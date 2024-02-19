18 Şubat 2024 Milyoner soruları ve cevapları...

Birbirinden başarılı yarışmacıları bir araya getiren Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümleriyle atv ekranına gelmeye devam ediyor. Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran genel kültür yarışması Milyoner'in son bölümünde hangi sorular gündem oldu? İşte Kim Milyoner Olmak İster son bölüm soru ve cevapları...