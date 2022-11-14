13 Kasım Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları!

Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan sürüyor! atv'nin fenomen yarışma programının son bölümünde hangi sorular dikkat çekti? İşte yarışmada yaşananlar...
"Züğürt Ağa"da Abuzer, "Eşkıya"da Mustafa ve başrollerini Şener Şen ve Kenan İmirzalıoğlu'nun paylaştığı "Kabadayı"da Beyto karakterini canlandıran oyuncu kimdir?
a- Hayati Hamzaoğlu
b- Kemal İnci
c- Kadir Savun
d- Erol Taş
Doğru Cevap: Kemal İnci
Hangisi gevrek ve sulu bir tür ayvaya verilen addır?
a- Poğaça ayvası
b- Kruvasan ayvası
c- Simit ayvası
d- Ekmek ayvası
Doğru Cevap: Ekmek ayvası
Afrika kıtasının Kilimanjaro'dan sonraki en yüksek dağı olan Kenya Dağı hangi ülkededir?
a- Kenya
b- Güney Afrika
c- Nijerya
d- Fas
Doğru Cevap: Kenya
Hangisi "havuç"a verilen bir addır?
a- Havayavaran
b- Toprağagiren
c- Yeregeçen
d- Karakaçan
Doğru Cevap: Yeregeçen
Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir?
a- Yıldızları barışmamak
b- Perileri bağdaşmak
c- Kafası uyuşmak
d- Gönlü çelinmek
Doğru Cevap: Kafası uyuşmak
Peşkir nedir?
a- Bir çeşit elek
b- Bir çeşit havlu
c- Bir çeşit şerbetli tatlı
d- Bir çeşit pabuç
Doğru Cevap: Bir çeşit havlu
Atasözüne göre hangisini "yıkmak kolay, yapmak zordur"?
a- Aşil tendonunu
b- Safra kesesini
c- Apandisi
d- Kalbi
Doğru Cevap: Kalbi