Oğulcan'ın öfkesi felaketle sonuçlandı!

123. Bölümde neler yaşandı?
Berk babasının gerçek yüzünü öğrendi! Cansu, itiraf mektubu ile Akif'e şantaj yapar. Akif ise mektubu elinden alarak ağzına atıp yutar. Bu durum Cansu'yu bile şoka sokar.
Ayla ile Akif, Gökhan'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için plan yaparlar. Ama bu yolun işlemesi için Ayla'nın Gökhan'ın onu tehdit ettiği kozu ortadan kaldırması gerekmektedir. Bu yüzden Elif'e her şeyi itiraf eder.
Süsen ve Ömer'in evlilik kararı bomba gibi düşer. Süsen annesi ile kavga ederler. Ömerlerde kalır. Kızlar el birliği ile onu nikaha hazırlarlar.
Orhan, ders alması için gece onu orada bırakır. Fatma, Şevval ile Orhan'a romantik sürpriz yemek hazırlar. Ama Orhan yemeden annesini de alıp kaçar.
Süsen nikah için hazırdır. Ömer de son detay için çiçekçiye gider. Orada buluşup nikah dairesine gideceklerdir.
Şevval, Oğulcan ile Sarp nezarethaneden çıkartır. Oğulcan, yine babasına bozuk atar ve yine Ömer'e bilenir.
Ayhan, Gökhan'ı konuşturup tüm kirli planlarını anlatırken Akif de Berk'e her şeyi dinlettirir. Ayla ise çocuklarını ondan kurtarmak için kendini feda eder. Polise her şeyi itiraf etmeye gider.