Nilsu Yılmaz ve Berk Ali Çatal ile Hanginiz Daha? Challenge

Kardeşlerim dizisinin başarılı oyuncularından Berk Ali Çatal ve Nilsu Yılmaz, "Hanginiz Daha" konsepti için bir araya geldi. "Hanginiz daha…" challenge'ı ikilinin sorulara verdikleri cesur yanıtlarla ve keyifli bir sohbetle renklendi.
Berk: Bence Nilsu.
Nilsu: Hayır. Ben depresyona girmem depresyona giren insandan da inanılmaz sıkılırım. Girmem yani.
Berk: Girmez misin?
Nilsu: Bir iki gündür yani insanım.
Nilsu: Kopya çekiyorum dedim diye tembel mi oldum? Ben kopya çekmesem de 65-70 alırım.
Berk: Hedefi yüksek not almak olan biri bu kadar kopya için uğraşıyorsa ben kesinlikle Nilsu diyorum.
Nilsu: Ben de Berk diyorum.
Nilsu: Aynı şeyi cevap verelim artık
Berk: Bir kere Nilsu sen telefonu köşeye bırakıp fırlatabiliyorsun.
Nilsu: Bir köşeye fırlatıp atmıyorum da ben insanlara saygımdan ötürü her zaman elimde telefon olmaz. Birebir sohbet ederken telefonumu bir kenara koyarım ve sen odaklanırım.
Berk: Tamam da ben de insan dinlerken telefonumu bir kenara koyup odaklanıyorum. O kadar ezber çalıştık sahne çalıştık elimde telefon gördün mü?
Nilsu: Gördüm.
Berk: Bak ya…