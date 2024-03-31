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Oğulcan'ın öfkesi felaketle sonuçlandı!

GİRİŞ TARİHİ: 31.03.2024, 11:18 GÜNCELLEME TARİHİ: 31.03.2024, 11:23
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Oğulcan'ın öfkesi felaketle sonuçlandı!

123. Bölümde neler yaşandı?

Berk babasının gerçek yüzünü öğrendi! Cansu, itiraf mektubu ile Akif'e şantaj yapar. Akif ise mektubu elinden alarak ağzına atıp yutar. Bu durum Cansu'yu bile şoka sokar.

Oğulcan'ın öfkesi felaketle sonuçlandı!

Ayla ile Akif, Gökhan'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için plan yaparlar. Ama bu yolun işlemesi için Ayla'nın Gökhan'ın onu tehdit ettiği kozu ortadan kaldırması gerekmektedir. Bu yüzden Elif'e her şeyi itiraf eder.

Oğulcan'ın öfkesi felaketle sonuçlandı!

Süsen ve Ömer'in evlilik kararı bomba gibi düşer. Süsen annesi ile kavga ederler. Ömerlerde kalır. Kızlar el birliği ile onu nikaha hazırlarlar.

Oğulcan'ın öfkesi felaketle sonuçlandı!

Oğulcan ve Sarp, Ömer'in iş yerine zarar vermekten karakola düşerler.

Oğulcan'ın öfkesi felaketle sonuçlandı!

Orhan, ders alması için gece onu orada bırakır. Fatma, Şevval ile Orhan'a romantik sürpriz yemek hazırlar. Ama Orhan yemeden annesini de alıp kaçar.

Oğulcan'ın öfkesi felaketle sonuçlandı!

Süsen nikah için hazırdır. Ömer de son detay için çiçekçiye gider. Orada buluşup nikah dairesine gideceklerdir.

Oğulcan'ın öfkesi felaketle sonuçlandı!

Şevval, Oğulcan ile Sarp nezarethaneden çıkartır. Oğulcan, yine babasına bozuk atar ve yine Ömer'e bilenir.

Oğulcan'ın öfkesi felaketle sonuçlandı!

Ayhan, Gökhan'ı konuşturup tüm kirli planlarını anlatırken Akif de Berk'e her şeyi dinlettirir. Ayla ise çocuklarını ondan kurtarmak için kendini feda eder. Polise her şeyi itiraf etmeye gider.

Oğulcan'ın öfkesi felaketle sonuçlandı!

Oğulcan, Ömer'e hesap sormaya gider. Tartışırlar, Ömer düşer ve başından ağır yaralanır.

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