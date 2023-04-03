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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

2 Nisan 2023 Milyoner soru ve cevapları

GİRİŞ TARİHİ: 03.04.2023, 16:13 GÜNCELLEME TARİHİ: 03.04.2023, 16:29
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2 Nisan 2023 Milyoner soru ve cevapları

Hangisinden geçiyorsanız ABD'nin Kaliforniya eyaletindesinizdir?

a- Brandenburg Kapısı
b- Hadrian Duvarı
c- Golden Gate Köprüsü
d- Valens Su Kemeri

Doğru Cevap: Golden Gate Köprüsü

2 Nisan 2023 Milyoner soru ve cevapları

Ölçüsü dik açıdan daha büyük ve doğru açıdan daha küçük olan açılara ne ad verilir?

a- Dar açı
b- Geniş açı
c- Düz açı
d- Yuvarlak açı

Doğru Cevap: Geniş açı

2 Nisan 2023 Milyoner soru ve cevapları

"DUS"a girecek olan biri hangi fakülteden mezun olmuştur?

a- Hukuk
b- Diş Hekimliği
c- Spor Bilimleri
d- Denizcilik

Doğru Cevap: Diş Hekimliği

2 Nisan 2023 Milyoner soru ve cevapları

Güney Rusya'da yaşayan Kazakları anlattığı tarihi romanları ve hikayeleriyle 1965'te Nobel kazanan, 4 ciltlik "Ve Durgun Akardı Don" romanının yazarı kimdir?

a- Boris Pasternak
b- Lev Tolstoy
c- Maksim Gorki
d- Mihail Şolohov

Doğru Cevap: Mihail Şolohov

2 Nisan 2023 Milyoner soru ve cevapları

Uruguay'ın resmi adı hangisidir?

a- Uruguay Kuzey Cumhuriyeti
b- Uruguay Güney Cumhuriyeti
c- Uruguay Doğu Cumhuriyeti
d- Uruguay Batı Cumhuriyeti

Doğru Cevap: Uruguay Doğu Cumhuriyeti

2 Nisan 2023 Milyoner soru ve cevapları

Hangisinin zirvesine tırmanan bir dağcı, Asya kıtasındadır?

a- Rushmore Dağı
b- Etna Dağı
c- Everest Dağı
d- Kilimanjaro Dağı

Doğru Cevap: Everest Dağı

2 Nisan 2023 Milyoner soru ve cevapları

"Açlık Oyunları" adlı film serisinde Jennifer Lawrence'ın canlandırdığı başkarakter hangisidir?

a- Ellen Ripley
b- Clarice Starling
c- Hunger Games
d- Katniss Everdeen

Doğru Cevap: Katniss Everdeen

2 Nisan 2023 Milyoner soru ve cevapları

Stefan Zweing'ın "Satranç" adlı eserinde, bir gemi yolculuğu sırasında geçen hikayede karakterler hangi oyunu oynar?

a- Çelik çomak
b- Deve güreşi
c- Satranç
d- Uzuneşek

Doğru Cevap: Satranç

2 Nisan 2023 Milyoner soru ve cevapları

"Kim Milyoner Olmak İster?"de Kenan İmirzalıoğlu, yakınları yanlarında olmayıp yalnız geldiklerini belirten yarışmacılara genellikle hangisini söyler?

a- Kendinizi de unutsaydınız
b- Yoldan birini çevirseydiniz
c- Eski sevgilinizi çağırabilirdiniz
d- Seyircilerimiz sizinle olacaktır

Doğru Cevap: Seyircilerimiz sizinle olacaktır

2 Nisan 2023 Milyoner soru ve cevapları

Sayfiye ne demektir?

a- Yazlık, yazlık ev
b- Kışlık, kışlık ev
c- İlkbahar, ilkbaharlık ev
d- Sonbahar, sonbaharlık ev

Doğru Cevap: Yazlık, yazlık ev

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