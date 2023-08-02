Kardeşlerim'in son sezonunda yaşananlar...

atv'nin fenomen dizisi Kardeşlerim'de yeni sezonda bizi neler bekliyor? Kardeşlerim'in sevilen çiftleri #Asdor, #AyBer ve #SüsÖm aşkı yeni sezonda da devam edecek mi? Kardeşlerim'in 3. sezonunda neler yaşandı?
Geçtiğimiz sezonda Eren kardeşler, sahip oldukları zengin hayatın tadını çıkarırken, beş kuruşsuz ortada kalan Akif de türlü kurnazlıklarla yeniden eski gücüne kavuşmanın yollarını aramaktadır.
Babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Berk, Doruk'la arasına büyük bir mesafe koyar ve ona olan öfkesi gün geçtikçe artar.
Akif, yarım kalan inşaat işini tamamlamak için Ömer'den son bir yardım isterken, Ataman Koleji'nde yapılan sürpriz etkinlik, kıyasıya bir yarışa dönüşür. Ansızın konağın kapısını çalan kişiler ise Eren kardeşleri şoke eden gerçekle tanıştırır.
Yılmaz ailesinin konağa dönüşüyle, bir kez daha hayalleri yıkılan Eren kardeşler, eski yoksul yaşamlarına geri dönerler.
Okulda yapılan heyecanlı turnuvada çocuklar arasında büyük bir rekabet yaşanır. Daha ilk günden Eren kardeşlere sinir olan Ahmet, Ömer'e karşı bir hamle yaparken, karşısında hiç beklenmedik birini bulur.
Tolga'nın durumundan dolayı kendini suçlu hisseden Ömer bir çıkış yolu ararken, Orhan'ın Şengül'le görüşmesi, Gönül'ü iyice çileden çıkartır.
Berk ise Aybike ile olan sorunlarını çözmek için her yolu denemektedir.
Eren kardeşler, Sevgi teyzeye yeniden evlerini açarken; Afra da annesini mutlu etmek için bir plan yapmaya karar verir.