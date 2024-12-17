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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

2024'te Milyoner'e damga vuran sorular...

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv ekranlarına renk katan "Kim Milyoner Olmak İster?", her bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Her hafta yeni bölümleriyle ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de yılın sorularını sizler için hazırladık. İşte o sorular ve cevapları...

GİRİŞ TARİHİ: 17.12.2024, 17:35 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.12.2024, 18:07
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2024'te Milyoner'e damga vuran sorular...

Yıllardır büyük bir ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster, birbirinden ilginç sorularıyla hem yarışmacıları hem de izleyenleri zorluyor. Milyoner'de heyecan devam ederken 2024 yılında bugüne kadar sosyal medyada en çok konuşulan sorular hangileri oldu?

2024'te Milyoner'e damga vuran sorular...

Kur'an-ı Kerim'de hangisinin adı geçer?

A: Hz. Havva
B: Hz. Mikâil
C: Habil
D: Kabil

2024'te Milyoner'e damga vuran sorular...

1 Milyon TL değerindeki bu soru kısa bir zaman sonra sosyal medyadanın gündemine oturmuştu. Milyoner yarışmacısı Ramazan Çulha, bu soruya "Hz. Havva" yanıtını vererek, büyük ödülü son anda kaçırdı. Sorunun doğru cevabı "Hz. Mikâil" olacaktı...

2024'te Milyoner'e damga vuran sorular...

Türkiye Futbol Süper Lig tarihinde 5-5 skorla biten kaç maç vardır?

A: 0
B: 1
C: 2
D: 3

2024'te Milyoner'e damga vuran sorular...

500 bin TL değerindeki soruya "0" yanıtını veren Duhan Başar Ahmetoğlu, 1 Milyon TL değerindeki soruyu görmeye hak kazanmıştı.

2024'te Milyoner'e damga vuran sorular...

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın tam adı nedir?

A: Metin Ali Sergen
B: Ali Rıza Sergen Yalçın
C: Rıza Feyyaz Sergen Yalçın
D: Muhsin Metin Sergen Yalçın

2024'te Milyoner'e damga vuran sorular...

'Sergen Yalçın' sorusu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Joker hakkı kalmayan Çağrı Uslu, soruya cevap vermeyerek çekildi. Yarışmadan çekilme cevabı alan yarışmacı, "Ali Rıza Sergen Yalçın" şıkkını söyledi ve doğru çıktı.

2024'te Milyoner'e damga vuran sorular...

Bugüne kadar hangi iki futbol takımı arasında "UEFA Şampiyonlar Ligi" final müsabakası oynanmamıştır?

A: Juventus ve Milan
B: Manchester City ve Chelsea
C: Real Madrid ve Barcelona
D: Bayern Münih ve Borussia Dortmund

2024'te Milyoner'e damga vuran sorular...

Yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada çok konuşulan bu soruya Milyoner yarışmacısı "Manchester City ve Chelsea" cevabı vererek elendi. 100 bin TL'lik sorunun doğru cevabı "Real Madrid ve Barcelona" olacaktı.

2024'te Milyoner'e damga vuran sorular...

Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir fiil değildir?

A: Ahlamak
B: Ehlemek
C: Hohlamak
D: Ihlamak

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