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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

13 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları!

GİRİŞ TARİHİ: 14.11.2022, 16:47 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.11.2022, 17:14
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13 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları!

Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan sürüyor! atv'nin fenomen yarışma programının son bölümünde hangi sorular dikkat çekti? İşte yarışmada yaşananlar...

13 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları!

"Züğürt Ağa"da Abuzer, "Eşkıya"da Mustafa ve başrollerini Şener Şen ve Kenan İmirzalıoğlu'nun paylaştığı "Kabadayı"da Beyto karakterini canlandıran oyuncu kimdir?

a- Hayati Hamzaoğlu
b- Kemal İnci
c- Kadir Savun
d- Erol Taş

Doğru Cevap: Kemal İnci

13 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları!

Hangisi gevrek ve sulu bir tür ayvaya verilen addır?

a- Poğaça ayvası
b- Kruvasan ayvası
c- Simit ayvası
d- Ekmek ayvası

Doğru Cevap: Ekmek ayvası

13 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları!

Afrika kıtasının Kilimanjaro'dan sonraki en yüksek dağı olan Kenya Dağı hangi ülkededir?

a- Kenya
b- Güney Afrika
c- Nijerya
d- Fas

Doğru Cevap: Kenya

13 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları!

Hangisi "havuç"a verilen bir addır?

a- Havayavaran
b- Toprağagiren
c- Yeregeçen
d- Karakaçan

Doğru Cevap: Yeregeçen

13 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları!

"Keşmekeş" ne demektir?

a- Dinginlik
b- Karışıklık
c- Durgunluk
d- Sakinlik

Doğru Cevap: Karışıklık

13 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları!

Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir?

a- Yıldızları barışmamak
b- Perileri bağdaşmak
c- Kafası uyuşmak
d- Gönlü çelinmek

Doğru Cevap: Kafası uyuşmak

13 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları!

Peşkir nedir?

a- Bir çeşit elek
b- Bir çeşit havlu
c- Bir çeşit şerbetli tatlı
d- Bir çeşit pabuç

Doğru Cevap: Bir çeşit havlu

13 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları!

Atasözüne göre hangisini "yıkmak kolay, yapmak zordur"?

a- Aşil tendonunu
b- Safra kesesini
c- Apandisi
d- Kalbi

Doğru Cevap: Kalbi

13 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları!

"Linyit", "antrasit" gibi türleri olan ve büyük ölçüde karbondan oluşan hangisidir?

a- Alüminyum
b- Bor
c- Kömür
d- Obsidiyen

Doğru Cevap: Kömür

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