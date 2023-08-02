Kardeşlerim'in son sezonunda yaşananlar...

Kardeşlerim'in 3. sezonunda neler yaşandı?

Akif, yarım kalan inşaat işini tamamlamak için Ömer'den son bir yardım isterken, Ataman Koleji'nde yapılan sürpriz etkinlik, kıyasıya bir yarışa dönüşür. Ansızın konağın kapısını çalan kişiler ise Eren kardeşleri şoke eden gerçekle tanıştırır.