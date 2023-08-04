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Şok ayrılıklar... SüsÖM, AsDor, AyBer

GİRİŞ TARİHİ: 04.08.2023, 16:01 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.08.2023, 18:55
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Şok ayrılıklar... SüsÖM, AsDor, AyBer

Kardeşlerim yeni sezonuyla bomba gibi gelmeye hazırlanıyor. 3 sezondur Cumartesi akşamlarına damga vuran dizide şok eden ayrılıklar yaşandı.

Şok ayrılıklar... SüsÖM, AsDor, AyBer

AsDor aşkını hayırlayanları görelim... Birbirlerine taban tabana zıt olan iki genci ortak paydada buluşturan tek bir duygu vardı. Bu hissin adı aşktı...

Şok ayrılıklar... SüsÖM, AsDor, AyBer

Hayat tarzları arasında büyük uçurumlar olan Asiye ve Doruk'un ilk karşılaşmalarında sert rüzgarlar esti.

Şok ayrılıklar... SüsÖM, AsDor, AyBer

Duygular bir şarkı yarışmasının hazırlıkları sırasında önce yumuşar, sonra büyüdükçe büyür.

Şok ayrılıklar... SüsÖM, AsDor, AyBer

Beraber müzik çalışmaya başlayan iki genç için değişim kaçınılmaz olur.

Şok ayrılıklar... SüsÖM, AsDor, AyBer

Birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı bulan Asiye ve Doruk arasında karşı konulamaz bir çekim başlar.

Şok ayrılıklar... SüsÖM, AsDor, AyBer

Uzun ve meşakatli bir yoldan sonra aşklarını yaşamaya doyasıya başladılar.

Şok ayrılıklar... SüsÖM, AsDor, AyBer

Kimi zaman eller ayrılsa da büyük bir aşkla bakan gözlerin parıltısı hiç sönmez.

Şok ayrılıklar... SüsÖM, AsDor, AyBer

Doruk hayatına Asiye girdiğinden beri bambaşka biri olur.

Şok ayrılıklar... SüsÖM, AsDor, AyBer

Zengin şımarık Doruk'u aşk yola getirir.

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