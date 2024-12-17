2024'te Milyoner'e damga vuran sorular...

Yıllardır büyük bir ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster, birbirinden ilginç sorularıyla hem yarışmacıları hem de izleyenleri zorluyor. Milyoner'de heyecan devam ederken 2024 yılında bugüne kadar sosyal medyada en çok konuşulan sorular hangileri oldu?
1 Milyon TL değerindeki bu soru kısa bir zaman sonra sosyal medyadanın gündemine oturmuştu. Milyoner yarışmacısı Ramazan Çulha, bu soruya "Hz. Havva" yanıtını vererek, büyük ödülü son anda kaçırdı. Sorunun doğru cevabı "Hz. Mikâil" olacaktı...
500 bin TL değerindeki soruya "0" yanıtını veren Duhan Başar Ahmetoğlu, 1 Milyon TL değerindeki soruyu görmeye hak kazanmıştı.
Eski milli futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın tam adı nedir?
A: Metin Ali Sergen
B: Ali Rıza Sergen Yalçın
C: Rıza Feyyaz Sergen Yalçın
D: Muhsin Metin Sergen Yalçın
'Sergen Yalçın' sorusu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Joker hakkı kalmayan Çağrı Uslu, soruya cevap vermeyerek çekildi. Yarışmadan çekilme cevabı alan yarışmacı, "Ali Rıza Sergen Yalçın" şıkkını söyledi ve doğru çıktı.
Bugüne kadar hangi iki futbol takımı arasında "UEFA Şampiyonlar Ligi" final müsabakası oynanmamıştır?
A: Juventus ve Milan
B: Manchester City ve Chelsea
C: Real Madrid ve Barcelona
D: Bayern Münih ve Borussia Dortmund
Yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada çok konuşulan bu soruya Milyoner yarışmacısı "Manchester City ve Chelsea" cevabı vererek elendi. 100 bin TL'lik sorunun doğru cevabı "Real Madrid ve Barcelona" olacaktı.