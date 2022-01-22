21 Ocak 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Arda Canbaba Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar ödül kazandı? Hangi soruda yarışmaya veda etti?
NBA'de şimdiye kadar forma giyen en uzun basketbolcu ile en kısa basketbolcu arasındaki boy farkı kaç santimetredir?
a- 41
b- 51
c- 61
d- 71
Doğru Cevap: 71
Yarışmacı çift cevap joker hakkını da kullanarak doğru yanıta ulaştı.
NBA tarihinin en uzun basketbolcusu 2.31 boyuyla Manute Bol, NBA tarihinin en kısa basketbolcusu ise 1.60'lık boyuyla Muggsy Bogues...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre 9 Ocak 1990'da -46,4 santigrat dereceyle Türkiye'deki en düşük sıcaklık hangi ilin sınırları içerisinde ölçülmüştür?
a- Van
b- Muş
c- Ankara
d- Erzurum
Doğru Cevap: Van
Yarışmacı bu soruda çekilerek 50 bin TL kazandı.
Kim Milyoner Olmak İster'de gecenin ilginç sorularından biriyle Mehmet Ali Tunç karşı karşıya geldi. İşte o ilginç soru...
Adı ve soyadı hangisi olan birine, tümü Türkçe sözlükte yer alan kelimelerden oluşan bir akrostiş yapılamaz?
a- Yusuf Miroğlu
b- Mahir Kara
c- Mehmet Kosovalı
d- Ezel Bayraktar
Doğru Cevap: Yusuf Miroğlu
Şıkları, Kenan İmirzalıoğlu'nun daha önce canlandırdığı karakterlerden oluşan sorunun doğru yanıtı Yusuf Miroğlu oldu. Mehmet Ali Tunç, Mehmet Kosovalı yanıtıyla yarışmaya veda etti.
Kim Milyoner Olmak İster 21 Ocak yayınına damga vuran yarışmacı Hamide Tanır oldu. Hamide Tanır 100 bin TL'lik soruda çekilmeyi tercih etti. İşte o 100 bin TL değerindeki soru...
1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?
a- Danimarka
b- Norveç
c- İsviçre
d- Belçika
Doğru Cevap: İsviçre
Dört yıl önce yaşadıkları nedeniyle görme yetisini kaybeden genç yarışmacı Kiraz Sudenaz Akpınar yarışmadan erken ayrıldı. İşte genç yarışmacının bilemediği o soru...
"Atağa dayalı" bir oyun anlayışı benimseyen bir takımın nasıl oynadığı söylenir?
a- Obsesif
b- Ofansif
c- Resesif
d- Defansif
Doğru Cevap: Ofansif
Yarışmacı soruya defansif yanıtını verdi.
2008 Pekin Olimpiyatları'nda 9,69'luk derecesiyle 100 metre finalinde dünya rekoru kıran Usain Bolt bu rekoru hangi durumdayken kırmıştır?
a- Sağ ayakkabısının içinde taş varken
b- Sol ayak başparmak tırnağı batıyorken
c- Sağ ayakkabısının altına sakız yapışmışken
d- Sol ayakkabısının bağı çözülmüşken
Doğru Cevap: Sol ayakkabısının bağı çözülmüşken