Melis Minkari ve Recep Usta ile gerçekleştirdiğimiz enerji dolu röportajımızı kaçırmayın. #AyBer

Kardeşlerim dizisinin sevilen ikilisi Melis Minkari ve Recep Usta ile özel gerçekleştirdiği enerji dolu röportajımız ⚡💕 #AyBer
Recep Usta: "Güçlü, saf aynı zamanda da çok agresif. Ama tatlı bir agresiflik, bu gücünden kaynaklanan bir agrasyon yani yaşadığı."
Recep Usta: "Berk bir sabah Aybike olarak uyansa ne yapar, bir sürü şey yapar da şu an bir tanesi söylemem gerekiyor. Ama çok ilginç tek nokta atışı bulabildin ben bulabilecek miyim acaba? Çok karışık çünkü bir sürü şey yapabilir yani ben Berk, Aybike olsa."
Melis Minkari: "Bence Oğulcan'ı tokatlardın sen de."
Recep Usta: "Ya onu söylemek istemiyorsun ama niye öyle şeyler diyorsun? Hayır yapmaz tabii ki de öyle bir şey ne yapar? Berk Aybike olarak uyandığı bir sabahta ilk olarak annesiyle babasıyla iyi geçinmeye çalışır herhalde çünkü Berk olarak da sevdirmek için tüyolarını öğrenmiş olur galiba."