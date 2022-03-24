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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

21 Mart Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

GİRİŞ TARİHİ: 24.03.2022, 14:42 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.03.2022, 15:48
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21 Mart Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yine büyük bir heyecan yaşandı. 21 Mart Kim Milyoner Olmak İster yayınında neler oldu? Geceye hangi sorular damga vurdu?

21 Mart Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

38 yaşındaki Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Hüseyin Özenç ne kadar ödül kazandı? İşte yarışmacının karşı karşıya kaldığı sorular;

Sherlock Holmes'un birçok macerasında yanında olan yakın dostu ve yardımcısı kimdir?

a- Hercule Poirot

b- Dr. Watson

c- Müfettiş Clouseau

d- Miss Marple

Doğru Cevap: Dr. Watson

21 Mart Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Şubat 2021'de Singapur Ulusal Üniversitesinden doçent Dong Vang, iki saat boyunca verdiği çevrim içi dersin sonunda hangisini fark etmiş ve bu durum dünya çapında haberlere konu olmuştur?

a- Bir ilkokul sınıfına bağlandığını

b- Mikrofonun sessizde olduğunu

c- Üzerinde kıyafet olmadığını

d- Palyaço filtresinin açık kaldığını

Doğru Cevap: Mikrofonun sessizde olduğunu

21 Mart Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Kamelya Gümüş Kim Milyoner Olmak İster'de yarıştı. İşte yarışmacının kazandığı ödül miktarı...

Gabardin nedir?

a- Bir enstrüman çeşidi

b- Bir köpek cinsi

c- Bir kumaş türü

d- Bir saç modeli

Doğru Cevap: Bir kumaş türü

21 Mart Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Hangisinin eski adı "amudufıkari"dir?

a- Bel kemiği

b- Kaval kemiği

c- Kürek kemiği

d- Tarak kemiği

Doğru Cevap: Bel kemiği

21 Mart Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Oğlunun ısrarıyla Kim Milyomer Olmak İster yarışmacısı olan Doğan Zorlu, yarışmaya hangi soruda veda etti?

Pürdikkat ne demektir?

a- Dikkatsizce

b- Çok dikkatli

c- Gelişigüzel

d- Lalettayin

Doğru Cevap: Çok dikkatli

21 Mart Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Ana taşıyıcı kuleleri arasındaki mesafe en uzun olan, "en uzun asma köprü" hangisidir?

a- Japonya'daki Akaşi Kaikyo Köprüsü

b- Türkiye'deki 1915 Çanakkale Köprüsü

c- Çin'deki Yangtze Köprüsü

d- ABD'deki Golden Gate Köprüsü

Doğru Cevap: Türkiye'deki 1915 Çanakkale Köprüsü

Yarışmacı Doğan Zorlu soruya doğru cevap veremedi. Kenan İmirzalıoğlu ise Çanakkale'de şehit olan kahramanları bir kez daha andı.

21 Mart Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Evli ve bir çocuk annesi Dilek Dönmez Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar para ödülü kazandı?

"Asimetrik paralel" kategorisinde mücadele eden bir kadın sporcu hangi dalda yarışıyordur?

a- Atletizm

b- Jimnastik

c- Gülle atma

d- Binicilik

Doğru Cevap: Jimnastik

21 Mart Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Prof. Dr. Mehmet Ali Erkut Kim Milyoner Olmak İster'de yarıştı. Yarışmaya güzel bir anı biriktirmek için katıldığını söyleyen Erkut, hangi soruda takıldı?

Hangi adda bir sos yoktur?

a- Pesto

b- Avogadro

c- Ranch

d- Paprika

Doğru Cevap: Avogadro

21 Mart Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

25 yaşındaki Cemal Atakan Parlak Kim Milyoner Olmak İster'de oldukça başarılı bir performans sergiledi.

Bugüne kadar nerede ölen hiçbir insan olmamıştır?

a- Antarktika kıtasında

b- Mariana Çukuru'nun dibinde

c- Everest Dağı'nda

d- Dünya atmosferinin dışında

Doğru Cevap: Mariana Çukuru'nun dibinde

TDK Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü'nde hangi kelimenin geçtiği bir atasözü veya deyim yoktur?

a- Armut

b- Kayısı

c- Kiraz

d- Erik

Doğru Cevap: Kayısı

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