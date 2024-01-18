Su Burcu Yazgı Coşkun ve Berk Bakioğlu ile keyifli röportaj

atv ekranının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonda da başarıdan başarıya koşuyor. İlgiyle izlenen dizinin yeni sezonunda da zorluklara karşı mücadele eden Asiye'ye hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun ile diziye Ayaz karakteriyle dahil olan Berk Bakioğlu sorularımızı yanıtladı.

Asiye sezona zorluklarla başladı ama hepsinin altından kalkmayı başardı. O genç ama güçlü bir kız. Peki bir oyuncu olarak Asiye senin için nasıl bir deneyim?

Su Burcu Yazgı Coşkun: ''Asiye'nin hayatı çok zor, ben oynarken yoruluyorum. Önce annesini sonra babasını kaybetti, ağabeyini kaybetti. Bu sezon da sevgilisini kaybetti. Nasıl başa çıktığını bende bilmiyorum zor bir karakter''