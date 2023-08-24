Su Burcu Yazgı Coşkun merak edilenleri cevapladı

Daha öncesinde oyuncu arkadaşlarımla tanışmıştım çalışmıştık bu yüzden acayip rahattım. Kümesteydik çok güzel geçmişti.
Asiye çok saf ve anaç bir karakter. Asiye'yi çok seviyorum çünkü küçük yaşında başına büyük şeyler geliyor. Büyük fedakarlıklar yapmak zorunda kalıyor ama buna rağmen asla kalp kırmıyor.
Elinden geleni yapıyor güçlü durmaya çalışıyor küçük kardeşini bırakın, abisine bile annelik yapmak zorunda kalıyor. Onu çok seviyorum çok güçlü.
Gülmekten çekmeye zorlandığın bir sahne oldu mu? Ya da çekerken aşırı duygulandığınız bir sahne oldu mu?