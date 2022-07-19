Dans yarışmasında neler yaşandı?

Ataman Koleji öğrencilerinden Aisye, Doruk, Aybike ve Berk okulu temsilen liseler arasında düzenlenen dans yarışmasına katıldı. Provalar hem zorlu hem de eğlenceli geçti. 4 genç birbirlerine destek olup motive etti. Büyük gün geldi çattı. Başta Ömer, Oğulcan ve Süsen olmak üzere Ataman Koleji yarışmacıların yanındaydı. Neredeyse tüm okul yarışmayı izlemek için yarışma salonundaydı. Bütün liselerin öğrencileri dans hünerlerini sergiledi. Son olarak sahneye Ataman Koleji çıktı. Asiye, Doruk, Aybike ve Berk adate salondakileri büyüledi. Adete profesyonel dansçıları aratmadılar. Dans ederken oldukça mutlu görünüyorlardı. Alkışlar eşliğinde danslarını sergilediler. Hem AsDor... Hem Ayber sahnede şov yaptı. Gençlerin dansı salondakileri adeta büyüledi. Ve yarışmanın sonunda Ataman Koleji birinci olup büyük ödülün sahibi oldu. Kardeşlerim 4 kardeşin anne ve babalarını peş peşe kaybetmesi sonucunda yaşadığı zorlukları konu alıyor. 4 kuzenin yollarının Ataman Koleji'ne düşmesiyle yaşanan olaylar ekrana taşındı. Zengin ve maddi durumu yetersiz öğrenciler zamanla kaynaştı. Büyük aşklar ve arkadaşlıklar ortaya çıktı. Kardeşlerim yeni sezonda yine atv'de