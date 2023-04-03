2 Nisan 2023 Milyoner soru ve cevapları

Hangisinden geçiyorsanız ABD'nin Kaliforniya eyaletindesinizdir?
a- Brandenburg Kapısı
b- Hadrian Duvarı
c- Golden Gate Köprüsü
d- Valens Su Kemeri
Doğru Cevap: Golden Gate Köprüsü
Ölçüsü dik açıdan daha büyük ve doğru açıdan daha küçük olan açılara ne ad verilir?
a- Dar açı
b- Geniş açı
c- Düz açı
d- Yuvarlak açı
Doğru Cevap: Geniş açı
"DUS"a girecek olan biri hangi fakülteden mezun olmuştur?
a- Hukuk
b- Diş Hekimliği
c- Spor Bilimleri
d- Denizcilik
Doğru Cevap: Diş Hekimliği
Güney Rusya'da yaşayan Kazakları anlattığı tarihi romanları ve hikayeleriyle 1965'te Nobel kazanan, 4 ciltlik "Ve Durgun Akardı Don" romanının yazarı kimdir?
a- Boris Pasternak
b- Lev Tolstoy
c- Maksim Gorki
d- Mihail Şolohov
Doğru Cevap: Mihail Şolohov
Uruguay'ın resmi adı hangisidir?
a- Uruguay Kuzey Cumhuriyeti
b- Uruguay Güney Cumhuriyeti
c- Uruguay Doğu Cumhuriyeti
d- Uruguay Batı Cumhuriyeti
Doğru Cevap: Uruguay Doğu Cumhuriyeti
Hangisinin zirvesine tırmanan bir dağcı, Asya kıtasındadır?
a- Rushmore Dağı
b- Etna Dağı
c- Everest Dağı
d- Kilimanjaro Dağı
Doğru Cevap: Everest Dağı
"Açlık Oyunları" adlı film serisinde Jennifer Lawrence'ın canlandırdığı başkarakter hangisidir?
a- Ellen Ripley
b- Clarice Starling
c- Hunger Games
d- Katniss Everdeen
Doğru Cevap: Katniss Everdeen
Stefan Zweing'ın "Satranç" adlı eserinde, bir gemi yolculuğu sırasında geçen hikayede karakterler hangi oyunu oynar?
a- Çelik çomak
b- Deve güreşi
c- Satranç
d- Uzuneşek
Doğru Cevap: Satranç
"Kim Milyoner Olmak İster?"de Kenan İmirzalıoğlu, yakınları yanlarında olmayıp yalnız geldiklerini belirten yarışmacılara genellikle hangisini söyler?
a- Kendinizi de unutsaydınız
b- Yoldan birini çevirseydiniz
c- Eski sevgilinizi çağırabilirdiniz
d- Seyircilerimiz sizinle olacaktır
Doğru Cevap: Seyircilerimiz sizinle olacaktır