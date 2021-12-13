12 Aralık 2021 Kim Milyoner Olmak İster Soruları

Kim Milyoner Olmak İster'e İstanbul'dan katılan Burcu Yazgan, Kim Milyoner Olmak İster'den 2 bin TL ile ayrıldı. Milyoner yarışmacısı Burcu Yazgan'ın öne çıkan soruları şöyle:
Sparta Prag futbol takımı deplasmanda yenen bir takım, bu galibiyeti hangi şehirde almıştır?
a- Sparta
b- Prag
c- Strazburg
d- Isparta
Doğru Cevap: Prag
Sparta Prag, Çekya'nın başkenti Prag'ın bir spor kulübüdür.
Burcu Yazgan, sesli soruda ise başarılı olamayarak elendi. İşte Milyoner'deki o sesli soru:
Dinlediğiniz "Historia de un amor" adlı şarkıyı kim seslendirmektedir?
a- Enrico Masias
b- Georgios Dalaras
c- Eros Ramazotti
d- Salvatore Adamo
Doğru Cevap: Georgios Dalaras
Burcu Yazgan sesli soruya Enrico Masias yanıtını vererek Kim Milyoner Olmak İster'den elendi.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Göksu Karsavuranoğlu hayat öyküsü ile izleyenleri duygulandırdı. Doktor olarak görev yapan Karsavuranoğlu, bir gece hastanede nöbet tutarken aniden bayıldığını anlattı. 28 yaşındaki Dr Göksu Karsavuranoğlu, bu andan sonra hayatına kemoterapilerin ve farklı tedavilerin girdiğini anlattı. Göksu Karsavuranoğlu, Milyoner'de hangi sorularla karşılaştı?
Hangi ikisi aynı dalda başarılar kazanmış ünlü sporculardır?
a- Andy Roddick ve Andy Murray
b- Rafael Nadal ve Raphael Varane
c- Michael Jordan ve Michael Phelps
d- Kevin Durant ve Kevin De Bruyne
Doğru Cevap: Andy Roddick ve Andy Murray
Yarışmacı yarı yarıya joker hakkını kullanarak doğru cevaba ulaştı.
Yarışmacı Göksu Karsavuranoğlu, edebiyat sorusu karşısında ise zorlandı. Yarışmacı soruya ne cevap verdi?
Raif Efendi'nin Almanya'da bir resim sergisinde tanıştığı Maria Puder'le olan aşk hikayesi anlatılıyorsa hangi romanı okuyorsunuzdur?
a- Saatleri Ayarlama Enstitüsü
b- Tutunamayanlar
c- Kürk Mantolu Madonna
d- Sahnenin Dışındakiler
Doğru Cevap: Kürk Mantolu Madonna
28 yaşındaki yarışmacı sorunun doğru cevabını bilmediğini söylerek yarışmadan çekildi. Karsavuranoğlu, 7500 TL kazandı.
34 yaşındaki Cem Civan, Kim Milyoner Olmak İster'de oldukça başarılı bir yarışma çıkardı. İşte Cem Civan'ın karşılaştığı o sorular...
Şeyh Galib'in "Hüsn ü Aşk" adlı mesnevisindeki erkek başkarakterin adı nedir?
a- Hüsnü
b- Galib
c- Mecnun
d- Aşk
Doğru Cevap: Aşk
Yarışmacı soruya doğru cevap vererek 50 bin TL para ödülüne ulaştı.
100 bin TL değerindeki Milyoner sorusu ise şöyle oldu.
Russell Crowe, 2-3 sene boyunca kim tarafından sürekli aranıp "Bay Duvar orada mı? Bayan Duvar orada mı? Orada hiç duvar yok mu? Öyleyse çatıyı ne tutuyor?" gibi kötü şakalara maruz kaldığını söylemiştir?
a- Joaquin Phoenix
b- Michael Jackson
c- Jim Carrey
d- Cem Yılmaz
Doğru Cevap: Michael Jackson
Cem Civan soruya doğru cevap vererek 200 bin TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.
Cem Civan, 200 bin TL değerindeki sorudaysa önemli bir risk aldı. Milyoner yarışmacısı 200 bin TL ödüllü soruya doğru cevap verdi mi?
Hangisi bir deyim değildir?
a- Bir aşağı bir yukarı
b- İki aşağı bir yukarı
c- Üç aşağı beş yukarı
d- Beş aşağı beş yukarı
Doğru Cevap: İki aşağı bir yukarı
Cem Civan 200 bin TL'lik soruya risk alarak yanıt verdi. Soruya, bir aşağı bir yukarı cevabını veren yarışmacı 30 bin TL kazandı.
Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi 18 yaşındaki Tayfun Oral, yarışmaya İstanbul'dan katıldı. Tayfun Oral Milyoner'de kaç TL kazandı?
1916'da ABD'nin Tennessee eyaletindeki bir kasabada hangi hayvan cinayetle suçlanmış ve asılarak idam edilmiştir?
a- Ayı
b- Bizon
c- Fil
d- Puma
Doğru Cevap: Fil
Tayfun Oral soruda çift cevap joker hakkını kullandı. İlk olarak bizon cevabını veren yarışmacı, ardından ayı cevabını verdi. Yarışmadan elenen Oral, 30 bin TL kazandı.
İhsan Muratcan Çankaya, Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar kazandı? İşte genç yarışmacının elenmesine yol açan o soru:
Hangisi Türkiye'de bulunan antik kentlerden biri değildir?
a- Galapagos
b- Aspendos
c- Sagalassos
d- Termessos
Doğru Cevap: Galapagos
Milyoner yarışmacısı İhsan Muratcan Çankaya soruya Sagalassos yanıtını vererek elendi. Yarışmacı 2 bin TL kazandı.