Ömer'in feryadı yürekleri dağladı

Tolga, Aybike'yi uyararak Asiye'nin ilaçlı suyu içmesini önlediler. Ancak Berk bunu yine yanlış anlayarak Aybike ile tartıştı ve araları daha da açıldı. Kendini Nebahat'e acındıran Akif, kulüpte çalışmaya başladı. Ancak Tolga'nın mekana gelen babasının, çocuklarına gösterdiği şiddet nedeniyle attırması yeni bir belaya neden oldu.