Kardeşlerim'in gelmiş geçmiş en sevilen çiftleri...

atv'nin fenomen dizisi Kardeşlerim'in gelmiş geçmiş en sevilen çiftlerini bir kez daha hatırlamak ister misiniz? SüsÖm ile yolculuğumuza başlayalım.
Zengin ve şımarık bir arkadaş grubu olan Süsen, sınıf farkına inanır ve kendi varlıklı çevresi dışında kimseyle görüşmez.
Yalnızlığını gizlemeye çalışan Süsen yakın olduğunu düşündüğü arkadaşlarıyla zaman zaman ters düşer.
Ataman Koleji kostüm partisi düzenler. "Ataman Koleji Geleneksel Kostüm Balosu"nun kral ve kraliçesi Ömer ile Süsen seçilir.
Ömer ile Süsen için artık hayatlarında yeni bir sayfa açılır. SüsÖm çok mutlu olur. Ancak bu güzel günler Süsen'in Kadir'e çarpan araçta olmasıyla yerini sırlarla dolu bir ilişkiye çevirir. Gerçekleri öğrenen Ömer ile Süsen'in arası bozulur.