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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

10 Ağustos 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

GİRİŞ TARİHİ: 11.08.2022, 11:58 GÜNCELLEME TARİHİ: 11.08.2022, 12:18
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10 Ağustos 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde de büyük heyecan yaşandı. 10 Ağustos Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları merak konusu oldu.

10 Ağustos 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Birincisinin lakabı "Yıldırım", ikincisinin lakabı "Veli" olan Osmanlı padişahlarının adı nedir?

a-Ahmed
b-Süleyman
c-Mehmed
d- Bayezid

Doğru Cevap: Bayezid

10 Ağustos 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

1'den büyük bir tam sayıyı kendisiyle çarparsanız onun nesini bulursunuz?

a- Karesini
b- Küpünü
c- Karekökünü
d- Küpkökünü

Doğru Cevap: Karesini

10 Ağustos 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Asıl adı Marie-Henri Beyle olan, 17 yaşında Napolyon Bonapart'ın ordusuna katılan ve Napolyon'un Rusya seferine de giden, "Kızıl ile Kara" adlı romanı yazan yazar kimdir?

a- Stendhal
b- Voltaire
c- Balzac
d- Gogol

Doğru Cevap: Stendhal

10 Ağustos 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Dur işaretinin mucidi olan, yaya geçidi, dönel kavşak, tek yönlü yol, taksi durağı fikirlerini bulan ve polisler için ilk trafik yönetmenliği el kitabını yazan William Phelps Eno için hangi bilgi doğrudur?

a- Araba kullanmayı öğrenmemiştir
b- Aşırı hızdan kaza yaparak ölmüştür
c- Ehliyetine ömür boyu el koyulmuştur
d- Trafik cezası ödeme rekortmenidir

Doğru Cevap: Araba kullanmayı öğrenmemiştir

10 Ağustos 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

2017'de ABD'de yayımlanan bir araştırmaya göre, köpekleri beraber oldukları kişiden hoşlanmayan kişilerin yüzde 54'ü hangisini yapmaya meyillidir?

a- Köpeğini terk etmeye
b- İlişkisini bitirmeye
c- Eve kedi almaya
d- Evi terk etmeye

Doğru Cevap: İlişkisini bitirmeye

10 Ağustos 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

PKK'lı teröristlerce, 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı?

a- 20
b- 22
c- 24
d- 26

Doğru Cevap: 20

10 Ağustos 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

10.000, 1.000, 100, 10 ve 1'in çarpımı kaç eder?

a- On milyon
b- On milyar
c- On trilyon
d- On katrilyon

Doğru Cevap: On milyar

10 Ağustos 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Bir röportajda biyografisini anlatırken "1931'de doğdum. 1937'de annem öldü" diyen Cemal Süreya hangisini söyledikten sonra "O gün bugün huzurum yoktur" demiştir?

a- 1941'de Orhan Veli'yi okudum
b- 1942'de George Orwell'i okudum
c- 1943'te Tanpınar'ı okudum
d- 1944'te Dostoyevski'yi okudum

Doğru Cevap: 1944'te Dostoyevski'yi okudum

10 Ağustos 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Okuduğunuz tarih kitabında anlatılan savaşta adı geçenlerden biri Romen Diyojen'se diğeri muhtemelen hangisidir?

a- Gazneli Mahmut
b- Cengiz Han
c- Timur
d- Alparslan

Doğru Cevap: Alparslan

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