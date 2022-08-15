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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

12 Ağustos 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

GİRİŞ TARİHİ: 15.08.2022, 14:06 GÜNCELLEME TARİHİ: 15.08.2022, 16:01
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12 Ağustos 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde hangi sorular yer aldı?

12 Ağustos 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Guinness Dünya Rekorlarına göre Sri Lanka'da bulunan ve insan eliyle dikilmiş bilinen en eski ağaç olan "Sri Maha Bodhiya" adlı ağaç hangi tarihte dikilmiştir?

a- MÖ 1288
b- MÖ 288
c- MS 288
d- MS 1288

Doğru Cevap: MÖ 288

12 Ağustos 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Hangisi 1991'de İngiltere milli futbol takımında beş defa forma giymiş bir futbolcunun soyadıdır?

a- Salako
b- Davaro
c- Feyzo
d- Maho

Doğru Cevap: Salako

12 Ağustos 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

"Geçti Bor'un pazarı" atasözünde adı geçen Bor, hangi ilin bir ilçesidir?

a- Niğde
b- Nevşehir
c- Kırşehir
d- Aksaray

Doğru Cevap: Niğde

12 Ağustos 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Basketbolda çembere yan durarak tek elle baş üzerinden geçirilerek atılan şuta ne ad verilir?

a- Cemşat
b- Plonjon
c- Hukşat
d- Degaj

Doğru Cevap: Hukşat

12 Ağustos 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

333'ün 3 katı, 333'ün 3'te birinden kaç fazladır?

a- 0
b- 222
c- 555
d- 888

Doğru Cevap: 888

12 Ağustos 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

"Büyük Britanya'daki başkentleri gezdim" diyen biri hangi şehre gittiğini söylemiş olmaz?

a- Londra
b- Dublin
c- Cardiff
d- Edinburg

Doğru Cevap: Dublin

12 Ağustos 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Hangisi "kesinlikle" anlamına gelmez?"

a- Katiyen
b- Kesinkes
c- Pekâlâ
d- Daima

Doğru Cevap: Daima

12 Ağustos 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

"Ağustosun yarısı yaz" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?

a- Yarısı güzdür
b- Yarısı bahardır
c- Yarısı kıştır
d- Yarısı yazdır

Doğru Cevap: Yarısı kıştır

12 Ağustos 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

2008'de Newcastle Üniversitesinin 556.387 kişi ve 927 soyağacı üzerinde yaptığı araştırmada hangisinin erkek çocukları olma ihtimalinin kız çocukları olma ihtimalinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır?

a- Kız kardeşi daha çok olan kadınların
b- Kız kardeşi daha çok olan erkeklerin
c- Erkek kardeşi daha çok olan kadınların
d- Erkek kardeşi daha çok olan erkeklerin

Doğru Cevap: Erkek kardeşi daha çok olan erkeklerin

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