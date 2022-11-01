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Ömer hapse mi girecek?

GİRİŞ TARİHİ: 01.11.2022, 14:56 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.11.2022, 16:16
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Ömer hapse mi girecek?

Ömer'in Sarp'a olan öfkesi Asiye'nin gözünü korkutur.

Ömer hapse mi girecek?

Çaresiz kalan Asiye, "Şevval Hanım'ın İstanbul'u terk edin parayı alın" teklifini kabul eder.

Ömer hapse mi girecek?

Ömer için endişelenen Sevgi Teyze, Asiye'nin kararına destek verir.

Ömer hapse mi girecek?

Asiye'nin gitme isteği Doruk ile Asiye'nin ilişkisini çıkmaza sokar.

Ömer hapse mi girecek?

Sevgililer tartışmaya başlar. Doruk, bu durum karşısında hem üzülür hem de sinirlenir.

Ömer hapse mi girecek?

AsDor küs kalmaya daha fazla dayanamaz ve konuşup barışır.

Ömer hapse mi girecek?

Asiye işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır.

Ömer hapse mi girecek?

Ömer'i ise öfkesini durduracak kişi yine Asiye olur. Ömer yanlış yolda olduğunu fark eder ve kendine çeki düzen vermek ister.

Ömer hapse mi girecek?

Sarp ve Ömer arasında beklenen karşılaşma gerçekleşir. Ceza alan iki öğrenci malzeme odasını birlikte temizler.

Ömer hapse mi girecek?

Ömer, Sarp'ın kışkırtmalarına kulak asmaz ancak odada görülmez bir kaza yaşanır ve Ömer'in başı büyük bir belaya girer.

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