2023, 20:35
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Kardeşlerim'den yeni sezona bomba tanıtım!

atv'nin Cumartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kardeşlerim 4. sezonu ile geliyor. Büyük bir heyecanla beklenen yeni sezon öncesi yayınlanan ilk tanıtım ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Gençlerin neşesi, kavgaları ve aşkları şimdiden heyecan yarattı.

Kardeşlerim'den yeni sezona bomba tanıtım!

Her anıyla heyecan dozunu yükselten yeni sezon ilk tanıtımı, Kardeşlerim izleyicilerinin dikkatini çekti.

Kardeşlerim'den yeni sezona bomba tanıtım!

Yeni sezon tanıtımında Asiye'nin Doruk'a kurduğu cümleler Kardeşlerim hayranlarının dikkatini çekti.

Kardeşlerim'den yeni sezona bomba tanıtım!

Asiye'nin "Kızları böyle mi düşürüyorsunuz acaba?" sözleri, Doruk'tan "Yani..." cevabını aldı.

Kardeşlerim'den yeni sezona bomba tanıtım!

Şengül'ün Suzan'a yönelik söylediği "Her evlendiğin ölüyor!" sözleri de fragmanın dikkat çeken anlarından oldu.

Kardeşlerim'den yeni sezona bomba tanıtım!

Kardeşlerim yeni sezon ilk tanıtımında Ömer ve Sarp da karşı karşıya geldi.

Kardeşlerim'den yeni sezona bomba tanıtım!

Sarp, "Ne oldu şimdi miras mı para mı? Bir kuruş vermiyorum!" sözlerini kullandı

Kardeşlerim'den yeni sezona bomba tanıtım!

Sarp'ın sözleri Ömer'i kızdırdı.

Kardeşlerim'den yeni sezona bomba tanıtım!

Sarp'ın "Sevgiline ağabeyinin ölümünü sor" sözleri de ortalığı karıştıracak bir hamle oldu.

Kardeşlerim'den yeni sezona bomba tanıtım!

Süsen'in Ömer'e vereceği yanıt merak konusu haline geldi.

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