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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

12 Aralık 2021 Kim Milyoner Olmak İster Soruları

GİRİŞ TARİHİ: 13.12.2021, 14:03 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.12.2021, 15:46
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12 Aralık 2021 Kim Milyoner Olmak İster Soruları

Kim Milyoner Olmak İster'e İstanbul'dan katılan Burcu Yazgan, Kim Milyoner Olmak İster'den 2 bin TL ile ayrıldı. Milyoner yarışmacısı Burcu Yazgan'ın öne çıkan soruları şöyle:

Sparta Prag futbol takımı deplasmanda yenen bir takım, bu galibiyeti hangi şehirde almıştır?

a- Sparta

b- Prag

c- Strazburg

d- Isparta

Doğru Cevap: Prag

Sparta Prag, Çekya'nın başkenti Prag'ın bir spor kulübüdür.

Burcu Yazgan, sesli soruda ise başarılı olamayarak elendi. İşte Milyoner'deki o sesli soru:

Dinlediğiniz "Historia de un amor" adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?

a- Enrico Masias

b- Georgios Dalaras

c- Eros Ramazotti

d- Salvatore Adamo

Doğru Cevap: Georgios Dalaras

Burcu Yazgan sesli soruya Enrico Masias yanıtını vererek Kim Milyoner Olmak İster'den elendi.

12 Aralık 2021 Kim Milyoner Olmak İster Soruları

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Göksu Karsavuranoğlu hayat öyküsü ile izleyenleri duygulandırdı. Doktor olarak görev yapan Karsavuranoğlu, bir gece hastanede nöbet tutarken aniden bayıldığını anlattı. 28 yaşındaki Dr Göksu Karsavuranoğlu, bu andan sonra hayatına kemoterapilerin ve farklı tedavilerin girdiğini anlattı. Göksu Karsavuranoğlu, Milyoner'de hangi sorularla karşılaştı?

Hangi ikisi aynı dalda başarılar kazanmış ünlü sporculardır?

a- Andy Roddick ve Andy Murray

b- Rafael Nadal ve Raphael Varane

c- Michael Jordan ve Michael Phelps

d- Kevin Durant ve Kevin De Bruyne

Doğru Cevap: Andy Roddick ve Andy Murray

Yarışmacı yarı yarıya joker hakkını kullanarak doğru cevaba ulaştı.

12 Aralık 2021 Kim Milyoner Olmak İster Soruları

Yarışmacı Göksu Karsavuranoğlu, edebiyat sorusu karşısında ise zorlandı. Yarışmacı soruya ne cevap verdi?

Raif Efendi'nin Almanya'da bir resim sergisinde tanıştığı Maria Puder'le olan aşk hikayesi anlatılıyorsa hangi romanı okuyorsunuzdur?

a- Saatleri Ayarlama Enstitüsü

b- Tutunamayanlar

c- Kürk Mantolu Madonna

d- Sahnenin Dışındakiler

Doğru Cevap: Kürk Mantolu Madonna

28 yaşındaki yarışmacı sorunun doğru cevabını bilmediğini söylerek yarışmadan çekildi. Karsavuranoğlu, 7500 TL kazandı.

12 Aralık 2021 Kim Milyoner Olmak İster Soruları

34 yaşındaki Cem Civan, Kim Milyoner Olmak İster'de oldukça başarılı bir yarışma çıkardı. İşte Cem Civan'ın karşılaştığı o sorular...

Şeyh Galib'in "Hüsn ü Aşk" adlı mesnevisindeki erkek başkarakterin adı nedir?

a- Hüsnü

b- Galib

c- Mecnun

d- Aşk

Doğru Cevap: Aşk

Yarışmacı soruya doğru cevap vererek 50 bin TL para ödülüne ulaştı.

100 bin TL değerindeki Milyoner sorusu ise şöyle oldu.

Russell Crowe, 2-3 sene boyunca kim tarafından sürekli aranıp "Bay Duvar orada mı? Bayan Duvar orada mı? Orada hiç duvar yok mu? Öyleyse çatıyı ne tutuyor?" gibi kötü şakalara maruz kaldığını söylemiştir?

a- Joaquin Phoenix

b- Michael Jackson

c- Jim Carrey

d- Cem Yılmaz

Doğru Cevap: Michael Jackson

Cem Civan soruya doğru cevap vererek 200 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

12 Aralık 2021 Kim Milyoner Olmak İster Soruları

Cem Civan, 200 bin TL değerindeki sorudaysa önemli bir risk aldı. Milyoner yarışmacısı 200 bin TL ödüllü soruya doğru cevap verdi mi?

Hangisi bir deyim değildir?

a- Bir aşağı bir yukarı

b- İki aşağı bir yukarı

c- Üç aşağı beş yukarı

d- Beş aşağı beş yukarı

Doğru Cevap: İki aşağı bir yukarı

Cem Civan 200 bin TL'lik soruya risk alarak yanıt verdi. Soruya, bir aşağı bir yukarı cevabını veren yarışmacı 30 bin TL kazandı.

12 Aralık 2021 Kim Milyoner Olmak İster Soruları

Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi 18 yaşındaki Tayfun Oral, yarışmaya İstanbul'dan katıldı. Tayfun Oral Milyoner'de kaç TL kazandı?

1916'da ABD'nin Tennessee eyaletindeki bir kasabada hangi hayvan cinayetle suçlanmış ve asılarak idam edilmiştir?

a- Ayı

b- Bizon

c- Fil

d- Puma

Doğru Cevap: Fil

Tayfun Oral soruda çift cevap joker hakkını kullandı. İlk olarak bizon cevabını veren yarışmacı, ardından ayı cevabını verdi. Yarışmadan elenen Oral, 30 bin TL kazandı.

12 Aralık 2021 Kim Milyoner Olmak İster Soruları

İhsan Muratcan Çankaya, Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar kazandı? İşte genç yarışmacının elenmesine yol açan o soru:

Hangisi Türkiye'de bulunan antik kentlerden biri değildir?

a- Galapagos

b- Aspendos

c- Sagalassos

d- Termessos

Doğru Cevap: Galapagos

Milyoner yarışmacısı İhsan Muratcan Çankaya soruya Sagalassos yanıtını vererek elendi. Yarışmacı 2 bin TL kazandı.

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