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Nebahat, AsDor'u ayırmayı başaracak mı?

Asiye ve Doruk ayrılacak mı?

GİRİŞ TARİHİ: 07.12.2022, 15:46 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.12.2022, 17:11
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Nebahat, AsDor'u ayırmayı başaracak mı?

Birbirlerine gün geçtikçe daha çok bağlanan Asiye ve Doruk aşkı Nebahat engeline takıldı. Oğluyla istediği iletişimi kuramayan Nebahat öfkesini Asiye'ye yöneltti.

Nebahat, AsDor'u ayırmayı başaracak mı?

Asiye'nin yolunu kesen Nebahat, bu aşkın Doruk'u yanlış yönde etkilediğini düşündüğünü söyledi.

Nebahat, AsDor'u ayırmayı başaracak mı?

Kendisini beş yıl sonra Asiye ile birlikte kuracağı bir yuvada hayal eden Doruk'un kaleme aldığı satırlar Nebahat'i bir hayli öfkelendirdi.

Nebahat, AsDor'u ayırmayı başaracak mı?

Dünyayı gezmekten ve müzik eğitiminden vazgeçen Doruk'un yazısı sonrası Nebahat, Asiye'ye yüklendi. Genç kız duyduğu sözler karşısında gözyaşlarına boğuldu.

Nebahat, AsDor'u ayırmayı başaracak mı?

AsDor bitiyor mu? Asiye ve Doruk ayrılacak mı? Büyük aşk müzik yarışmasıyla başladı.

Nebahat, AsDor'u ayırmayı başaracak mı?

İki aşık, okullar arası düzenlenen müzik yarışmasına birlikte katıldı, provalarda yakınlaştı ve birbirlerine duydukları hislerin farkına vardı.

Nebahat, AsDor'u ayırmayı başaracak mı?

Yarışmadan birincilikle ayrılan AsDor sokaklarda da birlikte müzik yapmaya başladı.

Nebahat, AsDor'u ayırmayı başaracak mı?

Arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Asiye ve Doruk, tüm zorluklara birlikte göğüs gerdi.

Nebahat, AsDor'u ayırmayı başaracak mı?

Büyük aşk kimin zaman sekteye uğrasa da güçlenerek devam etti. Doruk Atakul, Asiye için her daim onlinedı.

Nebahat, AsDor'u ayırmayı başaracak mı?

Eğlenceli aktiviteler yapıldı. Güzel anılar biriktirildi.

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