21 Ocak 2022 Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Arda Canbaba Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar ödül kazandı? Hangi soruda yarışmaya veda etti?

NBA'de şimdiye kadar forma giyen en uzun basketbolcu ile en kısa basketbolcu arasındaki boy farkı kaç santimetredir?

a- 41

b- 51

c- 61

d- 71

Doğru Cevap: 71

Yarışmacı çift cevap joker hakkını da kullanarak doğru yanıta ulaştı.

NBA tarihinin en uzun basketbolcusu 2.31 boyuyla Manute Bol, NBA tarihinin en kısa basketbolcusu ise 1.60'lık boyuyla Muggsy Bogues...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre 9 Ocak 1990'da -46,4 santigrat dereceyle Türkiye'deki en düşük sıcaklık hangi ilin sınırları içerisinde ölçülmüştür?

a- Van

b- Muş

c- Ankara

d- Erzurum

Doğru Cevap: Van

Yarışmacı bu soruda çekilerek 50 bin TL kazandı.