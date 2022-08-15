12 Ağustos 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

2008'de Newcastle Üniversitesinin 556.387 kişi ve 927 soyağacı üzerinde yaptığı araştırmada hangisinin erkek çocukları olma ihtimalinin kız çocukları olma ihtimalinden daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır?

a- Kız kardeşi daha çok olan kadınların

b- Kız kardeşi daha çok olan erkeklerin

c- Erkek kardeşi daha çok olan kadınların

d- Erkek kardeşi daha çok olan erkeklerin

Doğru Cevap: Erkek kardeşi daha çok olan erkeklerin