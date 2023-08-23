Kardeşlerim'den yeni sezona bomba tanıtım!

atv'nin Cumartesi akşamlarına damga vuran dizisi Kardeşlerim 4. sezonu ile geliyor. Büyük bir heyecanla beklenen yeni sezon öncesi yayınlanan ilk tanıtım ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Gençlerin neşesi, kavgaları ve aşkları şimdiden heyecan yarattı.
Her anıyla heyecan dozunu yükselten yeni sezon ilk tanıtımı, Kardeşlerim izleyicilerinin dikkatini çekti.
Yeni sezon tanıtımında Asiye'nin Doruk'a kurduğu cümleler Kardeşlerim hayranlarının dikkatini çekti.
Şengül'ün Suzan'a yönelik söylediği "Her evlendiğin ölüyor!" sözleri de fragmanın dikkat çeken anlarından oldu.