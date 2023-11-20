Süsen ve Ömer'in arası neden bozuldu?

Ömer, Sarp ile konuşmaya gitti ve kardeşi Asiye için verdiği ifadeyi geri çekmesini istedi. Fakat Ömer, Sarp'tan olumsuz bir yanıt aldı.
O sırada Suzan, Şevval'le ilgili bir itiraf videosu izleyerek geçmişte yaşanan kazanın sebebi olduğunu anladı.
Şevval'in kapısına dayanan Suzan "Ya Asiye'yi hapisten çıkarırsın ya da bu görüntüleri polise veririm" dedi.
Suzan'ın kararlı tavrı karşısında çaresiz kalan Şevval, Sarp'tan ifadesini değiştirmesini istedi. Sarp çok memnun olmasa da annesinin isteğini yerine getirdi.