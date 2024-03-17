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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

17 Mart 2024 Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru ve cevapları

GİRİŞ TARİHİ: 17.03.2024, 22:44 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.03.2024, 00:20
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17 Mart 2024 Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru ve cevapları

atv'nin fenomen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" 17 Mart 2024'te yayınlanan bölümüyle bir kez daha çok konuşuldu. 1 Milyonluk sorunun açıldığı yarışmada başka hangi sorular gündem oldu? İşte "Kim Milyoner Olmak İster?" soru ve cevapları...

17 Mart 2024 Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru ve cevapları

Hangi adda bir hayvan yoktur?

A: Ağaçbüken

B: Ağaçdelen

C: Ağaçkesen

D: Ağaçkakan

Doğru Cevap: A: Ağaçbüken

17 Mart 2024 Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru ve cevapları

Babasıyla aynı adı taşıyan kaç Osmanlı padişahı vardır?

A: 0

B: 1

C: 2

D: 3

Doğru Cevap: A: 0

17 Mart 2024 Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru ve cevapları

"Ertuğrul, Süleyman, İsa, Mustafa, Mehmed, Musa, Kasım" diyen biri hangisinin adlarını saymış olur?

A: Osmanlı padişahlarının

B: Yıldırım Bayezid'in oğullarının

C: Akkoyunlu hükümdarlarının

D: Osmanlı sadrazamlarının

Doğru Cevap: B: Yıldırım Bayezid'in oğullarına

17 Mart 2024 Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru ve cevapları

Şu anda tüm insanlar arasında kan grubu hangisi olanların sayısı diğerlerinden daha azdır?

A: A Rh-

B: B Rh-

C: AB Rh-

D: 0 Rh-

Doğru Cevap: C: AB Rh-

17 Mart 2024 Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru ve cevapları

En fazla padişahın babası olan Osmanlı padişahı hangisidir?

A: Fatih Sultan Mehmed

B: I. Ahmed

C: Abdülmecid

D: Kanuni Sultan Süleyman

Doğru Cevap: C: Abdülmecid

17 Mart 2024 Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru ve cevapları

Hangi adda bir element yoktur?

A: Germanyum

B: Amerikyum

C: Fransiyum

D: İngilizyum

Doğru Cevap: D: İngilizyum

17 Mart 2024 Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru ve cevapları

Kanun ve tüzüklere göre, kısa kenarı bir metre olan bir Türk Bayrağı'nın uzun kenarı kaç santimetre olur?

A: 125

B: 150

C: 175

D: 200

Doğru Cevap: B: 150

17 Mart 2024 Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru ve cevapları

Hangisi, II. Dünya Savaşı sırasında Japonya'ya savaş ilan eden ülkelerden biri değildir?

A: Birleşik Krallık

B: Türkiye

C: İspanya

D: Sovyetler Birliği

Doğru Cevap: C: İspanya

17 Mart 2024 Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru ve cevapları

23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleştirilmiştir?

A: Mustafa Kemal Paşa, Antep

B: Kazım Karabekir Paşa, Erzurum

C: Miralay İsmet, Malatya

D: Fevzi Paşa, Kozan

Doğru Cevap: D: Fevzi Paşa, Kozan

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