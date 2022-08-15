12 Ağustos 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranına gelen Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde hangi sorular yer aldı?
Guinness Dünya Rekorlarına göre Sri Lanka'da bulunan ve insan eliyle dikilmiş bilinen en eski ağaç olan "Sri Maha Bodhiya" adlı ağaç hangi tarihte dikilmiştir?
a- MÖ 1288
b- MÖ 288
c- MS 288
d- MS 1288
Doğru Cevap: MÖ 288
Hangisi 1991'de İngiltere milli futbol takımında beş defa forma giymiş bir futbolcunun soyadıdır?
a- Salako
b- Davaro
c- Feyzo
d- Maho
Doğru Cevap: Salako
"Geçti Bor'un pazarı" atasözünde adı geçen Bor, hangi ilin bir ilçesidir?
a- Niğde
b- Nevşehir
c- Kırşehir
d- Aksaray
Doğru Cevap: Niğde
Basketbolda çembere yan durarak tek elle baş üzerinden geçirilerek atılan şuta ne ad verilir?
a- Cemşat
b- Plonjon
c- Hukşat
d- Degaj
Doğru Cevap: Hukşat
"Büyük Britanya'daki başkentleri gezdim" diyen biri hangi şehre gittiğini söylemiş olmaz?
a- Londra
b- Dublin
c- Cardiff
d- Edinburg
Doğru Cevap: Dublin
"Ağustosun yarısı yaz" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?
a- Yarısı güzdür
b- Yarısı bahardır
c- Yarısı kıştır
d- Yarısı yazdır
Doğru Cevap: Yarısı kıştır
2008'de Newcastle Üniversitesinin 556.387 kişi ve 927 soyağacı üzerinde yaptığı araştırmada hangisinin erkek çocukları olma ihtimalinin kız çocukları olma ihtimalinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır?
a- Kız kardeşi daha çok olan kadınların
b- Kız kardeşi daha çok olan erkeklerin
c- Erkek kardeşi daha çok olan kadınların
d- Erkek kardeşi daha çok olan erkeklerin
Doğru Cevap: Erkek kardeşi daha çok olan erkeklerin