Ömer hapse mi girecek?

Ömer'in Sarp'a olan öfkesi Asiye'nin gözünü korkutur. Çaresiz kalan Asiye, 'Şevval Hanım'ın İstanbul'u terk edin parayı alın' teklifini kabul eder. Ömer için endişelenen Sevgi Teyze, Asiye'nin kararına destek verir. Asiye'nin gitme isteği Doruk ile Asiye'nin ilişkisini çıkmaza sokar. Sevgililer tartışmaya başlar. Doruk, bu durum karşısında hem üzülür hem de sinirlenir. AsDor küs kalmaya daha fazla dayanamaz ve konuşup barışır. Asiye işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Ömer'i ise öfkesini durduracak kişi yine Asiye olur. Ömer yanlış yolda olduğunu fark eder ve kendine çeki düzen vermek ister. Sarp ve Ömer arasında beklenen karşılaşma gerçekleşir. Ceza alan iki öğrenci malzeme odasını birlikte temizler. Ömer, Sarp'ın kışkırtmalarına kulak asmaz ancak odada görülmez bir kaza yaşanır ve Ömer'in başı büyük bir belaya girer. Aybike ile barışmak isteyen Berk, Tolga'ya olan öfkesine yenik düşer. Aybike ve Berk arasındaki buzlar tam eriyecekken eski sevgililer yeniden birbirlerine düşerler. İyice yalnızlaşan Berk, tehlikeli bir hal almaya başlar. Tolga'ya iş imkanı sağlayan Akif Atakul ile oğlunu herkesin içinde dövmeye yeltenen Tarhan, karşı karşıya gelir. İkili arasındaki gerilim tavan yapar. Yılmaz Ailesi'ndeki Ömer krizi çözüme kavuşacak mı? Gönül ve Şengül arasındaki yarışı kim kazanacak? Aybike ve Berk barışacak mı? Ömer hapis yatacak mı? Hepsi ve daha fazlası Kardeşlerim yeni bölümde olacak. Kardeşlerim yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de