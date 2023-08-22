Nilsu Yılmaz ve Berk Ali Çatal ile Hanginiz Daha? Challenge

Nilsu: Aynı şeyi cevap verelim artık

Berk: Bir kere Nilsu sen telefonu köşeye bırakıp fırlatabiliyorsun.

Nilsu: Bir köşeye fırlatıp atmıyorum da ben insanlara saygımdan ötürü her zaman elimde telefon olmaz. Birebir sohbet ederken telefonumu bir kenara koyarım ve sen odaklanırım.

Berk: Tamam da ben de insan dinlerken telefonumu bir kenara koyup odaklanıyorum. O kadar ezber çalıştık sahne çalıştık elimde telefon gördün mü?

Nilsu: Gördüm.

Berk: Bak ya…