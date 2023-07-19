18 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük heyecan devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Türkiye'nin en çok izlenen genel kültür yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde hangi sorular yer aldı? İşte Milyoner soruları ve cevapları...