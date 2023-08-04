Şok ayrılıklar... SüsÖM, AsDor, AyBer

Kardeşlerim yeni sezonuyla bomba gibi gelmeye hazırlanıyor. 3 sezondur Cumartesi akşamlarına damga vuran dizide şok eden ayrılıklar yaşandı.
AsDor aşkını hayırlayanları görelim... Birbirlerine taban tabana zıt olan iki genci ortak paydada buluşturan tek bir duygu vardı. Bu hissin adı aşktı...
Hayat tarzları arasında büyük uçurumlar olan Asiye ve Doruk'un ilk karşılaşmalarında sert rüzgarlar esti.
Birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı bulan Asiye ve Doruk arasında karşı konulamaz bir çekim başlar.