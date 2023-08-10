Kardeşlerim’in genç yıldızı Onur Seyit Yaran kimdir?

Kardeşlerim'in yıldızı Onur Seyit Yaran'ın kim olduğu herkes tarafından merak ediliyor. Kardeşlerim'de hayat verdiği Doruk Atakul karakteriyle yıldızı paralayan genç yıldız, son yıllarda büyük bir ivme yakaladı. Onur Seyit Yaran, 13 Ocak 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Ordu'ludur. Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Spor Yöneticiliği Bölümü'nde öğrencidir. Lisanslı futbolcu Onur Seyit Yaran, ayrıca iyi derecede satranç oynamaktadır. Onur Seyit Yaran İngilizce ve Almanca bilmektedir. 2016 senesinde girdiği yarışma hayatını değiştirdi. Birinci olarak ayrıldı. 2018 yılında ilk rolünü aldı. Onur Seyit Yaran'ın yıldızının parladığı proje ise Kardeşlerim'di. Ataman Koleji'nin yakışıklı, zengin, şımarık çocuğu Doruk Atakul'a hayat verdi. Asiye karakteriyle yaşadığı aşk izleyici tarafından çok sevildi. Karakterinin altından başarıyla kalktı. Sınıf farkına inanan ve maddi durumu iyi olmayanları küçümseyen Doruk, zaman içerisinde bambaşka biri oldu. Aşk ile büyüdü, değişti. Kimi zaman acı çekti. Kimi zaman çok mutlu oldu. Oyuncunun, Doruk Atakul performansı beğeni topladı. Onur Seyit Yaran yakışıklılığının yanı sıra samimi ve içten tavırları, güler yüzüyle de genç kızların sevgilisi oldu. Başarılı isim uzun yıllar daha hayatımızda olacağa benziyor. Kardeşlerim'in merakla beklenen yeni sezonu çok yakında atv'de