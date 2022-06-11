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Okulun son gününde heyecan...

GİRİŞ TARİHİ: 11.06.2022, 00:38 GÜNCELLEME TARİHİ: 11.06.2022, 00:50
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Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'de okulun son günü geldi çattı. Kardeşlerim sezon finali fragmanında hangi detaylar öne çıktı?

56. Bölümü ile sezon finali yapan Kardeşlerim'de tüm öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Kardeşlerim'in sevilen çifti #AsDor için de keyif zamanıydı. Doruk, Asiye'ye tacını taktı.

Okulun son gününden heyecan...
Okulun son gününden heyecan...

#SüsÖm için de işler yolunda görünüyordu.

Ömer ve kardeşleri ise büyük sürpriz karşısında şaşkına döndü.

Kardeşlere, müjdeli haber geldi.

Gençler sayesinde yaşama enerjisi bulan Sevgi Teyze, evini Ömer, Asiye ve Emel'e bıraktı.

Okulun son gününden heyecan...
Okulun son gününden heyecan...

Aybike ise yaşadığı talihsiz kazanın ardından güne hastanede başladı.

Kardeşler ve kuzenler arasında işler rayına oturunca herkesin keyfi tavan yaptı.

Kardeşlerim 56. Bölüm Fragmanı'nın en talihsiz kişisi ise Akif Atakul oldu.

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