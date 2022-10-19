Yeni sezonda AsDor'un en romantik anları!

Asiye ve Doruk, 3 aylık yaz tatili sonrasında kavuşur. Birbirlerini uzun zamandır görmeyen sevgililerin konuşacak çok şeyi birikir. Asiye ile Doruk'un arasında bağ her geçen gün daha da kuvvetlenir. Sevgililer uzun uzadıya sohbetler edip birbirlerini daha da iyi anlarlar. Doruk, Asiye'nin güzelliğinden gözlerini alamaz. Doruk'un Asiye birbirlerini küçük jestler yapar. Doruk Atakul sevgilisine kar küresi hediye eder. Doruk, Asiye'yi mutlu edebilmek için romantik bir yemek organize eder. Asiye ve Doruk birbirlerine sımsıkı sarılır. Hem en iyi arkadaş hem de sevgili olmayı başarırlar. Doruk, Asiye'nin en büyük destekçisi olur. Sevgilisine sık sık sürprizler yapan Doruk Atakul'un babasından aldığı aşk tüyolar işe yarar. Doruk duygularını kaleme alır. Şiiri okuyan Asiye, Doruk'un aşk dolu cümlelerinden çok etkilenir. Babasından tavsiye aldığını itiraf eden Doruk, Asiye'nin kahkahalara boğulmasına sebep olur. AsDor arasında geleceğe dair konuşmalar başlar. Doruk'un 3 çocuk isteme hayali Asiye'yi utandırır. Ömer'in düzenlediği büyük okula başlangıç partisinde AsDor yerini alır. Doruk ve Asiye, Ömer'in biyolojik babasının kim olduğunu öğrenmek için kolları sıvarlar. İki aşık tüm zorluklara artık birlikte göğüs gerer. Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmaz. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüşür. Kardeşlerim yeni bölümleriyle her Cumartesi 20.00'de atv'de.