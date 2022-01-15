14 Ocak Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

Boston Üniversitesi Film ve Televizyon Bölümü'nden mezun olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Derin Kıyak, futbol sorusu için jokerini kullandı. Milyoner'deki Şota ve Arçil sorusunun yanıtı ne oldu?

İkiz kardeş olan Şota ve Arçil adlı Gürcü milli futbolcular, Türkiye'de hangi takımın formasını giymiştir?

a- Galatasaray

b- Trabzonspor

c- Beşiktaş

d- Fenerbahçe

Doğru Cevap: Trabzonspor

Yarışmacı, telefon jokerinin de yardımıyla soruya doğru yanıtı verdi.