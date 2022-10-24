23 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Kim Milyoner Olmak İster heyecanı atv ekranında devam ediyor. Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran genel kültür yarışması Milyoner'in son bölümünde dikkat çeken sorular ve yanıtları şöyle;
Geçtiğimiz günlerde vefat eden, Sovyetler Birliği'nin son lideri kimdir?
a-Kraliçe II. Elizabeth
b- Mihail Gorbaçov
c- Kral Julien
d- Pablo Neruda
Doğru Cevap: Mihail Gorbaçov
Hangi meyvenin "gemre" ve "pembegemre" adında türleri vardır?
a- Erik
b- Karpuz
c- Elma
d- Üzüm
Doğru Cevap: Üzüm
6 ayda yaklaşık 7164 kilometre yol gidip dünyanın en büyük GPS çizimini yaparak Guinness Dünya Rekorlarına giren Yasuşi Takahani'nin bu çizimle yazdığı cümlenin Türkçe çevirisi hangisidir?
a- Seni seviyorum
b- Merhaba Dünya
c- Evlen benimle
d- Bunu yazan Yasuşi
Doğru Cevap: Evlen benimle
"Mende sığar iki cihan, men bu cihana sığmazam" kimin eserinin ilk dizesidir?
a- Fuzuli
b- Baki
c- Nesimi
d- Aşık Veysel
Doğru Cevap: Nesimi
Hangisi bir çeşit acı bala verilen addır?
a- Deli bal
b- Mecnun bal
c- Aşık bal
d- Divane bal
Doğru Cevap: Deli bal
"Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün" doğan bir bebek Türkiye'de cumhuriyet ilan edildiğinde kaç aylıktır?
a- 41
b- 43
c- 51
d- 53
Doğru Cevap: 53
Hangisi atomlarda bulunan temel parçacıklardan biri değildir?
a- Proton
b- Nötron
c- Elektron
d- Megatron
Doğru Cevap: Megatron
ABD New York'taki Özgürlük Heykeli bir elinde meşale tutarken diğer elinde ne tutar?
a- Anayasa kitabı
b- Tabela
c- Terazi
d- Hiçbir şey
Doğru Cevap: Tabela