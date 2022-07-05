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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

1 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

GİRİŞ TARİHİ: 05.07.2022, 13:42 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.07.2022, 15:49
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1 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

atv'nin fenomen hale gelen genel kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster, efsane soruları ile devam ediyor. Türkiye'nin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışmasında 1 Temmuz 2022'de hangi sorular öne çıktı?

1 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

İki çocuk annesi Zübeyde Varlık, yarışmada kazandığı para ödülüyle danışmanlık şirketi açacağını söyledi.

"Zeplin" kelimesinin sözlük tanımı hangisidir?

a- Deniz uçağı

b- Havan gemisi

c- Lokomotif

d- Kara taşıtı

Doğru Cevap: Hava gemisi

1 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

18 yaşındaki lise son öğrencisi Şevket Şeker, ileride pop şarkıcısı olmak için çalışmalar yaptığını söyledi.

Hangi ikisi rüzgar türlerine verilen adlardır?

a- Ay kuzeyi ve ay güneyi

b- Gün kuzeyi ve gün güneyi

c- Ay doğusu ve ay batısı

d- Gün doğusu ve gün batısı

Doğru Cevap: Gün doğusu ve gün batısı

1 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

24 yaşındaki Rümeysa Kagava, Kim Milyoner Olmak İster'de para kazanması durumunda seyahat edip sosyal medya için içerik üretmeyi planlıyor.

Hangisi yanlış bir kullanımdır?

a- Mefruşatçı

b- Züccaciyeci

c- Sahafçı

d- Manifaturacı

Doğru Cevap: Sahafçı

1 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

32 yaşındaki Cansu Çağlayan Alpaltaş, Milyoner'de ödül kazanması durumunda bol bol seyahat edeceğini ifade etti.

Yaşar Kemal'in 1955'te yayınlanan "İnce Memed" adlı romanın hikayesi nerede geçer?

a- Trakya

b- Rumeli

c- Çukurova

d- Kafkasya

Doğru Cevap: Çukurova

1 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Gökberk Toymuş, ödül kazanması durumunda parayı eğitimi için harcayacağını söyledi.

Anorak, hangisinin bir çeşididir?

a- Topuklu ayakkabı

b- Spor ceket

c- Kot pantolon

d- Yün bere

Doğru Cevap: Spor ceket

1 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Erciyes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu, 25 yaşındaki Canan Bayram yarışmaya kendisi adına bir arkadaşının başvurduğunu söyledi.

Hangisi maydanozgillerdendir?

a- Roka

b- Havuç

c- Semizotu

d- Marul

Doğru Cevap: Havuç

1 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Yarışmaya Antalya'dan katılan 19 yaşındaki Tuğba Su Bakaçhan, ödül kazandığı takdirde parayı eğitim hayatı için kullanacağını belirtti.

Hangi romanın yazarı John Steinbeck değildir?

a- Fareler ve İnsanlar

b- Hayvan Çiftliği

c- Gazap Üzümleri

d- İnci

Doğru Cevap: Hayvan Çiftliği

1 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü öğrencisi olan 26 yaşındaki Rutkay Uğur Durgun, kazandığı parayı eğitim hayatında harcayacağını dile getirdi.

"Büyükbaş" kelimesinin sözlük tanımına göre hangisi büyükbaş hayvandır?

a- At

b- Eşek

c- Sığır

d- Koyun

Doğru Cevap: Sığır

1 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Osmangazi Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu olan Şükrü Ak, Kim Milyoner Olmak İster'de kazandığı parayla tatil yapmak istediğini ifade etti.

Halk arasında kaplumbağaya verilen diğer ad hangisidir?

a- Gazal

b- Karakaçan

c- Kömüş

d- Tosbağa

Doğru Cevap: Tosbağa

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