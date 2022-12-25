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Ömer'in doğum günü olaylı bitti!

GİRİŞ TARİHİ: 25.12.2022, 12:58 GÜNCELLEME TARİHİ: 27.12.2022, 15:15
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Ömer'in doğum günü olaylı bitti!

Tolga'nın babası hastaneye kaldırıldı. Gönül'e bir kez daha yardım eden Akif, bunları paraya çevirmekte gecikmez. Fakat Tolga'nın babasından kurtulması sandığı kadar kolay değildir. Bir şekilde hastaneden ve gözaltından kurtulur ve yine peşlerine düşer.

Ömer'in doğum günü olaylı bitti!

Doruk ise annesinin dediklerini doğrulatmak için Asiye'nin iş yerine gider. Kamera görüntülerine ulaşır ve annesinin yalan söylediğini öğrenir. Annesi ile yüzleşip evi terk eden Doruk, Asiye'nin kendisini affetmesi için kapısında yatar. Soğukta ona acıyan Asiye dayanamaz ve onu affeder.

Ömer'in doğum günü olaylı bitti!

Suzan ve Ahmet, Ömer'e doğum günü kutlaması organize ederler. Bunu çok kıskanan Sarp, sürpriz partiyi bozar. Akif, Leyla'ya sessiz kalması karşılığında babasından kesin kurtulmasını sağlamayı teklif eder. Bunu sağlamak için de Gönül'den para ister anacak ikili arasındaki konuşmaları Orhan duyar ve Şengül'e yaptıklarını öğrenir.

Ömer'in doğum günü olaylı bitti!

Bu gerçek karşısında dehşete düşen Orhan, ondan boşanmaya karar verir. Ömer'in kutlamasında Süsen ve Leyla tartışırlar. Leyla'yı kıskanan Süsen, Ömer ile arkadaşlığını kesmesini ister.

Ömer'in doğum günü olaylı bitti!

Leyla ise Ömer'e abisinin ölümü hakkında gerçekleri anlatacağını söyleyince ikili arasındaki arbedede Leyla merdivenlerden çok kötü düşer. Olanlara Sarp şahit olur. Boşanacağını Gönül'e söylemeye gelen Orhan ise onu hamile olduğu haberi ile yıkılır.

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