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Kardeşlerim’in 104. bölümünde neler oldu?

GİRİŞ TARİHİ: 15.11.2023, 00:53 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.11.2023, 14:20
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Kardeşlerim’in 104. bölümünde neler oldu?

Kardeşlerim'in 104. Bölümü Asiye'nin Sarp ile tartışması sonucu düştüğü şok kaza ile başladı. Asiye ile tartışırken tırabzanlardan aşağı düşen Sarp, herkese şok etkisine uğrattı. Sarp hemen ambulans ile hastaneye götürüldü.

Kardeşlerim’in 104. bölümünde neler oldu?

Akif'in restoran için meze ustası aradığı bölümde, ilk teklif Şengül'e gitti.

Kardeşlerim’in 104. bölümünde neler oldu?

Yemek konusundaki hamaratlığına güvenen Şengül, elemelere girmeyi kabul etti.

Kardeşlerim’in 104. bölümünde neler oldu?

Akif, Süreyya'yı Yaman'dan kıskanırken, aniden aklına parlak fikirlerinden biri geldi. Suzan ve Yaman'ın arasını yapmaya karar veren Akif, Nebahat'tan yardım istedi.

Kardeşlerim’in 104. bölümünde neler oldu?

Suzan'a ''Süreyya cadısı Yaman'ı kapmadan sen kap!'' uyarısında bulundu.

Kardeşlerim’in 104. bölümünde neler oldu?

Öte yandan Sarp'ı hastaneye yetiştirildikten sonra Asiye, Şevval'in gazabına uğradı. Şevval, Asiye'yi polise şikayet etti.

Kardeşlerim’in 104. bölümünde neler oldu?

"Benim oğlumu bu kız itmiş aşağıya!"

Kardeşlerim’in 104. bölümünde neler oldu?

104. Bölümde Akif'in parlak planları henüz başlamamış olsa da Suzan ve Yaman'ın asansörün bozulması sebebiyle birlikte yakınlaşmaları güçlenmiş oldu.

Kardeşlerim’in 104. bölümünde neler oldu?

Şevval'in şikayetiyle Asiye cezaevine götürüldü. Ömer ile ayrılmak zorunda kalan Asiye korkusunu gizleyemedi.

Kardeşlerim’in 104. bölümünde neler oldu?

Şengül başına geleceklerden habersiz bir şekilde Akif'in restoranına gitti. Onu bekleyen sürpriz ise kaynanasının da aynı aşçılık için seçmelere katılması oldu.

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