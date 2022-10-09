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Ömer'in feryadı yürekleri dağladı

62. Bölümde neler yaşandı?

GİRİŞ TARİHİ: 09.10.2022, 09:42 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.10.2022, 09:46
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Ömer'in feryadı yürekleri dağladı

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi "Kardeşlerim" bomba gibi başladığı 3. Sezona damgasını vurmaya devam ediyor.

Ömer'in feryadı yürekleri dağladı

İzleyicinin ekran başına kilitlendiği dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #KardeşAcısı etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

Ömer'in feryadı yürekleri dağladı

Ömer, babasının Ahmet olduğunu şimdilik öğrenemedi ama okulda sular bir türlü durulmadı. Sarp ve kız kardeşi Ömerlerle uğraşmaya devam ederken Berk ile Tolga'nın arasındaki gerginlik ise hat safhadadır. Satranç turnuvasında Asiye'yi yenmek için sinsi plan yapan Yasemin kendi kazdığı kuyuya düştü.

Ömer'in feryadı yürekleri dağladı

Tolga, Aybike'yi uyararak Asiye'nin ilaçlı suyu içmesini önlediler. Ancak Berk bunu yine yanlış anlayarak Aybike ile tartıştı ve araları daha da açıldı. Kendini Nebahat'e acındıran Akif, kulüpte çalışmaya başladı. Ancak Tolga'nın mekana gelen babasının, çocuklarına gösterdiği şiddet nedeniyle attırması yeni bir belaya neden oldu.

Ömer'in feryadı yürekleri dağladı

Tolga ve kardeşini uyarmak isteyen Ömer, Oğulcan ve Aybike ile evlerine gitti. Gönül'ün aşağılamasını kafaya takan Şengül, minibüs satın alarak köfte işine girişti. Ömer'e iyice bilenen Sarp, ona ders vermek için eli sopalı adamlar tuttu.

Ömer'in feryadı yürekleri dağladı

Ömer'i iyice benzetip kaçarlarken de bisikleti ile ekmek almaya giden Emel'e çarptılar.

Ömer'in feryadı yürekleri dağladı

Sarplar olay yerinden kaçarken Emel ise yerde yığılı kaldı.

Ömer'in feryadı yürekleri dağladı

Kendine gelip Emel'i sokakta bilinçsiz bir şekilde bulan Ömer'in feryatları herkesin yüreğini dağladı.

Ömer'in feryadı yürekleri dağladı

Heyecan dolu gelişmeleriyle Kardeşlerim, 15 Ekim Cumartesi saat 20.00'de atv'de!

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