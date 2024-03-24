Ömer ve Süsen evleniyor mu?

Kardeşlerim'in 123. bölüm fragmanında herkesin merak ettiği ve beklediği sahneye şahit olundu. Kardeşlerim'in yakışıklı prensi Ömer, sonunda hayallerinde prensesi Süsen için evlilik yolunda ilk adımı attı. Fragmanda önce Süsen'in telaşla peşinden koşarak yanında vardı. 'Her şeyi diyemedim, tam ifade edemedim kendimi...' Ömer herkesi şaşırtarak bir anda özür dileyecekken dizlerinin üstüne çöktü. Süsen'in merakla dolu bakışları arasında Ömer ellerine cebine attı... 'Benimle evlenir misin?'💍 Süsen, Ömer'in evlenme teklifini kabul etti... 'Evet' diyerek Ömer'in ona aldığı yüzüğü parmağına hemen taktı. Yıllardır mezun olduktan sonra evlenmeyi bekleyen iki aşık çiftimiz, artık evlilik yolunda ilk adımı atmış oldu... Acaba Ömer'in teklifi hayal mi yoksa gerçek mi? Süsen'le aralarındaki bir ayrılık mı bunu tetikledi? Ömer neden Süsen'i takip ediyordu? Sorularımızın yanıtları Kardeşlerim'in 123. bölümünde olduğu ortaya çıkmış olacak... Kardeşlerim 123. Bölüm Fragmanı