1 milyonun sahibi Rabia Birsen Göğercin ile özel röportaj

Tüm Türkiye onu konuştu! Yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu kolunu kaybeden genç yarışmacı 1 Milyonun sahibi oldu.
Kim Milyoner Olmak İster? 'de 1 Milyonun sahibi Rabia Birsen Göğercin yaşadığı heyecanı ve büyük ödülü kazanmanın gururunu bizimle paylaştı.
Finaldeki yarışma heyecanın nasıldı? Sence ilk sorudan 11. soruya kadar ilerlemek mi zor, yoksa 12. soruda yarışmak mı?
Çünkü her bir soru 1 milyonluk soruymuş gibi hissettiriyor. 1 milyonluk soruyu da görmediniz, bildiğiniz bir soru da gelebilir, bilmediğiniz bir soru da gelebilir. O heyecanı 11 soruda yaşıyorsunuz.
Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. İllerimizi illa duyuyoruz biliyoruz, ilkokulda öğretiliyor. Daha çok net bilgi beklemiştim, net bilgi olmadığı için de çok şaşırdım.