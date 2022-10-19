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Yeni sezonda AsDor'un en romantik anları!

GİRİŞ TARİHİ: 19.10.2022, 15:13 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.10.2022, 16:20
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Yeni sezonda AsDor'un en romantik anları!

Asiye ve Doruk, 3 aylık yaz tatili sonrasında kavuşur.

Yeni sezonda AsDor'un en romantik anları!

Birbirlerini uzun zamandır görmeyen sevgililerin konuşacak çok şeyi birikir.

Yeni sezonda AsDor'un en romantik anları!

Asiye ile Doruk'un arasında bağ her geçen gün daha da kuvvetlenir.

Yeni sezonda AsDor'un en romantik anları!

Sevgililer uzun uzadıya sohbetler edip birbirlerini daha da iyi anlarlar.

Yeni sezonda AsDor'un en romantik anları!

Doruk, Asiye'nin güzelliğinden gözlerini alamaz.

Yeni sezonda AsDor'un en romantik anları!

Doruk'un Asiye birbirlerini küçük jestler yapar. Doruk Atakul sevgilisine kar küresi hediye eder.

Yeni sezonda AsDor'un en romantik anları!

Doruk, Asiye'yi mutlu edebilmek için romantik bir yemek organize eder.

Yeni sezonda AsDor'un en romantik anları!

Asiye ve Doruk birbirlerine sımsıkı sarılır.

Yeni sezonda AsDor'un en romantik anları!

Hem en iyi arkadaş hem de sevgili olmayı başarırlar.

Yeni sezonda AsDor'un en romantik anları!

Doruk, Asiye'nin en büyük destekçisi olur.

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