ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
KARDEŞLERİM GALERİ

Kardeşlerim'in son sezonunda yaşananlar...

GİRİŞ TARİHİ: 02.08.2023, 10:03 GÜNCELLEME TARİHİ: 02.08.2023, 10:44
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Kardeşlerim'in 3. sezonunda neler yaşandı?
Kardeşlerim'in 3. sezonunda neler yaşandı?

atv'nin fenomen dizisi Kardeşlerim'de yeni sezonda bizi neler bekliyor? Kardeşlerim'in sevilen çiftleri #Asdor, #AyBer ve #SüsÖm aşkı yeni sezonda da devam edecek mi? Kardeşlerim'in 3. sezonunda neler yaşandı?

Kardeşlerim'in 3. sezonunda neler yaşandı?
Kardeşlerim'in 3. sezonunda neler yaşandı?

Geçtiğimiz sezonda Eren kardeşler, sahip oldukları zengin hayatın tadını çıkarırken, beş kuruşsuz ortada kalan Akif de türlü kurnazlıklarla yeniden eski gücüne kavuşmanın yollarını aramaktadır.

Kardeşlerim'in 3. sezonunda neler yaşandı?
Kardeşlerim'in 3. sezonunda neler yaşandı?

Babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Berk, Doruk'la arasına büyük bir mesafe koyar ve ona olan öfkesi gün geçtikçe artar.

Kardeşlerim'in 3. sezonunda neler yaşandı?
Kardeşlerim'in 3. sezonunda neler yaşandı?

Akif, yarım kalan inşaat işini tamamlamak için Ömer'den son bir yardım isterken, Ataman Koleji'nde yapılan sürpriz etkinlik, kıyasıya bir yarışa dönüşür. Ansızın konağın kapısını çalan kişiler ise Eren kardeşleri şoke eden gerçekle tanıştırır.

Kardeşlerim'in 3. sezonunda neler yaşandı?
Kardeşlerim'in 3. sezonunda neler yaşandı?

Yılmaz ailesinin konağa dönüşüyle, bir kez daha hayalleri yıkılan Eren kardeşler, eski yoksul yaşamlarına geri dönerler.

Kardeşlerim'in 3. sezonunda neler yaşandı?
Kardeşlerim'in 3. sezonunda neler yaşandı?

Okulda yapılan heyecanlı turnuvada çocuklar arasında büyük bir rekabet yaşanır. Daha ilk günden Eren kardeşlere sinir olan Ahmet, Ömer'e karşı bir hamle yaparken, karşısında hiç beklenmedik birini bulur.

Kardeşlerim'in 3. sezonunda neler yaşandı?
Kardeşlerim'in 3. sezonunda neler yaşandı?

Tolga'nın durumundan dolayı kendini suçlu hisseden Ömer bir çıkış yolu ararken, Orhan'ın Şengül'le görüşmesi, Gönül'ü iyice çileden çıkartır.

Kardeşlerim'in 3. sezonunda neler yaşandı?
Kardeşlerim'in 3. sezonunda neler yaşandı?

Berk ise Aybike ile olan sorunlarını çözmek için her yolu denemektedir.

Kardeşlerim'in 3. sezonunda neler yaşandı?
Kardeşlerim'in 3. sezonunda neler yaşandı?

Eren kardeşler, Sevgi teyzeye yeniden evlerini açarken; Afra da annesini mutlu etmek için bir plan yapmaya karar verir.


Kardeşlerim'in 3. sezonunda neler yaşandı?
Kardeşlerim'in 3. sezonunda neler yaşandı?

Nebahat ve Ahmet cephesinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Doruk, Asiye ve Oğulcan, Ömer'den gizli bir iş birliğine girişirler.

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN