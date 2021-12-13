12 Aralık 2021 Kim Milyoner Olmak İster Soruları

34 yaşındaki Cem Civan, Kim Milyoner Olmak İster'de oldukça başarılı bir yarışma çıkardı. İşte Cem Civan'ın karşılaştığı o sorular...

Şeyh Galib'in "Hüsn ü Aşk" adlı mesnevisindeki erkek başkarakterin adı nedir?

a- Hüsnü

b- Galib

c- Mecnun

d- Aşk

Doğru Cevap: Aşk

Yarışmacı soruya doğru cevap vererek 50 bin TL para ödülüne ulaştı.

100 bin TL değerindeki Milyoner sorusu ise şöyle oldu.

Russell Crowe, 2-3 sene boyunca kim tarafından sürekli aranıp "Bay Duvar orada mı? Bayan Duvar orada mı? Orada hiç duvar yok mu? Öyleyse çatıyı ne tutuyor?" gibi kötü şakalara maruz kaldığını söylemiştir?

a- Joaquin Phoenix

b- Michael Jackson

c- Jim Carrey

d- Cem Yılmaz

Doğru Cevap: Michael Jackson

Cem Civan soruya doğru cevap vererek 200 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.