17 Mart 2024 Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru ve cevapları

atv'nin fenomen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" 17 Mart 2024'te yayınlanan bölümüyle bir kez daha çok konuşuldu. 1 Milyonluk sorunun açıldığı yarışmada başka hangi sorular gündem oldu? İşte "Kim Milyoner Olmak İster?" soru ve cevapları...