Nebahat, AsDor'u ayırmayı başaracak mı?

Birbirlerine gün geçtikçe daha çok bağlanan Asiye ve Doruk aşkı Nebahat engeline takıldı. Oğluyla istediği iletişimi kuramayan Nebahat öfkesini Asiye'ye yöneltti.
Kendisini beş yıl sonra Asiye ile birlikte kuracağı bir yuvada hayal eden Doruk'un kaleme aldığı satırlar Nebahat'i bir hayli öfkelendirdi.
Dünyayı gezmekten ve müzik eğitiminden vazgeçen Doruk'un yazısı sonrası Nebahat, Asiye'ye yüklendi. Genç kız duyduğu sözler karşısında gözyaşlarına boğuldu.
İki aşık, okullar arası düzenlenen müzik yarışmasına birlikte katıldı, provalarda yakınlaştı ve birbirlerine duydukları hislerin farkına vardı.
Büyük aşk kimin zaman sekteye uğrasa da güçlenerek devam etti. Doruk Atakul, Asiye için her daim onlinedı.