17 Mart 2024 Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru ve cevapları

atv'nin fenomen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" 17 Mart 2024'te yayınlanan bölümüyle bir kez daha çok konuşuldu. 1 Milyonluk sorunun açıldığı yarışmada başka hangi sorular gündem oldu? İşte "Kim Milyoner Olmak İster?" soru ve cevapları...
Hangi adda bir hayvan yoktur?
A: Ağaçbüken
B: Ağaçdelen
C: Ağaçkesen
D: Ağaçkakan
Doğru Cevap: A: Ağaçbüken
"Ertuğrul, Süleyman, İsa, Mustafa, Mehmed, Musa, Kasım" diyen biri hangisinin adlarını saymış olur?
A: Osmanlı padişahlarının
B: Yıldırım Bayezid'in oğullarının
C: Akkoyunlu hükümdarlarının
D: Osmanlı sadrazamlarının
Doğru Cevap: B: Yıldırım Bayezid'in oğullarına
Şu anda tüm insanlar arasında kan grubu hangisi olanların sayısı diğerlerinden daha azdır?
A: A Rh-
B: B Rh-
C: AB Rh-
D: 0 Rh-
Doğru Cevap: C: AB Rh-
En fazla padişahın babası olan Osmanlı padişahı hangisidir?
A: Fatih Sultan Mehmed
B: I. Ahmed
C: Abdülmecid
D: Kanuni Sultan Süleyman
Doğru Cevap: C: Abdülmecid
Hangi adda bir element yoktur?
A: Germanyum
B: Amerikyum
C: Fransiyum
D: İngilizyum
Doğru Cevap: D: İngilizyum
Kanun ve tüzüklere göre, kısa kenarı bir metre olan bir Türk Bayrağı'nın uzun kenarı kaç santimetre olur?
A: 125
B: 150
C: 175
D: 200
Doğru Cevap: B: 150
Hangisi, II. Dünya Savaşı sırasında Japonya'ya savaş ilan eden ülkelerden biri değildir?
A: Birleşik Krallık
B: Türkiye
C: İspanya
D: Sovyetler Birliği
Doğru Cevap: C: İspanya