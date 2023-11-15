Kardeşlerim’in 104. bölümünde neler oldu?

Kardeşlerim'in 104. Bölümü Asiye'nin Sarp ile tartışması sonucu düştüğü şok kaza ile başladı. Asiye ile tartışırken tırabzanlardan aşağı düşen Sarp, herkese şok etkisine uğrattı. Sarp hemen ambulans ile hastaneye götürüldü.
Akif, Süreyya'yı Yaman'dan kıskanırken, aniden aklına parlak fikirlerinden biri geldi. Suzan ve Yaman'ın arasını yapmaya karar veren Akif, Nebahat'tan yardım istedi.
Öte yandan Sarp'ı hastaneye yetiştirildikten sonra Asiye, Şevval'in gazabına uğradı. Şevval, Asiye'yi polise şikayet etti.
104. Bölümde Akif'in parlak planları henüz başlamamış olsa da Suzan ve Yaman'ın asansörün bozulması sebebiyle birlikte yakınlaşmaları güçlenmiş oldu.
Şevval'in şikayetiyle Asiye cezaevine götürüldü. Ömer ile ayrılmak zorunda kalan Asiye korkusunu gizleyemedi.