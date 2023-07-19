18 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük heyecan devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Türkiye'nin en çok izlenen genel kültür yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde hangi sorular yer aldı? İşte Milyoner soruları ve cevapları...
İtalya Serie A'da 2022-2023 sezonunda, 33 yıl aradan sonra tekrar şampiyon olan Napoli futbol takımının stadının adı nedir?
a- Roberto Baggio
b- Diego Armando Maradona
c- Zinedine Zidane
d- Pele
Doğru Cevap: Diego Armando Maradona
Hangisi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bugüne kadar yapılmış sporlardan biri değildir?
a- Beyzbol
b- Futbol
c- Satranç
d- Yağlı güreş
Doğru Cevap: Yağlı güreş
100'e, 100'ün yüzde 10'u eklendiğinde çıkan sonuç 100'ün yüzde kaçı olur?
a- Yüzde 10'u
b- Yüzde 100'ü
c- Yüzde 110'u
d- Yüzde 1000'i
Doğru Cevap: Yüzde 110'u
Şu an sizinle hangisi arasındaki kütle çekimi kuvvetinin büyüklüğü daha fazladır?
a- Merkür
b- Ay
c- Dünya
d- Kenan İmirzalıoğlu
Doğru Cevap: Dünya
Eylül 2021'de nerede eski bir geleneği devam ettirmek için 1428 yunus öldürülmüştür?
a- Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda
b- Japonya'ya bağlı Ryukyu Adaları'nda
c- Birleşik Krallık'a bağlı Falkland Adaları'nda
d- ABD'ye bağlı Hawaii Adaları'nda
Doğru Cevap: Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda
"Şirinler" adlı çizgi filmde hangi adla bilinen şirinin kolunda kırmızı bir kalp vardır?
a- Obur Şirin
b- Şair Şirin
c- Şirine
d- Güçlü Şirin
Doğru Cevap: Güçlü Şirin
Hangisi esas olarak aruz ölçüsünün "feilâtün, feilâtün, feilâtün, feilün" kalıbıyla yazılmıştır?
a- Orhun Kitabeleri
b- İstiklal Marşı
c- Dede Korkut Hikayeleri
d- Kutadgu Bilig
Doğru Cevap: İstiklal Marşı
"Lâmı cimi yok" deyiminde geçen ve eski metinlerde kısaltma olarak kullanılan "lâm" ve "cim", hangi anlama gelen Arapça kökenli iki kelimenin kısaltmasıdır?
a- "Uygun değil" ve "uygun"
b- "Komşu" ve "misafir"
c- "Ucuz" ve "pahalı"
d- "Geçmiş" ve "gelecek"
Doğru Cevap: "Uygun değil" ve "uygun"