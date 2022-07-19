ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
KARDEŞLERİM GALERİ

Dans yarışmasında neler yaşandı?

Ataman Koleji dans yarışmasında...

GİRİŞ TARİHİ: 19.07.2022, 10:58 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.07.2022, 11:40
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Dans yarışmasında neler yaşandı?

Ataman Koleji öğrencilerinden Aisye, Doruk, Aybike ve Berk okulu temsilen liseler arasında düzenlenen dans yarışmasına katıldı.

Dans yarışmasında neler yaşandı?

Provalar hem zorlu hem de eğlenceli geçti.

Dans yarışmasında neler yaşandı?

4 genç birbirlerine destek olup motive etti.

Dans yarışmasında neler yaşandı?

Büyük gün geldi çattı.

Dans yarışmasında neler yaşandı?

Başta Ömer, Oğulcan ve Süsen olmak üzere Ataman Koleji yarışmacıların yanındaydı.

Dans yarışmasında neler yaşandı?

Neredeyse tüm okul yarışmayı izlemek için yarışma salonundaydı.

Dans yarışmasında neler yaşandı?

Bütün liselerin öğrencileri dans hünerlerini sergiledi.

Dans yarışmasında neler yaşandı?

Son olarak sahneye Ataman Koleji çıktı.

Dans yarışmasında neler yaşandı?

Asiye, Doruk, Aybike ve Berk adate salondakileri büyüledi.

Dans yarışmasında neler yaşandı?

Adete profesyonel dansçıları aratmadılar.

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN