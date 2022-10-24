23 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Kim Milyoner Olmak İster heyecanı atv ekranında devam ediyor. Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran genel kültür yarışması Milyoner'in son bölümünde dikkat çeken sorular ve yanıtları şöyle;

Geçtiğimiz günlerde vefat eden, Sovyetler Birliği'nin son lideri kimdir?

a-Kraliçe II. Elizabeth

b- Mihail Gorbaçov

c- Kral Julien

d- Pablo Neruda

Doğru Cevap: Mihail Gorbaçov