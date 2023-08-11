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Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? İşte merak ettikleriniz...

GİRİŞ TARİHİ: 11.08.2023, 12:25 GÜNCELLEME TARİHİ: 11.08.2023, 14:21
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Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? İşte merak ettikleriniz...

atv ekranının fenomen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Asiye karakteriyle gönüllere taht kurdu.

Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? İşte merak ettikleriniz...

Çok sevildi, çok beğenildi.

Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? İşte merak ettikleriniz...

Peki Kardeşlerim'in güzeller güzeli Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir?

Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? İşte merak ettikleriniz...

15 Nisan 2005 İstanbul doğumlu Türk sinema ve dizi-film oyuncusu...

Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? İşte merak ettikleriniz...

Mesleğe 2012 senesinde çocuk oyuncu olarak başladı.

Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? İşte merak ettikleriniz...

Çok küçük yaştan itibaren ekranların aranılan isimlerinden biri olmayı başardı.

Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? İşte merak ettikleriniz...

Başarı basamaklarını onar onar çıktı ve Türkiye'de ses getiren projelerde yer aldı.

Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? İşte merak ettikleriniz...

Başarılı genç yıldız, yıldızı parlayanlar ödülünü kucakladı.

Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? İşte merak ettikleriniz...

Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı küçük yeteneği büyüktü.

Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? İşte merak ettikleriniz...

18'ine yeni giren genç isim, Kardeşlerim'deki Asiye karakteriyle gönüllere taht kurdu.

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