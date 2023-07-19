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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

18 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

GİRİŞ TARİHİ: 19.07.2023, 12:01 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.07.2023, 12:19
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18 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük heyecan devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Türkiye'nin en çok izlenen genel kültür yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde hangi sorular yer aldı? İşte Milyoner soruları ve cevapları...

18 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

İtalya Serie A'da 2022-2023 sezonunda, 33 yıl aradan sonra tekrar şampiyon olan Napoli futbol takımının stadının adı nedir?

a- Roberto Baggio
b- Diego Armando Maradona
c- Zinedine Zidane
d- Pele

Doğru Cevap: Diego Armando Maradona

18 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Hangisi Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bugüne kadar yapılmış sporlardan biri değildir?

a- Beyzbol
b- Futbol
c- Satranç
d- Yağlı güreş

Doğru Cevap: Yağlı güreş

18 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

100'e, 100'ün yüzde 10'u eklendiğinde çıkan sonuç 100'ün yüzde kaçı olur?

a- Yüzde 10'u
b- Yüzde 100'ü
c- Yüzde 110'u
d- Yüzde 1000'i

Doğru Cevap: Yüzde 110'u

18 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Şu an sizinle hangisi arasındaki kütle çekimi kuvvetinin büyüklüğü daha fazladır?

a- Merkür
b- Ay
c- Dünya
d- Kenan İmirzalıoğlu

Doğru Cevap: Dünya

18 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Eylül 2021'de nerede eski bir geleneği devam ettirmek için 1428 yunus öldürülmüştür?

a- Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda
b- Japonya'ya bağlı Ryukyu Adaları'nda
c- Birleşik Krallık'a bağlı Falkland Adaları'nda
d- ABD'ye bağlı Hawaii Adaları'nda

Doğru Cevap: Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda

18 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

"Şirinler" adlı çizgi filmde hangi adla bilinen şirinin kolunda kırmızı bir kalp vardır?

a- Obur Şirin
b- Şair Şirin
c- Şirine
d- Güçlü Şirin

Doğru Cevap: Güçlü Şirin

18 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Hangisi esas olarak aruz ölçüsünün "feilâtün, feilâtün, feilâtün, feilün" kalıbıyla yazılmıştır?

a- Orhun Kitabeleri
b- İstiklal Marşı
c- Dede Korkut Hikayeleri
d- Kutadgu Bilig

Doğru Cevap: İstiklal Marşı

18 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

"Lâmı cimi yok" deyiminde geçen ve eski metinlerde kısaltma olarak kullanılan "lâm" ve "cim", hangi anlama gelen Arapça kökenli iki kelimenin kısaltmasıdır?

a- "Uygun değil" ve "uygun"
b- "Komşu" ve "misafir"
c- "Ucuz" ve "pahalı"
d- "Geçmiş" ve "gelecek"

Doğru Cevap: "Uygun değil" ve "uygun"

18 Temmuz Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Güneş Sistemi'ndeki cisimlerden hangisi yüz ölçümü olarak daha büyüktür?

a- En küçük gezegen Merkür
b- Dünya'nın uydusu Ay
c- En büyük cüce gezegen Plüton
d- Satürn'ün uydusu Titan

Doğru Cevap: Satürn'ün uydusu Titan

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