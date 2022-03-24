21 Mart Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Evli ve bir çocuk annesi Dilek Dönmez Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar para ödülü kazandı?

"Asimetrik paralel" kategorisinde mücadele eden bir kadın sporcu hangi dalda yarışıyordur?

a- Atletizm

b- Jimnastik

c- Gülle atma

d- Binicilik

Doğru Cevap: Jimnastik