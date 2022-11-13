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Sevgi Teyze harekete geçti!

GİRİŞ TARİHİ: 13.11.2022, 13:02 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.11.2022, 13:05
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Sevgi Teyze harekete geçti!

Öfkesine yenilen Şevval, onu ölüme mi terk edecek?

Sevgi Teyze harekete geçti!

Asiye ve Ömer haber alır almaz Emel'i gidip yetimhaneden eve getirirler ama bu durum Ömer'in çok canını yakar.

Sevgi Teyze harekete geçti!

Ömer'in gözyaşlarına dayanamayan Sevgi Teyze, Ahmet'e verdiği her şeyi geri almak için harekete geçer. Asiye ile Aybike'nin arası kompozisyon nedeniyle hala bozuktur.

Sevgi Teyze harekete geçti!

Doruk ise hakkında kötü not yazanın Asiye olduğuna hala inanmaktadır. Okulda yine gerginlik yaşanır. Bu kez Oğulcan da Sarp ile kapışır. Olay yönetime kadar gider.

Sevgi Teyze harekete geçti!

Ayla Suzan'a Nebahat ile Akif'in evden çıkarken ki fotoğraflarını gösterir. Ancak geceyi birlikte geçirdiklerini kanıtlayamaz. Suzan, Akif'e inanır.

Sevgi Teyze harekete geçti!

Sevgi Teyze'nin verdiklerini geri alması Ahmet'i öfkelendirir. Annesi ile tartışırlar. Ahmet'ten evi terk etmelerini ister.

Sevgi Teyze harekete geçti!

Sinirlenen Ahmet gider ancak eşi kayınvalidesi ile baş başa kalır. Aralarında çıkan arbedede Sevgi Teyze merdivenlerden düşer. …Yardım etmek yerine onu gizler.

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