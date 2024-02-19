18 Şubat 2024 Milyoner soruları ve cevapları...

Birbirinden başarılı yarışmacıları bir araya getiren Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümleriyle atv ekranına gelmeye devam ediyor. Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran genel kültür yarışması Milyoner'in son bölümünde hangi sorular gündem oldu? İşte Kim Milyoner Olmak İster son bölüm soru ve cevapları...
Hangisinin finalinde karşılaşan iki tenisçinin maçını yerinde seyreden biri Paris'tedir?
a- Wimbledon
b- Avustralya Açık
c- Roland-Garros
d- Amerika Açık
Doğru Cevap: Roland-Garros
Yan yana durup serçe parmaklarını veya ellerini kenetlemiş olan kişiler hangi halk oyununu oynuyor olabilirler?
a- Misket
b- Horon
c- Harmandalı
d- Misket
Doğru Cevap: Horon
Hikayesi, trafik ışıklarında beklerken yeşil ışık yanmasına rağmen hareket etmeyen bir aracın sürücüsünü anlatarak başlayan Jose Saramago romanı hangisidir?
a- Körlük
b- Yüzyıllık Yalnızlık
c- İnsancıklar
d- Yaşlı Adam ve Deniz
Doğru Cevap: Körlük
Bir müzik parçasını oluşturan seslerden her birinin kalınlık veya incelik derecesine ne ad verilir?
a- Perde
b- Korniş
c- Stor
d- Jaluzi
Doğru Cevap: Perde
Hikayesi, St. Petersburg'da geçen, Makar Devuşkin ile Varvara Alekseyevna'nın birbirine yazdığı mektuplardan oluşan Dostoyevski romanının hangisidir?
a- Madame Bovary
b- Suç ve Ceza
c- İnsancıklar
d- Savaş ve Barış
Doğru Cevap: İnsancıklar
Malazgirt Meydan Muharebesi hangi miladi yılda gerçekleşmiştir?
a- 1071
b- 1299
c- 1453
d- 1789
Doğru Cevap: 1071
Yönetmenliğini Quentin Tarantino'nun yaptığı hangi adda bir film vardır?
a- Bir Zamanlar Anadolu'da
b- Bir Zamanlar...Hollywood'da
c- Bir Zamanlar Batıda
d- Bir Zamanlar Amerika
Doğru Cevap: Bir Zamanlar...Hollywood'da