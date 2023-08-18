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Özel #AsDor röportajı

GİRİŞ TARİHİ: 18.08.2023, 14:01 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.08.2023, 14:16
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Özel #AsDor röportajı

Su Burcu Yazgı ve Onur Seyit Yaran'a AsDor hakkında düşündüklerini sorduk.

Özel #AsDor röportajı

Sence Doruk nasıl biri?

Özel #AsDor röportajı

Onur Seyit Yaran: Özünde çok iyi birisi. Hayatındaki birkaç değişiklikten sonra içindeki iyi insan da çıkmaya başlıyor.

Özel #AsDor röportajı

Doruk'un en çok hangi huyunu/özelliğini seviyorsun?

Özel #AsDor röportajı

Onur Seyit Yaran: Herkese pençe ama Asiye'ye mırlayan tarafı seviyorum.

Özel #AsDor röportajı

AsDor'u bir cümle ile anlatır mısınız?

Özel #AsDor röportajı

Su Burcu Yazgı: İlk aşk.

Özel #AsDor röportajı

Onur Seyit Yaran: Aşkın en masum hali bence.

Özel #AsDor röportajı

Su Burcu Yazgı: Evet. En masum ve ilk.

Özel #AsDor röportajı

Onur Seyit Yaran: O benim lafımdı. Başka bir şey bul kendine.

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