Melis Minkari ve Recep Usta ile gerçekleştirdiğimiz enerji dolu röportajımızı kaçırmayın. #AyBer

Melis Minkari: "Bence Oğulcan'ı tokatlardın sen de."

Recep Usta: "Ya onu söylemek istemiyorsun ama niye öyle şeyler diyorsun? Hayır yapmaz tabii ki de öyle bir şey ne yapar? Berk Aybike olarak uyandığı bir sabahta ilk olarak annesiyle babasıyla iyi geçinmeye çalışır herhalde çünkü Berk olarak da sevdirmek için tüyolarını öğrenmiş olur galiba."