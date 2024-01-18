Su Burcu Yazgı Coşkun ve Berk Bakioğlu ile keyifli röportaj

atv ekranının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni sezonda da başarıdan başarıya koşuyor. İlgiyle izlenen dizinin yeni sezonunda da zorluklara karşı mücadele eden Asiye'ye hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun ile diziye Ayaz karakteriyle dahil olan Berk Bakioğlu sorularımızı yanıtladı.
Asiye sezona zorluklarla başladı ama hepsinin altından kalkmayı başardı. O genç ama güçlü bir kız. Peki bir oyuncu olarak Asiye senin için nasıl bir deneyim?
Su Burcu Yazgı Coşkun: ''Asiye'nin hayatı çok zor, ben oynarken yoruluyorum. Önce annesini sonra babasını kaybetti, ağabeyini kaybetti. Bu sezon da sevgilisini kaybetti. Nasıl başa çıktığını bende bilmiyorum zor bir karakter''
Asiye dizinin en sevilen karakterlerinden biri olarak kalbimizi çaldı. Peki sana dört sezon boyunca ne kattı diye sorsak?
Su Burcu Yazgı Coşkun: ''Asiye'yle birlik büyüdük gibi hissediyorum. Beraber olgunlaştık ve sakinleştik''
Asiye'nin savaştığı zorluklar yetmiyormuş gibi şimdi başında yeni bir bela var. Berk Bakioğlu'nun hayat verdiği Ayaz hikayeye sıkı bir giriş yaptı.
Berk Bakioğlu: ''Böyle başarılı bir işte olmaktan dolayı çok mutluyum çok güzel bir ortam ve arkadaşlık var burada''
Ayaz oldukça enteresan bir karakter. Gelir gelmez Asiye'yle bir tartışma yaşadı. Genç adamın Asiye'den ve tavırlarından etkilendiğini görebiliyoruz.
Hayatı hızlı ve umursamaz yaşayan Ayaz'ın Asiye'ye karşı duyguları bir aşka dönüşürse bu yaramaz çocuk büyük bir değişim gösterir mi?