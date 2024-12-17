2024'te Milyoner'e damga vuran sorular...

Yıllardır büyük bir ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster, birbirinden ilginç sorularıyla hem yarışmacıları hem de izleyenleri zorluyor. Milyoner'de heyecan devam ederken 2024 yılında bugüne kadar sosyal medyada en çok konuşulan sorular hangileri oldu?