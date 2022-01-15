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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

14 Ocak Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

GİRİŞ TARİHİ: 15.01.2022, 15:46 GÜNCELLEME TARİH��: 15.01.2022, 16:14
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14 Ocak Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

"Bodrum'un Çalıkuşu" lakaplı Süheyla Kiraz Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı. 61 yaşındaki yarışmacı hangi soruda takıldı? İşte o soru...

Hangi edebiyatçı TBMM'de milletvekilliği yapmamıştır?

a- Yahya Kemal Beyatlı

b- Sait Faik Abasıyanık

c- Halide Edip Adıvar

d- Mehmet Akif Ersoy

Doğru Cevap: Sait Faik Abasıyanık

Yarışmacı Süheyla Kiraz, soruya Mehmet Akif Ersoy cevabını vererek ikinci baraj sorusunda Milyoner'e veda etti.

14 Ocak Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Boston Üniversitesi Film ve Televizyon Bölümü'nden mezun olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Derin Kıyak, futbol sorusu için jokerini kullandı. Milyoner'deki Şota ve Arçil sorusunun yanıtı ne oldu?

İkiz kardeş olan Şota ve Arçil adlı Gürcü milli futbolcular, Türkiye'de hangi takımın formasını giymiştir?

a- Galatasaray

b- Trabzonspor

c- Beşiktaş

d- Fenerbahçe

Doğru Cevap: Trabzonspor

Yarışmacı, telefon jokerinin de yardımıyla soruya doğru yanıtı verdi.

14 Ocak Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Kenyalı Milyoner yarışmacısı Abdullahi Fardosa Adone yarışmada ne kadar ödül kazandı?

Hangisi "yazı karakteri" anlamındadır?

a- Font

b- Küpür

c- Ons

d- Karat

Doğru Cevap: Font

Kenyalı yarışmacı soruya font yanıtını verdi. Abdullahi Fardosa Adone, 30 bin TL kazandı.

14 Ocak Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Kim Milyoner Olmak İster'de çok iyi bir performans sergileyen İrem Arslan 200 bin TL'lik soruyu görmeyi başardı. 33 yaşındaki Arslan, yarışmada 100 bin TL ödül kazandı.

Hangisi Türkçe sözlüklerde tanımı olan bir kelime değildir?

a- Galoş

b- Gamboç

c- Gayzer

d- Gayda

Doğru Cevap: Gamboç

Soruda çift cevap jokerini kullanan yarışmacı, ikinci tercihinde doğru yanıtı buldu.

14 Ocak Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

İrem Arslan'ın 200 bin TL değerindeki sorusu ise şöyle;

1959'da New York'taki bir şampiyonaya erkek kılığında katılan Rena Kanogoki, hangi alanda altın madalya kazanmış ve kadın olduğu anlaşılınca madalyasını iade etmek zorunda kalmıştır?

a- Satranç

b- Judo

c- Eskrim

d- Okçuluk

Doğru Cevap: Judo

Milyoner yarışmacısı İrem Arslan soruya cevap vermeyerek yarışmadan çekildi ve 100 bin TL kazandı.

14 Ocak Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

58 yaşındaki Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Hasan Bülent Onaran'ın karşı karşıya kaldığı soru...

Cumhuriyet ilan edildikten sonra hangi ülkenin temsilcisi Türkiye'ye diğerlerinden daha önce diplomatik ziyarette bulunmuş ve Mustafa Kemal tarafından kabul edilmiştir?

a- Afganistan

b- Fransa

c- ABD

d- Birleşik Krallık

Doğru Cevap: Fransa

Hasan Bülent Onaran, soruya yanıt vermemeyi tercih ederek yarışmadan çekildi.

14 Ocak Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Can Ozan Yazıcıoğlu Kim Milyoner Olmak İster'de hangi soru için iki joker hakkını kullandı?

Fransa'dan trene binip deniz altındaki Manş Tüneli'nden geçen biri hangi ülkeye ulaşır?

a- Birleşik Krallık

b- Almanya

c- İzlanda

d- Portekiz

Doğru Cevap: Birleşik Krallık

Milyoner yarışmacısı önce telefon jokerini, ardından yarı yarıya joker hakkını kullandığı soruya doğru yanıtı verdi.

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