14 Ocak Kim Milyoner Olmak İster soru ve cevapları

"Bodrum'un Çalıkuşu" lakaplı Süheyla Kiraz Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı. 61 yaşındaki yarışmacı hangi soruda takıldı? İşte o soru...
Hangi edebiyatçı TBMM'de milletvekilliği yapmamıştır?
a- Yahya Kemal Beyatlı
b- Sait Faik Abasıyanık
c- Halide Edip Adıvar
d- Mehmet Akif Ersoy
Doğru Cevap: Sait Faik Abasıyanık
Yarışmacı Süheyla Kiraz, soruya Mehmet Akif Ersoy cevabını vererek ikinci baraj sorusunda Milyoner'e veda etti.
Boston Üniversitesi Film ve Televizyon Bölümü'nden mezun olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Derin Kıyak, futbol sorusu için jokerini kullandı. Milyoner'deki Şota ve Arçil sorusunun yanıtı ne oldu?
İkiz kardeş olan Şota ve Arçil adlı Gürcü milli futbolcular, Türkiye'de hangi takımın formasını giymiştir?
a- Galatasaray
b- Trabzonspor
c- Beşiktaş
d- Fenerbahçe
Doğru Cevap: Trabzonspor
Yarışmacı, telefon jokerinin de yardımıyla soruya doğru yanıtı verdi.
Kenyalı Milyoner yarışmacısı Abdullahi Fardosa Adone yarışmada ne kadar ödül kazandı?
Hangisi "yazı karakteri" anlamındadır?
a- Font
b- Küpür
c- Ons
d- Karat
Doğru Cevap: Font
Kenyalı yarışmacı soruya font yanıtını verdi. Abdullahi Fardosa Adone, 30 bin TL kazandı.
Kim Milyoner Olmak İster'de çok iyi bir performans sergileyen İrem Arslan 200 bin TL'lik soruyu görmeyi başardı. 33 yaşındaki Arslan, yarışmada 100 bin TL ödül kazandı.
Hangisi Türkçe sözlüklerde tanımı olan bir kelime değildir?
a- Galoş
b- Gamboç
c- Gayzer
d- Gayda
Doğru Cevap: Gamboç
Soruda çift cevap jokerini kullanan yarışmacı, ikinci tercihinde doğru yanıtı buldu.
İrem Arslan'ın 200 bin TL değerindeki sorusu ise şöyle;
1959'da New York'taki bir şampiyonaya erkek kılığında katılan Rena Kanogoki, hangi alanda altın madalya kazanmış ve kadın olduğu anlaşılınca madalyasını iade etmek zorunda kalmıştır?
a- Satranç
b- Judo
c- Eskrim
d- Okçuluk
Doğru Cevap: Judo
Milyoner yarışmacısı İrem Arslan soruya cevap vermeyerek yarışmadan çekildi ve 100 bin TL kazandı.
58 yaşındaki Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Hasan Bülent Onaran'ın karşı karşıya kaldığı soru...
Cumhuriyet ilan edildikten sonra hangi ülkenin temsilcisi Türkiye'ye diğerlerinden daha önce diplomatik ziyarette bulunmuş ve Mustafa Kemal tarafından kabul edilmiştir?
a- Afganistan
b- Fransa
c- ABD
d- Birleşik Krallık
Doğru Cevap: Fransa
Hasan Bülent Onaran, soruya yanıt vermemeyi tercih ederek yarışmadan çekildi.
Can Ozan Yazıcıoğlu Kim Milyoner Olmak İster'de hangi soru için iki joker hakkını kullandı?
Fransa'dan trene binip deniz altındaki Manş Tüneli'nden geçen biri hangi ülkeye ulaşır?
a- Birleşik Krallık
b- Almanya
c- İzlanda
d- Portekiz
Doğru Cevap: Birleşik Krallık
Milyoner yarışmacısı önce telefon jokerini, ardından yarı yarıya joker hakkını kullandığı soruya doğru yanıtı verdi.