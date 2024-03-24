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KARDEŞLERİM GALERİ

Ömer ve Süsen evleniyor mu?

GİRİŞ TARİHİ: 24.03.2024, 00:49 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.03.2024, 01:01
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Ömer ve Süsen evleniyor mu?

Kardeşlerim'in 123. bölüm fragmanında herkesin merak ettiği ve beklediği sahneye şahit olundu.

Ömer ve Süsen evleniyor mu?

Kardeşlerim'in yakışıklı prensi Ömer, sonunda hayallerinde prensesi Süsen için evlilik yolunda ilk adımı attı.

Ömer ve Süsen evleniyor mu?

Fragmanda önce Süsen'in telaşla peşinden koşarak yanında vardı.

Ömer ve Süsen evleniyor mu?

"Her şeyi diyemedim, tam ifade edemedim kendimi..."

Ömer ve Süsen evleniyor mu?

Ömer herkesi şaşırtarak bir anda özür dileyecekken dizlerinin üstüne çöktü.

Ömer ve Süsen evleniyor mu?

Süsen'in merakla dolu bakışları arasında Ömer ellerine cebine attı...

Ömer ve Süsen evleniyor mu?

"Benimle evlenir misin?"💍

Ömer ve Süsen evleniyor mu?

Süsen, Ömer'in evlenme teklifini kabul etti...

Ömer ve Süsen evleniyor mu?

"Evet" diyerek Ömer'in ona aldığı yüzüğü parmağına hemen taktı.

Ömer ve Süsen evleniyor mu?

Yıllardır mezun olduktan sonra evlenmeyi bekleyen iki aşık çiftimiz, artık evlilik yolunda ilk adımı atmış oldu...

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