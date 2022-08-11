10 Ağustos 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde de büyük heyecan yaşandı. 10 Ağustos Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları merak konusu oldu.
Birincisinin lakabı "Yıldırım", ikincisinin lakabı "Veli" olan Osmanlı padişahlarının adı nedir?
a-Ahmed
b-Süleyman
c-Mehmed
d- Bayezid
Doğru Cevap: Bayezid
1'den büyük bir tam sayıyı kendisiyle çarparsanız onun nesini bulursunuz?
a- Karesini
b- Küpünü
c- Karekökünü
d- Küpkökünü
Doğru Cevap: Karesini
Asıl adı Marie-Henri Beyle olan, 17 yaşında Napolyon Bonapart'ın ordusuna katılan ve Napolyon'un Rusya seferine de giden, "Kızıl ile Kara" adlı romanı yazan yazar kimdir?
a- Stendhal
b- Voltaire
c- Balzac
d- Gogol
Doğru Cevap: Stendhal
Dur işaretinin mucidi olan, yaya geçidi, dönel kavşak, tek yönlü yol, taksi durağı fikirlerini bulan ve polisler için ilk trafik yönetmenliği el kitabını yazan William Phelps Eno için hangi bilgi doğrudur?
a- Araba kullanmayı öğrenmemiştir
b- Aşırı hızdan kaza yaparak ölmüştür
c- Ehliyetine ömür boyu el koyulmuştur
d- Trafik cezası ödeme rekortmenidir
Doğru Cevap: Araba kullanmayı öğrenmemiştir
2017'de ABD'de yayımlanan bir araştırmaya göre, köpekleri beraber oldukları kişiden hoşlanmayan kişilerin yüzde 54'ü hangisini yapmaya meyillidir?
a- Köpeğini terk etmeye
b- İlişkisini bitirmeye
c- Eve kedi almaya
d- Evi terk etmeye
Doğru Cevap: İlişkisini bitirmeye
PKK'lı teröristlerce, 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı?
a- 20
b- 22
c- 24
d- 26
Doğru Cevap: 20
10.000, 1.000, 100, 10 ve 1'in çarpımı kaç eder?
a- On milyon
b- On milyar
c- On trilyon
d- On katrilyon
Doğru Cevap: On milyar
Bir röportajda biyografisini anlatırken "1931'de doğdum. 1937'de annem öldü" diyen Cemal Süreya hangisini söyledikten sonra "O gün bugün huzurum yoktur" demiştir?
a- 1941'de Orhan Veli'yi okudum
b- 1942'de George Orwell'i okudum
c- 1943'te Tanpınar'ı okudum
d- 1944'te Dostoyevski'yi okudum
Doğru Cevap: 1944'te Dostoyevski'yi okudum