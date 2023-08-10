ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
KARDEŞLERİM GALERİ

Kardeşlerim’in genç yıldızı Onur Seyit Yaran kimdir?

GİRİŞ TARİHİ: 10.08.2023, 10:11 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.08.2023, 13:25
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Kardeşlerim’in genç yıldızı Onur Seyit Yaran kimdir?

Kardeşlerim'in yıldızı Onur Seyit Yaran'ın kim olduğu herkes tarafından merak ediliyor.

Kardeşlerim’in genç yıldızı Onur Seyit Yaran kimdir?

Kardeşlerim'de hayat verdiği Doruk Atakul karakteriyle yıldızı paralayan genç yıldız, son yıllarda büyük bir ivme yakaladı.

Kardeşlerim’in genç yıldızı Onur Seyit Yaran kimdir?

Onur Seyit Yaran, 13 Ocak 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Kardeşlerim’in genç yıldızı Onur Seyit Yaran kimdir?

Aslen Ordu'ludur.

Kardeşlerim’in genç yıldızı Onur Seyit Yaran kimdir?

Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Spor Yöneticiliği Bölümü'nde öğrencidir.

Kardeşlerim’in genç yıldızı Onur Seyit Yaran kimdir?

Lisanslı futbolcu Onur Seyit Yaran, ayrıca iyi derecede satranç oynamaktadır.

Kardeşlerim’in genç yıldızı Onur Seyit Yaran kimdir?

Onur Seyit Yaran İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Kardeşlerim’in genç yıldızı Onur Seyit Yaran kimdir?

2016 senesinde girdiği yarışma hayatını değiştirdi. Birinci olarak ayrıldı.

Kardeşlerim’in genç yıldızı Onur Seyit Yaran kimdir?

2018 yılında ilk rolünü aldı.

Kardeşlerim’in genç yıldızı Onur Seyit Yaran kimdir?

Onur Seyit Yaran'ın yıldızının parladığı proje ise Kardeşlerim'di.

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN