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Yiğit Koçak ve Lizge Cömert, Turuncu Koltuk'ta!

GİRİŞ TARİHİ: 14.11.2023, 11:10 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.11.2023, 11:14
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Yiğit Koçak ve Lizge Cömert, Turuncu Koltuk'ta!

Kardeşlerim severler ekran başına! Eğlenceli, ilgi çekici ve oldukça şaşırtıcı turuncu koltuk köşemizin konukları bu hafta dizinin sevilen ikilisi, Lizge Cömert ve Yiğit Koçak.

Yiğit Koçak ve Lizge Cömert, Turuncu Koltuk'ta!

Sen çok yetenekli bir oyuncusun, çok iyi rol yapıyorsun ve hayat verdiğin kişiyi inandırmayı başarıyorsun. Çocukken bu rol yeteneğin kendini kurtarmak için kullandığın zamanlar oldu mu?

Yiğit Koçak ve Lizge Cömert, Turuncu Koltuk'ta!

Küçükken sessiz sakin ve çekingen bir çocuktum, normal derdimi anlatamıyordum rol yapmak o zamanlar hiç aklımda olan birşey değildi zaten bilmiyordum.

Yiğit Koçak ve Lizge Cömert, Turuncu Koltuk'ta!

Çocukken de böyle neşeli ve enerjik biri miydin?

Yiğit Koçak ve Lizge Cömert, Turuncu Koltuk'ta!

Küçükken de neşeliydim kendimi gerçekten böyle tanıtıyorum.

Yiğit Koçak ve Lizge Cömert, Turuncu Koltuk'ta!

İzleyici Süsen ve Ömer aşkına bayılıyor sizi çok seviyor. Gerçek hayatında Süsen gibi bir aşk yaşamak ister miydin? Süsen gibi bir sevgilin olsun ister miydin?

Yiğit Koçak ve Lizge Cömert, Turuncu Koltuk'ta!

Gergin bir soru. Süsen gibi bir sevgilim olmasını isterdim ama Süsen'le Ömer'in ilişkisi gibi bir ilişki istemezdim çok aksiyonlu çok yorar adamı.

Yiğit Koçak ve Lizge Cömert, Turuncu Koltuk'ta!

Girdiğin ortamda yıldız olmayı, farkedilmeyi sever misin?

Yiğit Koçak ve Lizge Cömert, Turuncu Koltuk'ta!

Tabiki severim. Yaptığım meslekten dolayı oyuncu olan herkes göz önünde olmayı seviyor. Ben bu işi iyi yapıyorumu göstermek istiyoruz aslında. O yüzden de bakışlar falan bizi rahatsız etmiyor.

Yiğit Koçak ve Lizge Cömert, Turuncu Koltuk'ta!

Bana kimse bunu yaptıramaz dediğin bir aktivite, spor, iş vs var mı?

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