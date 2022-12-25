Ömer'in doğum günü olaylı bitti!

Doruk ise annesinin dediklerini doğrulatmak için Asiye'nin iş yerine gider. Kamera görüntülerine ulaşır ve annesinin yalan söylediğini öğrenir. Annesi ile yüzleşip evi terk eden Doruk, Asiye'nin kendisini affetmesi için kapısında yatar. Soğukta ona acıyan Asiye dayanamaz ve onu affeder.