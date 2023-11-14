Yiğit Koçak ve Lizge Cömert, Turuncu Koltuk'ta!

Kardeşlerim severler ekran başına! Eğlenceli, ilgi çekici ve oldukça şaşırtıcı turuncu koltuk köşemizin konukları bu hafta dizinin sevilen ikilisi, Lizge Cömert ve Yiğit Koçak.
Sen çok yetenekli bir oyuncusun, çok iyi rol yapıyorsun ve hayat verdiğin kişiyi inandırmayı başarıyorsun. Çocukken bu rol yeteneğin kendini kurtarmak için kullandığın zamanlar oldu mu?
Küçükken sessiz sakin ve çekingen bir çocuktum, normal derdimi anlatamıyordum rol yapmak o zamanlar hiç aklımda olan birşey değildi zaten bilmiyordum.
İzleyici Süsen ve Ömer aşkına bayılıyor sizi çok seviyor. Gerçek hayatında Süsen gibi bir aşk yaşamak ister miydin? Süsen gibi bir sevgilin olsun ister miydin?
Gergin bir soru. Süsen gibi bir sevgilim olmasını isterdim ama Süsen'le Ömer'in ilişkisi gibi bir ilişki istemezdim çok aksiyonlu çok yorar adamı.
Tabiki severim. Yaptığım meslekten dolayı oyuncu olan herkes göz önünde olmayı seviyor. Ben bu işi iyi yapıyorumu göstermek istiyoruz aslında. O yüzden de bakışlar falan bizi rahatsız etmiyor.