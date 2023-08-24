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Su Burcu Yazgı Coşkun merak edilenleri cevapladı

GİRİŞ TARİHİ: 24.08.2023, 09:05 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.08.2023, 09:21
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Su Burcu Yazgı Coşkun merak edilenleri cevapladı

Merhaba ben Su Burcu Yazgı Coşkun ve bugün gelen soruları cevaplayacağım.

Su Burcu Yazgı Coşkun merak edilenleri cevapladı

Sette ilk günün nasıldı?

Su Burcu Yazgı Coşkun merak edilenleri cevapladı

Daha öncesinde oyuncu arkadaşlarımla tanışmıştım çalışmıştık bu yüzden acayip rahattım. Kümesteydik çok güzel geçmişti.

Su Burcu Yazgı Coşkun merak edilenleri cevapladı

Sence Asiye nasıl biri?

Su Burcu Yazgı Coşkun merak edilenleri cevapladı

Asiye çok saf ve anaç bir karakter. Asiye'yi çok seviyorum çünkü küçük yaşında başına büyük şeyler geliyor. Büyük fedakarlıklar yapmak zorunda kalıyor ama buna rağmen asla kalp kırmıyor.

Su Burcu Yazgı Coşkun merak edilenleri cevapladı

Elinden geleni yapıyor güçlü durmaya çalışıyor küçük kardeşini bırakın, abisine bile annelik yapmak zorunda kalıyor. Onu çok seviyorum çok güçlü.

Su Burcu Yazgı Coşkun merak edilenleri cevapladı

Kardeşlerim dizisinin Asiye'si olmasaydın hangi karakteri olurdun?

Su Burcu Yazgı Coşkun merak edilenleri cevapladı

Asiye olurdum Asiye'yi seviyorum ama eğer Asiye olmasaydım da galiba Kadir ya da Ömer olurdum.

Su Burcu Yazgı Coşkun merak edilenleri cevapladı

Gülmekten çekmeye zorlandığın bir sahne oldu mu? Ya da çekerken aşırı duygulandığınız bir sahne oldu mu?

Su Burcu Yazgı Coşkun merak edilenleri cevapladı

Ya biz çok fazla ağlıyoruz dram çekiyoruz biliyorsunuz. O kadar dramın içinde arada espri yapmak gerekiyor tabii gülmek lazım. O yüzden tabii arada gülmekten oynayamadığımız sahneler oluyor.

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