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Kardeşlerim'in gelmiş geçmiş en sevilen çiftleri...

GİRİŞ TARİHİ: 26.09.2023, 15:20 GÜNCELLEME TARİHİ: 27.09.2023, 11:44
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Kardeşlerim'in gelmiş geçmiş en sevilen çiftleri...

atv'nin fenomen dizisi Kardeşlerim'in gelmiş geçmiş en sevilen çiftlerini bir kez daha hatırlamak ister misiniz? SüsÖm ile yolculuğumuza başlayalım.

Kardeşlerim'in gelmiş geçmiş en sevilen çiftleri...

Zengin ve şımarık bir arkadaş grubu olan Süsen, sınıf farkına inanır ve kendi varlıklı çevresi dışında kimseyle görüşmez.

Kardeşlerim'in gelmiş geçmiş en sevilen çiftleri...

Farklı dünyalara ait olan Süsen ve Ömer ilk tanışmalarında birbirlerinden hoşlanmazlar.

Kardeşlerim'in gelmiş geçmiş en sevilen çiftleri...

Zor bir hayatı olan Ömer, kardeşleriyle birlikte hayatta kalma mücadelesi verir.

Kardeşlerim'in gelmiş geçmiş en sevilen çiftleri...

Yalnızlığını gizlemeye çalışan Süsen yakın olduğunu düşündüğü arkadaşlarıyla zaman zaman ters düşer.

Kardeşlerim'in gelmiş geçmiş en sevilen çiftleri...

Süsem ve Ömer, uzun zaman birbirlerinin farkında olmadan okula gelip giderler.

Kardeşlerim'in gelmiş geçmiş en sevilen çiftleri...

Ataman Koleji kostüm partisi düzenler. "Ataman Koleji Geleneksel Kostüm Balosu"nun kral ve kraliçesi Ömer ile Süsen seçilir.

Kardeşlerim'in gelmiş geçmiş en sevilen çiftleri...

O gece Süsen'in mutluluğu gözlerine yansır.

Kardeşlerim'in gelmiş geçmiş en sevilen çiftleri...

Ömer ile Süsen için artık hayatlarında yeni bir sayfa açılır. SüsÖm çok mutlu olur. Ancak bu güzel günler Süsen'in Kadir'e çarpan araçta olmasıyla yerini sırlarla dolu bir ilişkiye çevirir. Gerçekleri öğrenen Ömer ile Süsen'in arası bozulur.

Kardeşlerim'in gelmiş geçmiş en sevilen çiftleri...

Bu büyük sır Asiye'nin büyük acılar çekmesine sebep olur. Çünkü çok sevdiği Doruk bu gerçek yüzünden hayattan kopar.

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