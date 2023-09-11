ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

1 milyonun sahibi Rabia Birsen Göğercin ile özel röportaj

GİRİŞ TARİHİ: 11.09.2023, 10:55 GÜNCELLEME TARİHİ: 11.09.2023, 11:04
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
1 milyonun sahibi Rabia Birsen Göğercin ile özel röportaj

Tüm Türkiye onu konuştu! Yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu kolunu kaybeden genç yarışmacı 1 Milyonun sahibi oldu.

1 milyonun sahibi Rabia Birsen Göğercin ile özel röportaj

Kim Milyoner Olmak İster? 'de 1 Milyonun sahibi Rabia Birsen Göğercin yaşadığı heyecanı ve büyük ödülü kazanmanın gururunu bizimle paylaştı.

1 milyonun sahibi Rabia Birsen Göğercin ile özel röportaj

Finaldeki yarışma heyecanın nasıldı? Sence ilk sorudan 11. soruya kadar ilerlemek mi zor, yoksa 12. soruda yarışmak mı?

1 milyonun sahibi Rabia Birsen Göğercin ile özel röportaj

İlk sorudan,12. soruya kadar yarışmak çok daha zor.

1 milyonun sahibi Rabia Birsen Göğercin ile özel röportaj

Çünkü her bir soru 1 milyonluk soruymuş gibi hissettiriyor. 1 milyonluk soruyu da görmediniz, bildiğiniz bir soru da gelebilir, bilmediğiniz bir soru da gelebilir. O heyecanı 11 soruda yaşıyorsunuz.

1 milyonun sahibi Rabia Birsen Göğercin ile özel röportaj

Final sorusunu gördüğün anda ilk aklından geçenler ne oldu?

1 milyonun sahibi Rabia Birsen Göğercin ile özel röportaj

Final sorusunu gördüğümde çok şaşırdım. İnanılmaz şaşırdım çünkü böyle bir soru hiç beklemiyordum.

1 milyonun sahibi Rabia Birsen Göğercin ile özel röportaj

Çok daha bilgiye dayalı bir soru bekliyordum. Bu da bilgiydi ama yorumla da çözebiliyordunuz.

1 milyonun sahibi Rabia Birsen Göğercin ile özel röportaj

Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. İllerimizi illa duyuyoruz biliyoruz, ilkokulda öğretiliyor. Daha çok net bilgi beklemiştim, net bilgi olmadığı için de çok şaşırdım.

1 milyonun sahibi Rabia Birsen Göğercin ile özel röportaj

Soru çok tatlıydı, çok güzeldi teşekkür ediyorum.

DİĞER GALERİLER

ARAMA

BİZE ULAŞIN