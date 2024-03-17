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Öleceğini sanan Akif, itirafları ile ortalığı birbirine kattı!

GİRİŞ TARİHİ: 17.03.2024, 11:15 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.03.2024, 11:19
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Öleceğini sanan Akif, itirafları ile ortalığı birbirine kattı!

121. Bölümde neler yaşandı?

Orhan'ın kızına çarpması evdeki dengeleri Aybike'nin aleyhine değiştirir.

Cansu eline geçen bu kozu sonuna kadar kullanır.

Öleceğini sanan Akif, itirafları ile ortalığı birbirine kattı!

Sarp, Oğulcan'ı iyice avucunun içine alır. Ömer'i önce işinden attırtır. Sonra okulda tanıtım projesinde Ömer ile yine Oğulcan'ı karşı karşıya getirir.

Öleceğini sanan Akif, itirafları ile ortalığı birbirine kattı!

Ayla Gökhan'ın isteklerine boyun eğmek zorunda kalır. Aybike ve Berk ile yemeğe çıkan Gökhan gerçek yüzünü genç kıza da gösterir. Aybike'yi tehdit eder.

Öleceğini sanan Akif, itirafları ile ortalığı birbirine kattı!

Çok kısa ömrünün kaldığını zanneden Akif, Nebahat'e her şeyi itiraf eder. Süreyya'yı onun parası ile restorana ortak ettiğini de söyler.

Öleceğini sanan Akif, itirafları ile ortalığı birbirine kattı!

Olanları Fatma ile konuşan Nebahat, arka masada Süreyya'nın oturduğunu fark etmez. Süreyya ise aslında Akif'in test sonuçlarının karıştığını öğrenmiştir.

Öleceğini sanan Akif, itirafları ile ortalığı birbirine kattı!

Akif, vicdanına dayanamaz ve Ömer'e babasının ölümünden sorumlu olduğunu itiraf eder.

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