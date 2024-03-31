Oğulcan'ın öfkesi felaketle sonuçlandı!

Ayla ile Akif, Gökhan'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için plan yaparlar. Ama bu yolun işlemesi için Ayla'nın Gökhan'ın onu tehdit ettiği kozu ortadan kaldırması gerekmektedir. Bu yüzden Elif'e her şeyi itiraf eder.