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Süsen ve Ömer'in arası neden bozuldu?

GİRİŞ TARİHİ: 20.11.2023, 15:25 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.11.2023, 15:42
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Süsen ve Ömer'in arası neden bozuldu?

Kardeşlerim'de büyük heyecan devam ediyor! Eren Ailesi son bölümlerde zor günler geçiriyor.

Süsen ve Ömer'in arası neden bozuldu?

Asiye'nin Sarp yüzünden hapse girmesi tüm aileyi derinden sarstı.

Süsen ve Ömer'in arası neden bozuldu?

Ömer, Sarp ile konuşmaya gitti ve kardeşi Asiye için verdiği ifadeyi geri çekmesini istedi. Fakat Ömer, Sarp'tan olumsuz bir yanıt aldı.

Süsen ve Ömer'in arası neden bozuldu?

Tüm aile toplanarak ne yapacaklarını düşünse de çabalar sonuçsuz kaldı.

Süsen ve Ömer'in arası neden bozuldu?

O sırada Suzan, Şevval'le ilgili bir itiraf videosu izleyerek geçmişte yaşanan kazanın sebebi olduğunu anladı.

Süsen ve Ömer'in arası neden bozuldu?

Şevval'in kapısına dayanan Suzan "Ya Asiye'yi hapisten çıkarırsın ya da bu görüntüleri polise veririm" dedi.

Süsen ve Ömer'in arası neden bozuldu?

Suzan'ın kararlı tavrı karşısında çaresiz kalan Şevval, Sarp'tan ifadesini değiştirmesini istedi. Sarp çok memnun olmasa da annesinin isteğini yerine getirdi.

Süsen ve Ömer'in arası neden bozuldu?

Suzan'ın ortaya koyduğu görüntüler sayesinde Asiye serbest kaldı.

Süsen ve Ömer'in arası neden bozuldu?

Büyük bir mutluluk yaşayan Eren Ailesi hep birlikte Asiye'ye 'hoş geldin sürprizi' hazırladı.

Süsen ve Ömer'in arası neden bozuldu?

Asiye'ye hazırlanan bu sürprizden Süsen'in ise haberi olmadı.

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