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KİM MİLYONER OLMAK İSTER? GALERİ

23 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

GİRİŞ TARİHİ: 24.10.2022, 16:51 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.10.2022, 17:01
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23 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Kim Milyoner Olmak İster heyecanı atv ekranında devam ediyor. Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran genel kültür yarışması Milyoner'in son bölümünde dikkat çeken sorular ve yanıtları şöyle;

Geçtiğimiz günlerde vefat eden, Sovyetler Birliği'nin son lideri kimdir?

a-Kraliçe II. Elizabeth
b- Mihail Gorbaçov
c- Kral Julien
d- Pablo Neruda

Doğru Cevap: Mihail Gorbaçov

23 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

"Dikkate şayan" ne demektir?

a- Değerli
b- Önemsiz
c- Basit
d- Özensiz

Doğru Cevap: Değerli

23 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Hangi meyvenin "gemre" ve "pembegemre" adında türleri vardır?

a- Erik
b- Karpuz
c- Elma
d- Üzüm

Doğru Cevap: Üzüm

23 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

6 ayda yaklaşık 7164 kilometre yol gidip dünyanın en büyük GPS çizimini yaparak Guinness Dünya Rekorlarına giren Yasuşi Takahani'nin bu çizimle yazdığı cümlenin Türkçe çevirisi hangisidir?

a- Seni seviyorum
b- Merhaba Dünya
c- Evlen benimle
d- Bunu yazan Yasuşi

Doğru Cevap: Evlen benimle

23 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

"Mende sığar iki cihan, men bu cihana sığmazam" kimin eserinin ilk dizesidir?

a- Fuzuli
b- Baki
c- Nesimi
d- Aşık Veysel

Doğru Cevap: Nesimi

23 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Hangisi bir çeşit acı bala verilen addır?

a- Deli bal
b- Mecnun bal
c- Aşık bal
d- Divane bal

Doğru Cevap: Deli bal

23 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

"Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün" doğan bir bebek Türkiye'de cumhuriyet ilan edildiğinde kaç aylıktır?

a- 41
b- 43
c- 51
d- 53

Doğru Cevap: 53

23 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Hangisi atomlarda bulunan temel parçacıklardan biri değildir?

a- Proton
b- Nötron
c- Elektron
d- Megatron

Doğru Cevap: Megatron

23 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

ABD New York'taki Özgürlük Heykeli bir elinde meşale tutarken diğer elinde ne tutar?

a- Anayasa kitabı
b- Tabela
c- Terazi
d- Hiçbir şey

Doğru Cevap: Tabela

23 Ekim Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları

Ebu Şüca Muhammed bin Davud kimdir?

a- Timur
b- Alparslan
c- Selahaddin Eyyubi
d- Cengiz Han

Doğru Cevap: Alparslan

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