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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

18 Şubat 2024 Milyoner soruları ve cevapları...

GİRİŞ TARİHİ: 19.02.2024, 14:49 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.02.2024, 15:31
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18 Şubat 2024 Milyoner soruları ve cevapları...

Birbirinden başarılı yarışmacıları bir araya getiren Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümleriyle atv ekranına gelmeye devam ediyor. Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran genel kültür yarışması Milyoner'in son bölümünde hangi sorular gündem oldu? İşte Kim Milyoner Olmak İster son bölüm soru ve cevapları...

18 Şubat 2024 Milyoner soruları ve cevapları...

Çello, nasıl bir enstrümandır?

a- Üflemeli
b- Nefesli
c- Vurmalı
d- Yaylı

Doğru Cevap: Yaylı

18 Şubat 2024 Milyoner soruları ve cevapları...

Hangisinin finalinde karşılaşan iki tenisçinin maçını yerinde seyreden biri Paris'tedir?

a- Wimbledon
b- Avustralya Açık
c- Roland-Garros
d- Amerika Açık

Doğru Cevap: Roland-Garros

18 Şubat 2024 Milyoner soruları ve cevapları...

Yan yana durup serçe parmaklarını veya ellerini kenetlemiş olan kişiler hangi halk oyununu oynuyor olabilirler?

a- Misket
b- Horon
c- Harmandalı
d- Misket

Doğru Cevap: Horon

18 Şubat 2024 Milyoner soruları ve cevapları...

Hikayesi, trafik ışıklarında beklerken yeşil ışık yanmasına rağmen hareket etmeyen bir aracın sürücüsünü anlatarak başlayan Jose Saramago romanı hangisidir?

a- Körlük
b- Yüzyıllık Yalnızlık
c- İnsancıklar
d- Yaşlı Adam ve Deniz

Doğru Cevap: Körlük

18 Şubat 2024 Milyoner soruları ve cevapları...

Bir müzik parçasını oluşturan seslerden her birinin kalınlık veya incelik derecesine ne ad verilir?

a- Perde
b- Korniş
c- Stor
d- Jaluzi

Doğru Cevap: Perde

18 Şubat 2024 Milyoner soruları ve cevapları...

Hikayesi, St. Petersburg'da geçen, Makar Devuşkin ile Varvara Alekseyevna'nın birbirine yazdığı mektuplardan oluşan Dostoyevski romanının hangisidir?

a- Madame Bovary
b- Suç ve Ceza
c- İnsancıklar
d- Savaş ve Barış

Doğru Cevap: İnsancıklar

18 Şubat 2024 Milyoner soruları ve cevapları...

Malazgirt Meydan Muharebesi hangi miladi yılda gerçekleşmiştir?

a- 1071
b- 1299
c- 1453
d- 1789

Doğru Cevap: 1071

18 Şubat 2024 Milyoner soruları ve cevapları...

Yönetmenliğini Quentin Tarantino'nun yaptığı hangi adda bir film vardır?

a- Bir Zamanlar Anadolu'da
b- Bir Zamanlar...Hollywood'da
c- Bir Zamanlar Batıda
d- Bir Zamanlar Amerika

Doğru Cevap: Bir Zamanlar...Hollywood'da

18 Şubat 2024 Milyoner soruları ve cevapları...

Atasözüne göre hangisi "borazancıbaşı" olur?

a- Diyaframı sağlam olan
b- Nefesine güvenen
c- Zurnayı iyi öttüren
d- Davulcuyla gezen

Doğru Cevap: Nefesine güvenen

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