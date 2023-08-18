Özel #AsDor röportajı

Su Burcu Yazgı ve Onur Seyit Yaran'a AsDor hakkında düşündüklerini sorduk. Sence Doruk nasıl biri? Onur Seyit Yaran: Özünde çok iyi birisi. Hayatındaki birkaç değişiklikten sonra içindeki iyi insan da çıkmaya başlıyor. Doruk'un en çok hangi huyunu/özelliğini seviyorsun? Onur Seyit Yaran: Herkese pençe ama Asiye'ye mırlayan tarafı seviyorum. AsDor'u bir cümle ile anlatır mısınız? Su Burcu Yazgı: İlk aşk. Onur Seyit Yaran: Aşkın en masum hali bence. Su Burcu Yazgı: Evet. En masum ve ilk. Onur Seyit Yaran: O benim lafımdı. Başka bir şey bul kendine. Su Burcu Yazgı: Of ya. Tamam ben de ilk aşk diyorum. AsDor fanlarına ne söylersiniz? Onur Seyit Yaran: Biz bütün paylaşımları, bütün videoları, bütün o editleri, her şeyi çok detaylı şekilde inceliyoruz vaktimiz oldukça. Onur Seyit Yaran: Ve bizi çok mutlu ediyor. Onur Seyit Yaran: Bunlar bize çok motivasyon sağlıyor. Onur Seyit Yaran: Çok teşekkür ederiz. Su Burcu Yazgı: Evet. Tüm hashtaglere bakıyoruz. Su Burcu Yazgı: Okuyoruz mesajlarınızı. Su Burcu Yazgı: Hepinizi çok öpüyoruz. Su Burcu Yazgı: Çok sağ olun. Su Burcu Yazgı: Hashtag ASDOR! Onur Seyit Yaran: Hashtag ASDOR!