Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? İşte merak ettikleriniz...

atv ekranının fenomen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Asiye karakteriyle gönüllere taht kurdu. Çok sevildi, çok beğenildi. Peki Kardeşlerim'in güzeller güzeli Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? 15 Nisan 2005 İstanbul doğumlu Türk sinema ve dizi-film oyuncusu... Mesleğe 2012 senesinde çocuk oyuncu olarak başladı. Çok küçük yaştan itibaren ekranların aranılan isimlerinden biri olmayı başardı. Başarı basamaklarını onar onar çıktı ve Türkiye'de ses getiren projelerde yer aldı. Başarılı genç yıldız, yıldızı parlayanlar ödülünü kucakladı. Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı küçük yeteneği büyüktü. 18'ine yeni giren genç isim, Kardeşlerim'deki Asiye karakteriyle gönüllere taht kurdu. Anne ve babasızın ani ölümüyle derinden sarsılan fedakar bir kıza hayat verdi. Asiye, Eren kardeşlerin küçük annesiydi. Zengin öğrencilerle dolu Ataman Koleji'nde eğitim almaya başlamasıyla hayatı değişti. Yolu hayatının aşkı Doruk ile kesişti. Acılar çekse de bildiği doğrulardan şaşmadı. Artık o Doruk Atakul'un biricik aşkıydı. Ayakları yere sağlam basan Asiye karakteri ona çok uğurlu geldi. AsDor aşkı ortalığı kasıp kavurdu. Oyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Coşkun, genç yaşına rağmen milyonların sevdiği bir isim oldu. Su Burcu Yazgı Coşkun uzun yıllar hayatımızda olacağa benziyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve güçlü senaryosuyla Cumartesi akşamlarına damga vuran Kardeşlerim yeni sezonuyla yakında atv'de