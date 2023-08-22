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Nilsu Yılmaz ve Berk Ali Çatal ile Hanginiz Daha? Challenge

GİRİŞ TARİHİ: 22.08.2023, 14:56 GÜNCELLEME TARİHİ: 22.08.2023, 15:35
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Nilsu Yılmaz ve Berk Ali Çatal ile Hanginiz Daha? Challenge

Kardeşlerim dizisinin başarılı oyuncularından Berk Ali Çatal ve Nilsu Yılmaz, "Hanginiz Daha" konsepti için bir araya geldi. "Hanginiz daha…" challenge'ı ikilinin sorulara verdikleri cesur yanıtlarla ve keyifli bir sohbetle renklendi.

Nilsu Yılmaz ve Berk Ali Çatal ile Hanginiz Daha? Challenge

Hanginiz daha çok depresyona girer?

Nilsu Yılmaz ve Berk Ali Çatal ile Hanginiz Daha? Challenge

Berk: Bence Nilsu.

Nilsu: Hayır. Ben depresyona girmem depresyona giren insandan da inanılmaz sıkılırım. Girmem yani.

Berk: Girmez misin?

Nilsu: Bir iki gündür yani insanım.

Nilsu Yılmaz ve Berk Ali Çatal ile Hanginiz Daha? Challenge

Hanginiz daha tembel?

Nilsu Yılmaz ve Berk Ali Çatal ile Hanginiz Daha? Challenge

Nilsu: Kopya çekiyorum dedim diye tembel mi oldum? Ben kopya çekmesem de 65-70 alırım.

Berk: Hedefi yüksek not almak olan biri bu kadar kopya için uğraşıyorsa ben kesinlikle Nilsu diyorum.

Nilsu: Ben de Berk diyorum.

Nilsu Yılmaz ve Berk Ali Çatal ile Hanginiz Daha? Challenge

Hanginiz daha çok sosyal medyada vakit geçirir?

Nilsu Yılmaz ve Berk Ali Çatal ile Hanginiz Daha? Challenge

Nilsu: Aynı şeyi cevap verelim artık

Berk: Bir kere Nilsu sen telefonu köşeye bırakıp fırlatabiliyorsun.

Nilsu: Bir köşeye fırlatıp atmıyorum da ben insanlara saygımdan ötürü her zaman elimde telefon olmaz. Birebir sohbet ederken telefonumu bir kenara koyarım ve sen odaklanırım.

Berk: Tamam da ben de insan dinlerken telefonumu bir kenara koyup odaklanıyorum. O kadar ezber çalıştık sahne çalıştık elimde telefon gördün mü?

Nilsu: Gördüm.

Berk: Bak ya…

Nilsu Yılmaz ve Berk Ali Çatal ile Hanginiz Daha? Challenge

Hanginiz daha sıcakkanlı?

Nilsu Yılmaz ve Berk Ali Çatal ile Hanginiz Daha? Challenge

Berk: Oo çok kilit.

Nilsu Seninle de çok kolay ama ben yaa...

Berk: Nilsu.

Nilsu Yılmaz ve Berk Ali Çatal ile Hanginiz Daha? Challenge

Hanginiz daha romantik?

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