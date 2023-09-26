Kardeşlerim'in gelmiş geçmiş en sevilen çiftleri...

Ömer ile Süsen için artık hayatlarında yeni bir sayfa açılır. SüsÖm çok mutlu olur. Ancak bu güzel günler Süsen'in Kadir'e çarpan araçta olmasıyla yerini sırlarla dolu bir ilişkiye çevirir. Gerçekleri öğrenen Ömer ile Süsen'in arası bozulur.